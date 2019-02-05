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Он почти не дает интервью и редко появляется на публике. Его не встретишь на официальных мероприятиях. Но Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, - один из самых обсуждаемых чиновников в США.

Критики обвиняют его в сговоре с целью отстранить от власти президента Трампа. А сторонники видят в нем неутомимого правдолюбца. Сам же он остается в тени, несмотря на весь шум.

Кто же он, Роберт Мюллер?

Сотрудница ФБР Лорен Андерсон расследовала убийство в Либревиле, столице африканской страны Габон, когда ей поступил срочный звонок.

Собеседник сказал ей, что Роберт Мюллер, который был назначен директором ФБР за два года до того, в 2001-м, пытался связаться с ней.

"Это меня крайне удивило, - рассказала Лорен в интервью ВВС. - Я подумала: что тут такое могло произойти, о чем ему понадобилось знать?"

За несколько недель до этого Лорен ехала в автобусе в Париже, когда у мужчины, который был в том же автобусе, случился сердечный приступ. Позже он умер, но она буквально перепрыгнула через несколько рядов сидений, чтобы сделать ему массаж сердца, а потом, когда прибыли медики, утешала его жену.

В Габоне она с опаской еподнесла телефон к уху и услышала голос Роберта Мюллера.

"Я слышал, что вы пытались спасти жизнь человеку, - сказал он. - Спасибо!"

Этот случай, по словам Лорен Андерсон, раскрывает суть его характера.

"Он нашел время, когда в мире происходил полный хаос, чтобы позвонить и поговорить со мной. Он ценит людей, которые поступают правильно. Вот что для него важно в человеке", - отмечает она.

Роберт Свен Мюллер III родился в зажиточной семье в Манхэттене в 1944 году. Учился в закрытой частной школе-интернате Святого Павла в Нью-Гемпшире, а затем - в Принстонском университете, штат Нью-Джерси.

"Он был очень серьезным парнем, - вспоминает Максвелл Кинг, который проучился с Мюллером пять лет. - Открытый, прямой как стрела, очень целеустремленный и настойчивый".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В школе Роберт Мюллер под номером 12 играл в одной хоккейной команде с Джоном Керри (18-й номер), который был госсекретарем США при администрации Обамы. Фотография сделана в 1962 году - через несколько лет оба отправятся добровольцами воевать во Вьетнам

"Дети в таких школах-пансионах могут быть очень насмешливыми, язвительными, - вспоминает Кинг один случай, произошедший на школьном магазинчике. - Мы смеялись над кем-то, и я помню, как Боб [Мюллер] просто встал и ушел, давая понять, что ему это не нравится".

Неприятие несправедливости, глубоко укоренившееся понимание того, что хорошо, а что плохо, - это качества, о которых говорят люди, знающие Мюллера много лет.

"Он был замечательным футболистом, хоккеистом и игроком в лакросс, - отмечает его бывший одноклассник. - Кажется, он был капитаном каждой из этих трех команд".

"Мюллер был настоящим командным игроком, он не выпендривался, все это ценили и уважали его за это. Он и сейчас такой, он всегда был честным и прямолинейным человеком", - добавляет он.

В школе, как рассказывает Кинг, придавали особое значение стремлению работать на благо государства.

"Многие из нас хотели посвятить себя государственной службе. Что касается Боба... мы видели, сколько времени он уделял учебе и спорту, и многие прочили ему успех на государственном поприще", - отмечает он.

После изучения политологии в Принстонском университете Мюллер поступил на службу в морскую пехоту. В 1968 году его отправили во Вьетнам.

"В то время мало кто из состоятельных семей добровольно шел на войну. Еще один пример преданности Боба своей стране", - говорит Максвелл Кинг.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роберт Мюллер был лейтенантом морской пехоты во время войны во Вьетнаме

Сам Мюллер объяснил свое тогдашнее решение в интервью в 2002 году.

"Одна из причин, почему я пошел в морскую пехоту, заключалась в том, что мы потеряли очень хорошего друга, который служил морским пехотинцем во Вьетнаме. Он был на курс старше меня в Принстонском университете. Некоторые из нас считали, что мы должны брать с него пример", - сказал он.

На войне Мюллер командовал взводом, был дважды ранен в бою и неоднократно награжден за храбрость.

"Младший лейтенант Мюллер бесстрашно переходил с одной позиции на другую, пренебрегая собственной безопасностью", - говорится в его наградном листе.

Вернувшись с войны, Мюллер поступил на юридический факультет в Университет Вирджинии и закончил его в 1973 году.

После учебы устроился адвокатом в юридическую фирму в Сан-Франциско, после чего переехал в Бостон, где работал прокурором и расследовал тяжкие преступления, такие как терроризм и отмывание денег.

В 1990 году он начал работать в министерстве юстиции, а затем сделал, как посчитали некоторые его знакомые, довольно неожиданный шаг в карьере.

"Он мог бы уйти из [министерства юстиции] и провести жизнь, прекрасно зарабатывая в юридической фирме", - говорит Тим ​​Уэйнер, автор книги "Враги: история ФБР".

"Вместо этого он стал прокурором в системе уголовного правосудия в Вашингтоне, округ Колумбия, что на самом деле является должностью начального уровня. Он чувствовал моральный долг бороться с преступностью в Вашингтоне, которая тогда была на очень высоком уровне, с большим количеством убийств, частично спровоцированных нарковойнами", - рассказывает Уэйнер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенат единогласно утвердил Мюллера главой ФБР в августе 2001 года, за несколько дней до терактов 11 сентября

В августе 2001 года Мюллер, которого большинство экспертов считали фаворитом, был единодушно утвержден Сенатом на должность руководителя ФБР.

Мюллер принял присягу 4 сентября и прибыл в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, уже с солидной репутацией, которую он заслужил за время его работы прокурором в столице.

Но ровно через неделю после того, как он впервые вошел в свой офис, произошли теракты 11 сентября, в результате которых погибли около 3000 человек, и это полностью изменило его роль.

"Можете себе представить, какой была вторая неделя его работы", - говорит Уэйнер.

"ФБР, за которое он теперь отвечал, было глубоко проблемным учреждением... 95% сотрудников были белыми мужчинами, и организация не очень хорошо выполняла свою основную функцию, а именно, разведку. За 12 лет работы директором Роберт Мюллер превратил ФБР в службу 21-го века, причем сделал ее разведывательной службой в соответствии с законом", - рассказывает он.

Али Суфан, бывший агент ФБР, который работал с Мюллером в сфере борьбы с терроризмом после 11 сентября, согласен с этим утверждением.

"Он смог эффективно превратить ФБР в организацию, которая исторически концентрировалась на правоохранительной деятельности, в организацию, нацеленную на разведку", - говорит он.

Но его стремление модернизировать бюро, технологии в котором настолько устарели, что его сотрудники не могли даже пересылать файлы друг другу по электронной почте, понравилось не всем.

"Из-за событий 11 сентября ему пришлось радикально менять ФБР, и могу вам сказать, что добиться этих изменений было очень трудно. Его решение, по мнению значительного количества сотрудников, наносили ущерб ФБР", - говорит Лорен Андерсон.

Андерсон добавляет, что директор также раздражал некоторых коллег своей неослабевающей пунктуальностью.

"Это доводило людей до ручки, - говорит она. - Для него было обычным делом спрашивать очень конкретные подробности на брифинге - детали, которые некоторые менеджеры считали пустяками. Но если у них их не было, сотрудники чувствовали смущение и раздражение".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теракты 11 сентября произошли, когда Мюллер только вступил в должность и пытался начать реформы в ФБР

После событий 11 сентября Мюллера критиковали за недостаточно эффективную разведку, говорит Дуглас Чарльз, профессор истории США в Университете штата Пенсильвания. Но он указывает, что в 2004 году, когда тогдашний президент Джордж Буш приказал Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за американскими гражданами для предотвращения терроризма, Мюллер пригрозил уйти в отставку. Это привело к тому, что президент впоследствии отступил.

"Он был чрезвычайно бдительным и осознавал опасность того, что, борясь с терроризмом, США могут потерять гражданские свободы", - говорит Тим ​​Уэйнер, который провел некоторое время с Мюллером в Мехико незадолго до выборов 2016 года.

Каким же ему запомнился Мюллер?

"Я увидел человека, который, на первый взгляд, очень официален. Он всегда носит рубашку, застегнут на все пуговицы, всегда в темном костюме, он одевается, как будто на дворе 1956 год, по радио поет Фрэнк Синатра, а в Белом доме сидит Эйзенхауэр, - говорит он. - Но под этим официальным внешним видом скрывается обаятельный человек с очень острым и сфокусированным умом".

С тех пор, как в мае 2017 года Мюллер был назначен спецпрокурором, очень много говорилось о его сдержанном подходе к руководству расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В печати было немного информации об этом деле, он редко говорил о расследовании публично.

"Тот факт, что мы ничего не слышали от него, кроме объявлений о судебных исках, полностью соответствует лидеру и человеку, с которым я работала", - говорит Лорен Андерсон.

"Он очень неохотно общается со СМИ, так как не считает, что его работа должна привлекать внимание к нему как к персоне", - добавляет она.

Он информирует общественность о результатах своей работы с помощью обвинительных приговоров и ордеров на арест, говорит Лорен Андерсон.

Джулиан Зелизер, профессор истории и общественных отношений в Принстонском университете, в котором учился сам Мюллер, видит в этом позитивную сторону.

"В наше время все громко кричат, включая президента, все всегда что-то говорят. Если вы соблюдаете тишину, это только добавляет тайны", - отмечает ученый.

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"Многие люди, если бы на них оказывали такое сильное давление, почувствовали бы необходимость что-то заявить, чтобы исправить ситуацию. Но у него есть уверенность в себе, он может позволить себе сосредоточиться на работе", - отмечает он.

Роберт Мюллер, безусловно, пострадал от нападок сторонников действующего президента США.

Дональд Трамп описал его, в частности, как "очень противоречивого" человека, "опозорившего" себя. Однако Лорен Андерсон, работавшая под руководством Мюллера в течение всего срока его полномочий как директора ФБР в 2013 году, не думает, что его осторожный подход к "российскому расследованию" изменится в ближайшее время, несмотря на все нападки.

"Готова биться об заклад, что мы не услышим от него ответа, пока ему не нужно будет выступать перед Конгрессом, - говорит она. - Он сделает все так, чтобы за него говорила его работа".

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