Преступления против ЛГБТ: почему в Украине не судят за гомофобию

Копірайт зображення Getty Images Image caption Разорванный символ ЛГБТ-сообщества. Праворадикальные активисты порвали его во время КиевПрайда, 18 июня 2017 года

В зале Днепровского суда Киева в стеклянном боксе - трое парней. Среди присутствующих по другую сторону процесса - двое их сверстников. До 29 марта 2017 года их ничего не объединяло. И вряд ли их судьбы могли бы когда-то пересечься.

Однако их случайная встреча в столичном Гидропарке изменила кардинально жизни одних и заставила других бороться за свои права, часто плывя против течения.

29 марта два парня гуляли в парке, где часто собираются киевские гомосексуалы. У них было свидание.

Вели они себя так, как обычно это бывает на свиданиях. С определенного момента трое молодых парней начали их преследовать.

В конце концов, они на них напали и избили, выкрикивая матерные слова и оскорбления за их сексуальную ориентацию. При этом забрали ценные вещи: часы, мобильные, кольцо, золотую цепочку.

Вот последствия избиения для одного из пострадавших: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины, перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи, перелом медиальной стенки правой глазницы.

Другой парень потерял сознание. Их били палкой по спинам. А еще в голову, грудь, по лицу.

Не понравилось, что целовались

Позже полиция задержит всех трех нападавших. 15 января этого года, после более полуторагодовалого процесса, троих парней (имена потерпевших и осужденных BBC News Украина не раскрывает. - Ред.) осудили по ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Их признали виновными в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Двоих из них приговорили к восьми годам лишения свободы из десяти возможных с конфискацией имущества, одного - к семи.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о материальном и моральном ущербе. И каждый из их обидчиков должен еще выплатить по 20 тысяч грн возмещения.

Один из осужденных при задержании пояснил, что они шли и увидели, как двое молодых людей целуются, им это не понравилось. Поэтому подошли и избили их. Впоследствии, уже в суде, пострадавшие от этих показаний откажутся. Возможно, говоря о своей "нелюбви к геям" именно при задержании, они рассчитывали на солидарность со стороны полицейских.

Как BBC News Украина сообщили в прокуратуре Киева, Нацполиция проводила служебное расследование относительно неподобающего поведения своих сотрудников при составлении протоколов по этому делу.

По словам пострадавших, силовики позволили себе оскорблять их именно потому, что они геи.

Впрочем, проверка не выявила таких нарушений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На этом фото видно, как полиция охраняет участников КиевПрайда, однако в Украине полицейские иногда сами демонстрируют гомофобию

Гомофобный мотив в действиях нападавших перешел в корыстный - завладеть имуществом.

Так можно объяснить логику обвинения. Их преступление квалифицировали именно как разбой, а не преступление по мотивам нетерпимости, определенном в статье 161 УК Украины.

Там оно имеет весьма длинное название "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Эта не слишком четко и грамотно прописанная статья, говорят специалисты, сегодня является единственной нормой, на которую в Украине могут сослаться те, кто пострадал от преступлений по мотивам нетерпимости к ЛГБТ.

Если это нарушение сопровождается насилием, оскорблениями и угрозами, то злоумышленника могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет.

Все "за", но прогресса нет

Когда речь идет о нападениях именно на представителей ЛГБТ-сообщества, эта статья - теория. А практика такова, что в Украине де-факто сложно привлечь к ответственности за такое преступление, как ненависть к гомосексуалам. Это отмечают правозащитники и это подтверждают конкретные уголовные производства. Описанное дело - это классический пример.

В 2018 году правозащитный ЛГБТ-центр "Наш мир" задокументировал 246 случаев, когда в Украине совершались действия на почве гомофобии/трансфобии и был использован язык вражды. Среди этого количества 103 случая - преступления ненависти против ЛГБТ, совершенные в 2018 году.

Активисты зафиксировали 51 случай имущественных преступлений против представителей ЛГБТ (вымогательство, шантаж, разбой, грабеж), когда жертв, вероятно, выбирали именно потому, что они геи или лесбиянки.

Но если задать вопрос: а где конкретные дела, процессы, приговоры, огласка? Их нет в Украине с нынешней правовой культурой, законодательством и подходами прокуратуры и судов.

Адвокат одного из осужденных Александр Руденко признает, что фактические обстоятельства дела указывают, что преступление его подзащитный совершил по мотивам гомофобии. Если бы его действительно осудили за 161 статье, то парень получил бы значительно меньший срок.

"Я был бы не против, если бы в украинском законодательстве было прямое указание на применение статьи 161 Но практика ее применения не известна. И потерпевшие дали показания, что нападение на них совершили из-за их сексуальной ориентации, и сами подзащитные это показывали. То есть мотивом нападения не было завладение имуществом", - сказал в комментарии BBC News Украина Александр Руденко.

Адвокат потерпевших Татьяна Бордунис на протяжении судебного процесса постоянно задавала вопрос о гомофобии. Благодаря этим стараниям гомофобный мотив был упомянут по крайней мере в мотивировочной части приговора.

"У нас есть жизненная, а есть правовая справедливость. Гомофобный мотив не прошел, так как в материалах уголовного дела не было достаточно доказательств. У суда не было оснований не верить показаниям потерпевших, но свидетелей избиения не было, кроме подсудимых. А они в суде возражали против такого мотива. Если бы это было в людном месте, то другие это видели, слышали бы, как ребят обзывали", - объясняет Татьяна Бордунис.

Она готовит апелляцию, в которой попытается доказать гомофобный мотив по крайней мере у одного из осужденных, того, у кого не обнаружили вещей потерпевшего. Сторона защиты также планирует обжаловать решение суда первой инстанции.

Копірайт зображення GENYA SAVILOV Image caption До сих пор преступления по мотивам нетерпимости по признаку сексуальной ориентации в Украине расследуются как хулиганство, разбой и т.д.

"Ты что здесь - самый умный?"

В украинской прокуратуре пока не нашлось реформаторов, которые решились бы по-новому квалифицировать дела о преступлениях ненависти против ЛГБТ.

"Каждый помощник прокурора думает, что если он пойдет к прокурору с 161 статьей, то ему скажут: "Такого никогда не было, чтобы кто-то ее применил, ты что здесь - самый умный?"

"Только на основе слов потерпевших невозможно направить обвинительный акт в суд и даже сообщить о подозрении фигурантам этого дела. Для этого должны быть веские доказательства, хотя бы свидетели, которые могли бы это подтвердить не только во время досудебного расследования, но и в суде", - объясняет позицию процессуальных руководителей пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Там убеждены, что если не квалифицировать такие дела как разбой, хулиганство, в зависимости от обстоятельств, и сослаться лишь на статью 161, то это значит погубить дело. Вину подозреваемых тогда не докажут.

Правозащитники же настаивают, нужно начать называть вещи своими именами.

"Для пострадавших не так важно было, семь, восемь или девять лет лишения свободы получат обвиняемые. Для нас важно, чтобы преступление было правильно квалифицировано. Главное, чтобы общество получило сигнал, что такие преступления неприемлемы в демократическом государстве", - рассказывает Александр Зинченков, эксперт центра "Наш мир". Он помогал пострадавшим ребятам на всех этапах рассмотрения дела.

Сейчас правозащитник занимается другим подобным делом. 6 сентября на Крещатике группа молодых людей напала на парня-гомосексуала. Его трижды ударили ножом в грудь. В отличие от безлюдного пляжа в Гидропарке, Крещатик - место, где непременно должно найтись немало свидетелей.

"Адвокаты опасаются, что прокуратура все равно не пропустит 161 статью. То есть, даже если Нацполиция открыла 161 статью, то камнем преткновения будет прокуратура. Это, по сути, государство в государстве, на которое никто не может повлиять", - признает Александр Зинченков. Следователь Нацполиции применяет статью 161 в этом деле. То есть сейчас мяч действительно на стороне прокуратуры.

Все задействованные в таких делах стороны соглашаются, что украинское законодательство в части противодействия преступлениям по мотивам нетерпимости в отношении сексуальной ориентации нужно менять. Это предусмотрено в Национальной стратегии в области прав человека до 2020 года. Там прямо говорится о криминализации таких преступлений. Кстати, кроме сексуальной ориентации, указывается еще один признак - "транссексуальность".

Криминализация означает, что эти признаки должны добавить к нынешним трем: национальность, расовую принадлежность и религиозные убеждения - как являющиеся отягчающими обстоятельствами, по которым запрещена любая дискриминация. Среди ответственных за выполнение: МВД, Минюст, Минздрав, Минсоцполитики, омбудсмен и парламентский комитет по правам человека. Дедлайн - 2020.

Законом нельзя заставить уважать другого, нельзя силой изменить чьи-то взгляды или чувства. Но можно начать называть вещи своими именами и наказывать за суть совершенного преступления, а не просто сажать людей за решетку.

Одна из адвокатов осужденных при рассмотрении дела говорила о том, что на парня повлияло украинское ТВ. Мол, телевидение насаживает негативный образ геев. Как следствие, избить их - это "геройский поступок".

А на самом деле это - преступление, которое разрушает судьбы людей.

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