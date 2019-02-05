ВНО: правила регистрации и особенности прохождения в 2019 году

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В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание. Со вторника, 5 февраля, регистрируют желающих сдать тестирование в 2019 году и поступить в вузы.

Выпускники 9-го класса ВНО в этом году сдавать не будут.

Минобразования постановило, что при поступлении в вуз можно подавать результаты не только нынешнего тестирования, но и за 2017 и 2018 годы по всем предметам, кроме иностранных языков.

Что касается иностранного языка, вузы будут принимать только сертификаты ВНО за 2019 и 2018 годы.

Как зарегистрироваться и какие нововведения ждут выпускников во время ВНО в этом году, разбиралась BBC News Украина.

Регистрация

Выпускникам школ для поступления в высшие учебные заведения обязательно нужно сдать ВНО, предварительно зарегистрировавшись на тесты.

Сделать это можно до 25 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования, заполнив анкету со своими личными данными.

Копірайт зображення Униан Image caption Регистрация на ВНО продлится до 25 марта, а само тестирование запланировано на 21 мая - 13 июня

Важно, что в этом году какого-то отдельного периода на исправление ошибок в регистрационной анкете не дают.

Внести изменения можно только до 25 марта.

Как рассказал ВВС News Украина заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий, такое решение приняли, чтобы иметь единую дату завершения тестирования и избежать путаницы.

"Кто будет откладывать время на регистрацию, фактически потеряет право на внесение изменений", - сказал замминистра.

Далее нужно собрать документы и передать их школе или отправить в региональный центр оценивания качества образования.

Перечень документов для регистрации: • копия паспорта • две одинаковые фотографии (3х4 см) • регистрационная карточка • копия аттестата (для тех, кто закончил школу в предыдущие годы)

В ответ будущие участники ВНО до 30 апреля на своих личных страницах на сайте Украинского центра оценивания получат приглашения-пропуска для участия в тестировании.

Также с 5 февраля по 25 марта можно зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, которая пройдет после основного тестирования.

При этом для пропуска основной сессии должна быть уважительная причина: обучение за рубежом, совпадение дат тестирования по выбранным предметам, участие в олимпиадах, религиозные убеждения или потребность в специальных условиях прохождения тестирования по медицинским причинам.

Копірайт зображення Униан Image caption В Минобразования ожидают уменьшения количества участников ВНО в 2019 году

Ожидается, что в этом году на ВНО зарегистрируются 332 тысячи человек. В прошлом году их было чуть больше - почти 336 тысяч.

Выпускники будут сдавать тесты во время основной сессии - с 21 мая по 13 июня - и дополнительной - с 26 июня по 12 июля.

Что и когда сдавать

Сдать ВНО в этом году можно будет максимум по четырем предметам.

Выбор предметов для сдачи зависит от специальности, на которую планирует поступать ученик.

Выяснить перечень предметов, необходимых для поступления, можно на сайтах вузов.

Обязательным предметом для всех специальностей традиционно являются украинский язык и литература.

Всего на выбор доступны 11 предметов:

математика - тестирование пройдет 21 мая

украинский язык и литература - 23 мая

испанский, немецкий, французский языки - 27 мая

английский язык - 28 мая

физика - 30 мая

история Украины - 4 июня

биология - 6 июня

география - 11 июня

химия - 13 июня

Второй год подряд русского языка нет в перечне предметов ВНО. В Украинском центре оценивания качества образования тогда объяснили это малым количеством желающих сдавать этот предмет.

По словам заместителя министра образования Вадима Карандия, в 2018 году ведомство не получало никаких жалоб на отсутствие русского языка в перечне предметов.

"Этот предмет не востребован в высших учебных заведениях и процент выпускников, которые заканчивают учебу в школе на украинском языке, достигает 93%", - сказал чиновник ВВС News Украина.

Копірайт зображення Униан Image caption Выбрать необходимо четыре предмета из 11 доступных

По желанию, сами тестовые задания по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии можно будет получить на крымскотатарском, молдавском, польском, русском, румынском и венгерском языках.

Для участников тестирования доступно мобильное приложение "Мое ВНО", где можно узнать о месте и времени проведения тестирования по выбранным предметам, новости и изменения в проведении ВНО, а также свои результаты.

Иностранные языки и шрифт Брайля

Копірайт зображення Униан Image caption Впервые аудирование во время ВНО по иностранным языкам испытали в 2018 году

Тестирование по иностранным языкам предполагает аудирование - понимание речи на слух.

Во всех классах, где будут проходить тесты, поставят необходимую аудиоаппаратуру.

Ученики будут слушать фрагменты записей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут и выполнять задания в тетради. На это дадут 30 минут.

В МОН рассказали, что прошлогодний опыт аудирования был успешным, однако тем, кто будет проводить ВНО, будут рекомендовать заранее проверить технику и акустику в помещении для тестирования.

Сдать ВНО смогут и люди с недостатками зрения.

Тесты шрифтом Брайля можно будет пройти во время дополнительной сессии ВНО по украинскому языку, истории Украины, математике и впервые в этом году - по биологии.

В процессе регистрации нужно сообщить о желании сдавать тестирование шрифтом Брайля и предоставить справку от врача.

В прошлом году такую ​​возможность ввели впервые и тогда тестирование шрифтом Брайля прошли десять человек, которые засчитали его результаты в виде выпускных экзаменов.

ВНО для Донбасса и Крыма

Ученики с неподконтрольной части Донбасса и из Крыма, чтобы сдать ВНО, обязательно должны быть закреплены за школой на подконтрольной Киеву территории.

Учиться при этом можно дистанционно, например, используя видеоуроки.

Такое обучение организовали школы в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Есть онлайн-инструкция, как попасть в такую ​​школу.

Копірайт зображення Униан Image caption Ученики с Донбасса и из Крыма должны зарегистрироваться в школе на подконтрольной территории, чтобы сдать ВНО, и прийти на тестирование лично

Подать заявление на обучение в такой школе можно онлайн в течение всего учебного года. Есть возможность за один учебный год пройти экстерном несколько классов.

Чтобы зарегистрироваться на ВНО, ученики с Донбасса и из Крыма должны по почте отправить документы в свою школу на подконтрольной Украине территории.

Если кто-то не имеет возможности отправить документы по почте, то их скан-копии можно отправить онлайн на адрес соответствующего регионального центра.

Для жителей неподконтрольных территорий, а также участников АТО есть возможность зарегистрироваться на ВНО позже, чем для остальных - с 3 по 20 мая. И пройти тесты во время дополнительной сессии - с 26 июня по 12 июля.

Чтобы написать ЕГЭ, ученикам с Донбасса и из Крыма нужно приехать на украинскую территорию лично.

Сертификаты ВНО им могут отправить по почте на подконтрольную территорию, или же они смогут сами их забрать в региональных центрах оценивания.

ВНО для аттестата

Для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы, прохождение ВНО все равно является обязательным.

Без результатов тестирования они не смогут получить аттестат о полном среднем образовании.

Копірайт зображення Униан Image caption Поступление в вузы или получение школьного аттестата без прохождения ВНО - невозможны

Результаты тестов по трем предметам засчитают как государственную итоговую аттестацию - оценки за них пойдут в аттестат.

Речь идет о таких предметах:

украинский язык и литература

на выбор - математика или история Украины (ХХ - начало XXI века)

на выбор - математика, история Украины (весь период), английский, испанский, немецкий, французский языки, биология, география, физика, химия.

Сдав ВНО, выпускник сможет получить аттестат, а идти в вуз или нет - выбор за ним.

Также в 2019 году ученики учреждений профессионального образования и колледжей обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по двум предметам - украинскому языку и математике или истории Украины (ХХ - начало XXI века) на выбор.

Обязательность тестирования обусловлена ​​тем, что в ходе обучения в учреждениях профобразования они должны получить еще и аттестат о среднем образовании.

Те, кто закончил школу раньше и хотят стать студентами, должны сдать ВНО. Но обязательных предметов для выпускников прошлых лет, кроме украинского, нет.

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