Китайский Новый год: как встречает мир - в фото

  • 5 февраля 2019
Люди в костюмах Копірайт зображення China News Service

Более миллиарда людей во всем мире начали празднование Нового года по лунному календарю, встречая начало года Свиньи.

В Китае это означает, что миллионы людей поехали в свои родные города в рамках крупнейшей ежегодной миграции людей.

Также известный как Весенний фестиваль, Новый год по лунному календарю с великолепием отмечают в азиатских странах.

Фейерверки, праздничные костюмы, красные фонари и богатые застолья - вот как отмечают это событие.

Парад к празднику Копірайт зображення EPA
Image caption В Бангкоке артисты наряжались в костюмы свиней, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю
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свинья Копірайт зображення AFP/Getty
Image caption Образ свиньи станет центральным для нынешнего празднования
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Актеры в костюмах Копірайт зображення EPA
Image caption В Храме Неба в Пекине артисты проводят репетицию императорского ритуала жертвоприношения Земле
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покупки Копірайт зображення Getty Images
Image caption Готовясь к празднику, китайцы массово ходят за покупками
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переполненная станция Копірайт зображення Reuters
Image caption Каждый год миллионы людей отправляются в путешествие ради воссоединения с семьей
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пробки Копірайт зображення Getty Images
Image caption Поездка может длиться часами или даже днями - в переполненных поездах или по перегруженным дорогам
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Танец дракона Копірайт зображення Getty Images
Image caption Огненные шоу - неизменный атрибут празднования, как и танцы
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Сиднейская опера Копірайт зображення EPA
Image caption К празднику много известных зданий, таких как Сиднейский оперный театр, осветят красными огнями, чтобы отметить приход Нового года
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дети в Маниле Копірайт зображення AFP/Getty
Image caption Между тем в Маниле дети исполняют Лыонг, также известный как танец дракона, используя самодельные реквизиты
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танец дракона Копірайт зображення EPA
Image caption А вот группа уже профессиональных артистов исполняет танец дракона в храме на индонезийском острове Бали
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Свиней сейчас много и в Хошимине, Вьетнам Копірайт зображення AFP
Image caption Свиней сейчас много и в Хошимине, Вьетнам
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инсталляция "Золотой год" Копірайт зображення AFP/Getty
Image caption Эту инсталляцию под названием "Золотой год" создали американские мастера в торговом центре Гонконга
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верующие в Бангкоке Копірайт зображення EPA
Image caption В рамках празднований верующие собираются в храмах, как, например, в китайском квартале Бангкока
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Храм в Пекине Копірайт зображення Getty Images
Image caption В некоторых пекинских храмах не хватает места, чтобы вместить всех посетителей
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Диснейленд Копірайт зображення Getty Images
Image caption Готовятся к празднику и в Диснейленде в Шанхае

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