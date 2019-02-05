Китайский Новый год: как встречает мир - в фото

Копірайт зображення China News Service

Более миллиарда людей во всем мире начали празднование Нового года по лунному календарю, встречая начало года Свиньи.

В Китае это означает, что миллионы людей поехали в свои родные города в рамках крупнейшей ежегодной миграции людей.

Также известный как Весенний фестиваль, Новый год по лунному календарю с великолепием отмечают в азиатских странах.

Фейерверки, праздничные костюмы, красные фонари и богатые застолья - вот как отмечают это событие.

Копірайт зображення EPA Image caption В Бангкоке артисты наряжались в костюмы свиней, чтобы отпраздновать Новый год по лунному календарю

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Образ свиньи станет центральным для нынешнего празднования

Копірайт зображення EPA Image caption В Храме Неба в Пекине артисты проводят репетицию императорского ритуала жертвоприношения Земле

Копірайт зображення Getty Images Image caption Готовясь к празднику, китайцы массово ходят за покупками

Копірайт зображення Reuters Image caption Каждый год миллионы людей отправляются в путешествие ради воссоединения с семьей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поездка может длиться часами или даже днями - в переполненных поездах или по перегруженным дорогам

Копірайт зображення Getty Images Image caption Огненные шоу - неизменный атрибут празднования, как и танцы

Копірайт зображення EPA Image caption К празднику много известных зданий, таких как Сиднейский оперный театр, осветят красными огнями, чтобы отметить приход Нового года

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Между тем в Маниле дети исполняют Лыонг, также известный как танец дракона, используя самодельные реквизиты

Копірайт зображення EPA Image caption А вот группа уже профессиональных артистов исполняет танец дракона в храме на индонезийском острове Бали

Копірайт зображення AFP Image caption Свиней сейчас много и в Хошимине, Вьетнам

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Эту инсталляцию под названием "Золотой год" создали американские мастера в торговом центре Гонконга

Копірайт зображення EPA Image caption В рамках празднований верующие собираются в храмах, как, например, в китайском квартале Бангкока

Копірайт зображення Getty Images Image caption В некоторых пекинских храмах не хватает места, чтобы вместить всех посетителей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Готовятся к празднику и в Диснейленде в Шанхае

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