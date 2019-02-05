Китайский Новый год: как встречает мир - в фото

Более миллиарда людей во всем мире начали празднование Нового года по лунному календарю, встречая начало года Свиньи.
В Китае это означает, что миллионы людей поехали в свои родные города в рамках крупнейшей ежегодной миграции людей.
Также известный как Весенний фестиваль, Новый год по лунному календарю с великолепием отмечают в азиатских странах.
Фейерверки, праздничные костюмы, красные фонари и богатые застолья - вот как отмечают это событие.
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