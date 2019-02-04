Редчайшее зрелище: арктическая зима в США

  • 4 февраля 2019

Десятки миллионов людей в Соединенных Штатах Америки страдают от аномальных холодов, которые унесли уже по меньшей мере шесть жизней.

Температура воздуха в США достигла рекордно низких отметок. Кое-где ожидается до 53 градусов мороза по Цельсию.

Вместе с тем холода дарят удивительные зрелища.

Пар над озером Мичиган Копірайт зображення EPA
Image caption Когда солнце восходит над Чикаго, над озером Мичиган поднимается холодный пар

В штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс объявлено чрезвычайное положение.

Сложные погодные условия наблюдаются также в штатах Миссисипи и Алабама, где такие холодные температуры - явление необычное.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни в Чикаго, одном из самых густонаселенных городов страны, будет холоднее, чем в Антарктиде.

человек в очках Копірайт зображення Getty Images
Image caption Местные жители надевают все, что могут, чтобы добраться до места назначения
Река Чикаго Копірайт зображення Reuters
Image caption Редкое зрелище: река Чикаго замерзла
Озеро Мичиган Копірайт зображення Reuters
Image caption Толстый слой льда сковал берега озера Мичиган

Во вторник, 29 января, отменили тысячи рейсов. Ожидается, что транспортные проблемы будут продолжаться.

Ночью работают приюты для обогрева. Полиция ищет людей, которые могут пострадать от морозов.

В условиях такой экстремальной погоды обморожение можно получить уже через 10 минут, предупредила национальная метеослужба.

по снегу Копірайт зображення AFP
Image caption Из-за морозов закрыли школы, в частности в городе Миннеаполис, штат Миннесота
сосульки Копірайт зображення EPA
Image caption Толстые сосульки на дереве возле озера Мичиган в Чикаго
женщина в лыжных очках Копірайт зображення EPA
Image caption Лыжная одежда теперь не для спорта, а для перемещения по городу
Температура Копірайт зображення EPA
Image caption Термометр в Миннеаполисе в штате Миннесота показывает почти -34 по Цельсию

В нескольких штатах временно закрыли школы.

"Если у вас нет необходимости выходить на улицу, не выходите", - предупредили метеорологи жителей Чикаго.

Чикаго Копірайт зображення EPA
Image caption Жители Чикаго, кто достаточно тепло одет, могут полюбоваться зимним пейзажем
мальчик в снегу Копірайт зображення Getty Images
Image caption Некоторых американцев холода и снег порадовали, в частности этого девятилетнего мальчика из штата Колорадо
Облачные ворота Копірайт зображення EPA
Image caption Морозные пейзажи Чикаго отражаются в скульптуре "Облачные ворота"
Пар на улицах Нью-Йорка Копірайт зображення AFP
Image caption Метеорологи говорят, что арктический фронт дальше будет двигаться через Нью-Йорк

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