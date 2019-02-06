Копірайт зображення Getty Images Image caption У посольства РФ в Польше прошли акции протеста в поддержку украинских моряков, ноябрь 2018 года

После инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские чиновники заявляли, что страна готовит новый проход кораблей. Они также заявили о готовности пригласить представителей ОБСЕ, НАТО и других международных организаций, чтобы те присутствовали на украинских кораблях.

Действительно ли готовится такой проход, когда он состоится и каковы его возможные последствия - выясняла BBC News Украина.

Заявления о новом проходе

Еще в декабре 2018 года Александр Турчинов в интервью BBC News Украина сделал громкое заявление: "Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив".

Он отметил, что для Киева это важно, ведь если страна остановится и отступит, то "Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру определенные самостоятельно новые морские границы в Черном море".

Тогда секретарь СНБО не уточнил, когда именно это планируют сделать, но заверил, что альтернативы нет.

"Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - добавил Турчинов.

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Подобные заявления в января 2019 года озвучивало руководство Минобороны, а в феврале эти намерения подтвердил президент Петр Порошенко.

"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с конвенциями ООН о свободе судоходства", - сказал президент 4 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он не сказал, когда именно пройдут украинские корабли, но заверил, что это будут только добровольцы. "Я не буду говорить, когда. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко (уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. - Ред)", - добавил Петр Порошенко.

До выборов?

В СНБО на запрос BBC News Украина ответили, что решение о дате и составе этого прохода будет приниматься на уровне военного руководства.

"Минобороны и Генштабу ВСУ поручено обеспечить усиление украинской военной корабельно-катерной группы на Азовском море, в том числе и путем проведения дополнительных плавсредств через Керченский пролив", - пояснили в ведомстве.

Источники в военных кругах говорят, что до выборов этого не произойдет. "До президентских выборов этого не будет, чтобы исключить использование прохода в целях избирательной кампании", - говорит источник BBC News Украина.

К тому же стороны еще далеки от согласования конкретного формата этих действий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представители наблюдательной миссии ОБСЕ, которые проводят мониторинг на Донбассе

Эксперт-международник Анна Шелест подчеркивает, что помимо политических, существует еще ряд технических условий для такого прохода кораблей.

"Давайте не забывать, что Азовское море - специфическое с точки зрения судоходства. Во-первых, нужны специальные погодные условия, технические аспекты должны быть соблюдены, чтобы не подвергать жизнь опасности", - говорит она.

Но возникает вопрос: что этот разовый проход даст? Глава Украинского вооруженного центра Тарас Чмут, считает эту идею вполне реальной. По его словам, Россия сделает все, чтобы показать миру, что в этой ситуации виновата Украина.

"Они покажут, что во время первого прохода было все хорошо, во время второго - мы их якобы спровоцировали и получили адекватный ответ. Соответственно, если будет организован третий проход с привлечением международных партнеров, то с большой вероятностью он пройдет максимально беспроблемно, чтобы показать, что виновата украинская сторона", - считает эксперт.

Очевидно, из таких соображений украинская сторона и начала говорить о постоянной миссии, которая занималась бы мониторингом прохода кораблей в этой зоне. Вносят значительную неопределенность и предстоящие президентские выборы. Ведь неизвестно, сменится ли Верховный главнокомандующий и сочтет ли он такие действия целесообразными.

"Сложные консультации"

ВВС News Украина удалось узнать некоторые детали непростых консультаций с международными партнерами по организации такого прохода.

Переговоры с ОБСЕ, ЕС и НАТО поручили Минобороны и Министерству иностранных дел. Согласие на конкретный формат, конечно, должна дать российская сторона.

Сразу после заявления Александра Турчинова Москва назвала намерения Украины организовать новый проход военных кораблей "провокацией". Однако впоследствии риторика несколько изменилась.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин согласился на предложение Берлина о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Конечно, если будет согласие Украины.

Но Киев и Берлин в это время уже говорили не о разовом проходе иностранных наблюдателей, а о целой мониторинговой миссии в Керченском проливе.

В конце января министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с немецким коллегой Хайко Маасом.

На встрече обсуждалась возможность расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. "Россия по определению не должна получить возможности для манипуляций в вопросе мониторинга. То есть, например, попытки России затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически пытаться легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны", - заявил Павел Климкин по результатам переговоров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министры иностранных дел Украины и Германии на пресс-конференции после переговоров 18 января

В России на эту инициативу ответили однозначно: разовое посещение пролива возможно, но организовать наблюдение - нет.

Предложение расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Керченский пролив скептически оценили в самой организации.

Источники BBC News Украина сообщают, что там говорят о необходимости нового мандата. Хотя Киев настаивает, что миссия ОБСЕ имеет мандат на работу по всей Украине, в том числе в тех водах, которые "присвоила" себе Россия. А значит новый мандат, по мнению украинской стороны, не нужен.

Анна Шелест обращает внимание на то, что такую международную миссию технически сложно организовать, ведь речь пойдет о привлечении наблюдателей, которые должны разбираться в этом деле. К тому же не до конца понятна позиция России в отношении такой инициативы.

"То есть именно к самой идее этой миссии много вопросов, но если бы РФ согласилась бы даже на разовый визит, я думаю, что Франции и Германии следовало бы на это пойти. Ведь не стоит забывать, что с 2015 года РФ не пускает в Крым одну ни миссию международных организаций", - считает Анна Шелест.

В МИД BBC News Украина сообщили, что консультации с международными партнерами продолжаются.

Украина и Германия обсуждают возможность провести отдельные встречи экспертов для определения модальностей такой миссии. "Такие консультации могут быть проведены в рамках встречи Нормандской четверки, которая состоится в ближайшее время", - добавили в министерстве.

Кроме того, украинские дипломаты надеются поднять эту тему на встречах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в феврале. Ее также планирует посетить Петр Порошенко, он традиционно использует это мероприятие для переговоров с западными партнерами. А вот в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина не будет. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Поэтому достичь конкретных договоренностей о разовом проходе и даже составе миссии до президентских выборов вряд ли удастся. Все ждут, чем закончится президентская гонка и изменится ли стратегия решения конфликта с Россией.

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