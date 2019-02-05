Китайский Новый год-2019: как его празднуют в Харькове

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Самое главный и самый долгий праздник в Китае и других странах Востока - китайский Новый год - начался в ночь на 5 февраля. С этого момента стартует цикл празднований, который завершится 19 февраля Праздником фонарей.

Это время создано для примирения, пожеланий счастья и привлечения удачи. Познакомить харьковчан с восточными традициями решили преподаватели института Конфуция.

Красный цвет и каллиграфия

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Рядом с Дин Шивэнем - китайская тушь и красная бумага. Традиционному искусству китайского письма он учился год, говорит директор института Конфуция.

Накануне Нового года по восточному календарю педагог самостоятельно воспроизводит в иероглифах пожелания харьковчан в одном из развлекательных центров городского парка.

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Каллиграфическое изображение парных надписей - одна из праздничных традиций. Там счастье, удача и мечты, которые хотелось бы осуществить в будущем году, объясняет Дин Шивэнь.

"Надписи можно наклеивать на стену, на окно или рядом с входной дверью. Чтобы они сбылись, они должны висеть весь год и в следующем году их сменяют новые".

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

"Счастье" и "удачу" вырезают из бумаги и заплетают в традиционные китайские узелки. Если они небольшого размера, их можно носить с собой до следующего года.

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Главный цвет - красный, традиционный для Китая. Символизирует он надежду в новом году. На благосклонность Желтой Земляной Свиньи может рассчитывать тот, кто оденется в этот цвет с головы до пят, говорит директор института Конфуция. И развеивает миф о том, что в Год Свиньи нельзя иметь свинину на столе:

"Свинину нужно есть обязательно. Свинья в Китае - символ счастья, - подчеркивает Шивэнь, - есть даже такая пословица: чем свинья толще, тем больше будет счастья".

Традиция воссоединения

Но едва ли не самая главная традиция китайского Нового года - собираться вместе с семьей.

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

"Неважно, как далеко, за сколько километров друг от друга, - подчеркивает Дин Шивэнь, - за праздничным столом должны собраться все родные".

Люди лакомятся сладостями, вспоминают своих предков, молятся за удачу, счастье и здоровье в будущем году.

Празднование без семьи

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

"В Харькове китайцы делятся на несколько групп, - объясняет преподаватель Института Конфуция Ли Чжэ. - Это те, кто работает на торговых площадках центра "Барабашово", студенты и преподаватели вузов".

В этом году Инна Чу будет поздравлять родителей с китайским Новым годом через интернет. В Харькове девушка уже шестой год.

Учится здесь в университете имени В.Н. Каразина, на филологическом факультете. Родители Инны живут в Пекине.

К праздникам в одиночестве девушка якобы привыкла. Благодаря современным технологиям можно общаться каждый день. Но потом признается: "Семьи нет рядом, значит немножко одиноко".

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Без родственников в Украину приезжают не только студенты, но и преподаватели.

"В прошлом году всем коллективом хотели встретить Новый год в китайском ресторане, - рассказывает Ли Чжэ. - Пришли, а он оказался закрытым. И праздник не получился".

Для чего танцуют львы и драконы

Их традиционный танец должен отпугивать злых духов и привлекать удачу. Желтые и пушистые львы с огромными глазами - ни одно празднование Нового года не проходит без этих "кошек". С фигурой одного зверя управляются два человека.

"Там есть элементы боевых китайских искусств. Повторить это довольно сложно. И еще глазками нужно моргать, выбрать руку, которой это делать", - рассказывает аниматор Анна Замахаева.

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

Девушка впервые танцует в роли китайского льва. Движения с коллегами разучивала две недели, все видео из интернета. Говорит - наглядного примера не было, следовательно, пришлось упражняться так.

Копірайт зображення Фото Антон Авижас

На танец дракона харьковчане потратили немного больше времени. Для китайцев такое действо - важный момент празднования. Это создание символизирует силу и достоинство и должно приносить удачу. В Харькове посреди центрального парка парила в воздухе мифическая рептилия длиной 14 метров.

В Китае таких празднований на Новый год гораздо больше, говорят преподаватели института Конфуция в Харькове. Сами же педагоги Новый год по восточному календарю будут отмечать 7 февраля в Славянске.

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