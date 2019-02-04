Редчайшее зрелище: арктическая зима в США

Десятки миллионов людей в Соединенных Штатах Америки страдают от аномальных холодов, которые унесли уже по меньшей мере шесть жизней.

Температура воздуха в США достигла рекордно низких отметок. Кое-где ожидается до 53 градусов мороза по Цельсию.

Вместе с тем холода дарят удивительные зрелища.

Копірайт зображення EPA Image caption Когда солнце восходит над Чикаго, над озером Мичиган поднимается холодный пар

В штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс объявлено чрезвычайное положение.

Сложные погодные условия наблюдаются также в штатах Миссисипи и Алабама, где такие холодные температуры - явление необычное.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни в Чикаго, одном из самых густонаселенных городов страны, будет холоднее, чем в Антарктиде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Местные жители надевают все, что могут, чтобы добраться до места назначения

Копірайт зображення Reuters Image caption Редкое зрелище: река Чикаго замерзла

Копірайт зображення Reuters Image caption Толстый слой льда сковал берега озера Мичиган

Во вторник, 29 января, отменили тысячи рейсов. Ожидается, что транспортные проблемы будут продолжаться.

Ночью работают приюты для обогрева. Полиция ищет людей, которые могут пострадать от морозов.

В условиях такой экстремальной погоды обморожение можно получить уже через 10 минут, предупредила национальная метеослужба.

Копірайт зображення AFP Image caption Из-за морозов закрыли школы, в частности в городе Миннеаполис, штат Миннесота

Копірайт зображення EPA Image caption Толстые сосульки на дереве возле озера Мичиган в Чикаго

Копірайт зображення EPA Image caption Лыжная одежда теперь не для спорта, а для перемещения по городу

Копірайт зображення EPA Image caption Термометр в Миннеаполисе в штате Миннесота показывает почти -34 по Цельсию

В нескольких штатах временно закрыли школы.

"Если у вас нет необходимости выходить на улицу, не выходите", - предупредили метеорологи жителей Чикаго.

Копірайт зображення EPA Image caption Жители Чикаго, кто достаточно тепло одет, могут полюбоваться зимним пейзажем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторых американцев холода и снег порадовали, в частности этого девятилетнего мальчика из штата Колорадо

Копірайт зображення EPA Image caption Морозные пейзажи Чикаго отражаются в скульптуре "Облачные ворота"

Копірайт зображення AFP Image caption Метеорологи говорят, что арктический фронт дальше будет двигаться через Нью-Йорк

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