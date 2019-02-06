Копірайт зображення Getty Images Image caption В бой за президентское кресло рвутся несколько десятков кандидатов. (Фото с выступления украинской команды на турнире по средневековому бою)

Президентские выборы 2019 уже установили в Украине исторический рекорд по количеству кандидатов на кресло главы государства.

Почему же так много политиков решили отправиться "в поход за президентством" и обещает ли такое количество кандидатов настоящее торжество демократии?

"Очередь в президенты"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 34 кандидата на пост президента Украины, однако процесс регистрации еще не завершен. Он продлится до 8 февраля включительно.

Всего документы подал 91 человек. 17 из них сделали это в последний день регистрации.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Похоже, бюллетени на предстоящих выборах снова будут длинными

И хотя более 20 человек уже получили отказ ЦИК (причем двум "кандидатам в кандидаты" отказывали дважды), ожидается, что количество зарегистрированных претендентов может превысить 40 или даже дойти до полусотни.

Предыдущий рекорд по количеству участников президентской гонки был установлен 15 лет назад: в выборах 2004 года участвовали 24 кандидата. И закончились они "оранжевой революцией".

Число кандидатов на предыдущих выборах президента Украины 1991 6 1994 7 1999 13 2004 24 2010 18 2014 21

В президенты или в Верховную Раду?

Image caption Социологи утверждают, что лишь несколько политиков могут реально рассчитывать на второй тур. Остальные, по мнению политологов, участвуют в гонках с другой целью

Невероятную популярность нынешних выборов политологи объясняют тем, что на самом деле большинство кандидатов не столько хотят стать главой государства, сколько попасть в следующий состав Верховной Рады в октябре.

"Есть фавориты кампании, которые действительно пытаются победить на выборах президента ... Но 90% кандидатов сейчас на самом деле ведут парламентскую кампанию", - считает директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

"Например, Вилкул идет, чтобы сформировать новое политическое лицо для остатков Партии регионов. А Зеленского проталкивают, чтобы он сформировал мощную избирательную колонну на осень 2019 года, стал локомотивом для продвижения людей Коломойского на следующих выборах", - добавляет политический эксперт.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Весенний "бой" за президентство станет предвестником осеннего - за место в парламенте

Сами упомянутые кандидаты уверяют, что участвуют в президентской гонке исключительно ради победы, а Владимир Зеленский, который по данным социологов вообще может рассчитывать на выход во второй тур, настаивает и на своей полной независимости от бизнесмена Игоря Коломойского.

Другой политолог Владимир Фесенко также считает, что многие кандидаты в президенты на самом деле "надеются получить приличный результат, чтобы привлечь спонсоров и продемонстрировать перспективы своей партии".

"Еще несколько политиков будут "продавать" себя после президентских выборов. Даже если результат будет меньше процента, все равно можно будет "продать" себя в тот или иной проходной список на выборах в Раду", - объясняет эксперт.

"Технические кандидаты"

Традиционно, достаточно много среди претендентов на кресло президента и так называемых "технических кандидатов".

"Есть два вида технических кандидатов. С помощью одних фавориты будут вводить своих людей в избирательные комиссии. Понятно, что группа кандидатов будет торговать своими местами в избирательных комиссиях - это своего рода бизнес", - говорит Владимир Фесенко.

Другие "технические кандидаты" получат задачу - критиковать фаворитов, добавляет Ярослав Павловский.

"Есть "личные" пары кандидатов, которые будут работать, например, против Порошенко или Тимошенко. Уже видим, что Шевченко выносит "порох (пыль) из домов" (речь идет о слогане кандидата Александра Шевченко. - Ред.), или Юрий Тимошенко, который будет вырабатывать определенные тезисы", - приводит примеры политический эксперт.

Копірайт зображення Фейсбук Александра Шевченко Image caption Агитация Александра Шевченко

Сам Александр Шевченко свою "техничность" отрицает, и подчеркивает: идет на выборы по результатам "праймериз" в его партии "Укроп".

А Юрий Тимошенко - внефракционный депутат и однофамилец Юлии Тимошенко - сразу после подачи документов в ЦИК написал в Facebook, что стремился баллотироваться в президенты "последние 30 лет своей жизни" и никоим образом не выполняет чей-то заказ.

"Жертвы"

Копірайт зображення Компартия Украины Image caption Петра Симоненко так и не зарегистрировали кандидатом от недозапрещенной компартии. А собрать деньги, чтобы идти на выборы в качестве самовыдвиженца, он уже не успел

Наконец, есть еще несколько кандидатов, преследующих исключительно свои личные интересы, безотносительно выборов, говорят эксперты.

"Такие специфические кандидаты - например, Роман Насиров или Надежда Савченко (даже если ее не зарегистрируют) - хотят использовать своё баллотирование в качестве аргумента, что их преследуют по политическим мотивам", - считает Владимир Фесенко.

К таким "политическим жертвам" можно отнести и лидера коммунистов Петра Симоненко, которого ЦИК так и не зарегистрировала кандидатом от Компартии из-за закона о декоммунизации.

Симоненко сразу заявил о давлении со стороны "хунты" и пожаловался, что не успел собрать 2,5 млн грн, чтобы идти на выборы как самовыдвиженец.

Иллюзии и 2,5 млн грн

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кандидаты до 8 марта могут отказаться от выборов и забрать залог в 2,5 млн грн

Владимир Фесенко не исключает, что на такой массовый "поход в президенты" влияет, по мимо всего прочего, кризис доверия к элитам и старым политикам: "Это побудило людей, у которых возникли иллюзии возможного успеха на выборах, выдвинуть свою кандидатуру".

Ярослав Павловский не считает массовость баллотирования положительным явлением: "Для страны это не очень хорошо, ведь кампанию, очевидно, переводят в технологическую составляющую и будут играть "на мизере"- будут снижать явку и мотивацию чужих избирателей, играть с пересчетом голосов".

А 2,5 млн грн избирательного залога, по мнению эксперта, на количество претендентов не влияют:

"Для определенных кандидатов это может быть не так уж безболезненно для кармана, но для "технических", которых финансируют другие кандидаты, это не такая уж и проблема".

Окончательный список кандидатов обнародуют 9 февраля, однако до 8 марта каждый кандидат еще может отказаться от выборов и забрать 2,5 млн грн залога.

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