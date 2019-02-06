Выборы 2019: почему так много кандидатов?
Президентские выборы 2019 уже установили в Украине исторический рекорд по количеству кандидатов на кресло главы государства.
Почему же так много политиков решили отправиться "в поход за президентством" и обещает ли такое количество кандидатов настоящее торжество демократии?
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"Очередь в президенты"
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 34 кандидата на пост президента Украины, однако процесс регистрации еще не завершен. Он продлится до 8 февраля включительно.
Всего документы подал 91 человек. 17 из них сделали это в последний день регистрации.
И хотя более 20 человек уже получили отказ ЦИК (причем двум "кандидатам в кандидаты" отказывали дважды), ожидается, что количество зарегистрированных претендентов может превысить 40 или даже дойти до полусотни.
Предыдущий рекорд по количеству участников президентской гонки был установлен 15 лет назад: в выборах 2004 года участвовали 24 кандидата. И закончились они "оранжевой революцией".
|Число кандидатов на предыдущих выборах президента Украины
|1991
|6
|1994
|7
|1999
|13
|2004
|24
|2010
|18
|2014
|21
В президенты или в Верховную Раду?
Невероятную популярность нынешних выборов политологи объясняют тем, что на самом деле большинство кандидатов не столько хотят стать главой государства, сколько попасть в следующий состав Верховной Рады в октябре.
"Есть фавориты кампании, которые действительно пытаются победить на выборах президента ... Но 90% кандидатов сейчас на самом деле ведут парламентскую кампанию", - считает директор Института информационного общества Ярослав Павловский.
"Например, Вилкул идет, чтобы сформировать новое политическое лицо для остатков Партии регионов. А Зеленского проталкивают, чтобы он сформировал мощную избирательную колонну на осень 2019 года, стал локомотивом для продвижения людей Коломойского на следующих выборах", - добавляет политический эксперт.
Сами упомянутые кандидаты уверяют, что участвуют в президентской гонке исключительно ради победы, а Владимир Зеленский, который по данным социологов вообще может рассчитывать на выход во второй тур, настаивает и на своей полной независимости от бизнесмена Игоря Коломойского.
Другой политолог Владимир Фесенко также считает, что многие кандидаты в президенты на самом деле "надеются получить приличный результат, чтобы привлечь спонсоров и продемонстрировать перспективы своей партии".
"Еще несколько политиков будут "продавать" себя после президентских выборов. Даже если результат будет меньше процента, все равно можно будет "продать" себя в тот или иной проходной список на выборах в Раду", - объясняет эксперт.
"Технические кандидаты"
Традиционно, достаточно много среди претендентов на кресло президента и так называемых "технических кандидатов".
"Есть два вида технических кандидатов. С помощью одних фавориты будут вводить своих людей в избирательные комиссии. Понятно, что группа кандидатов будет торговать своими местами в избирательных комиссиях - это своего рода бизнес", - говорит Владимир Фесенко.
Другие "технические кандидаты" получат задачу - критиковать фаворитов, добавляет Ярослав Павловский.
"Есть "личные" пары кандидатов, которые будут работать, например, против Порошенко или Тимошенко. Уже видим, что Шевченко выносит "порох (пыль) из домов" (речь идет о слогане кандидата Александра Шевченко. - Ред.), или Юрий Тимошенко, который будет вырабатывать определенные тезисы", - приводит примеры политический эксперт.
Сам Александр Шевченко свою "техничность" отрицает, и подчеркивает: идет на выборы по результатам "праймериз" в его партии "Укроп".
А Юрий Тимошенко - внефракционный депутат и однофамилец Юлии Тимошенко - сразу после подачи документов в ЦИК написал в Facebook, что стремился баллотироваться в президенты "последние 30 лет своей жизни" и никоим образом не выполняет чей-то заказ.
"Жертвы"
Наконец, есть еще несколько кандидатов, преследующих исключительно свои личные интересы, безотносительно выборов, говорят эксперты.
"Такие специфические кандидаты - например, Роман Насиров или Надежда Савченко (даже если ее не зарегистрируют) - хотят использовать своё баллотирование в качестве аргумента, что их преследуют по политическим мотивам", - считает Владимир Фесенко.
К таким "политическим жертвам" можно отнести и лидера коммунистов Петра Симоненко, которого ЦИК так и не зарегистрировала кандидатом от Компартии из-за закона о декоммунизации.
Симоненко сразу заявил о давлении со стороны "хунты" и пожаловался, что не успел собрать 2,5 млн грн, чтобы идти на выборы как самовыдвиженец.
Иллюзии и 2,5 млн грн
Владимир Фесенко не исключает, что на такой массовый "поход в президенты" влияет, по мимо всего прочего, кризис доверия к элитам и старым политикам: "Это побудило людей, у которых возникли иллюзии возможного успеха на выборах, выдвинуть свою кандидатуру".
Ярослав Павловский не считает массовость баллотирования положительным явлением: "Для страны это не очень хорошо, ведь кампанию, очевидно, переводят в технологическую составляющую и будут играть "на мизере"- будут снижать явку и мотивацию чужих избирателей, играть с пересчетом голосов".
А 2,5 млн грн избирательного залога, по мнению эксперта, на количество претендентов не влияют:
"Для определенных кандидатов это может быть не так уж безболезненно для кармана, но для "технических", которых финансируют другие кандидаты, это не такая уж и проблема".
Окончательный список кандидатов обнародуют 9 февраля, однако до 8 марта каждый кандидат еще может отказаться от выборов и забрать 2,5 млн грн залога.