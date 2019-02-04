Редчайшее зрелище: арктическая зима в США
Десятки миллионов людей в Соединенных Штатах Америки страдают от аномальных холодов, которые унесли уже по меньшей мере шесть жизней.
Температура воздуха в США достигла рекордно низких отметок. Кое-где ожидается до 53 градусов мороза по Цельсию.
Вместе с тем холода дарят удивительные зрелища.
В штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс объявлено чрезвычайное положение.
Сложные погодные условия наблюдаются также в штатах Миссисипи и Алабама, где такие холодные температуры - явление необычное.
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Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни в Чикаго, одном из самых густонаселенных городов страны, будет холоднее, чем в Антарктиде.
Во вторник, 29 января, отменили тысячи рейсов. Ожидается, что транспортные проблемы будут продолжаться.
Ночью работают приюты для обогрева. Полиция ищет людей, которые могут пострадать от морозов.
В условиях такой экстремальной погоды обморожение можно получить уже через 10 минут, предупредила национальная метеослужба.
В нескольких штатах временно закрыли школы.
"Если у вас нет необходимости выходить на улицу, не выходите", - предупредили метеорологи жителей Чикаго.
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