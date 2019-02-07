Валютные операции по-новому: что изменится в валютном регулировании

Копірайт зображення UNIAN Image caption Последний раз валютное регулирование в Украине менялось 25 лет назад

С 7 февраля валютные операции в Украине будут проводиться по новому закону "О валюте и валютных операциях".

С 1993 года и до сих пор оборот валюты в стране определялся декретом "О системе валютного регулирования и контроля", который содержал достаточно советских рудиментов, а также рядом других нормативных актов. Всего их было более 50. Кроме того, в них было внесено более 300 поправок.

Поэтому в банковских кругах говорят об "историчности" введения нового регулирования и о том, что отныне "тотальный валютный контроль" будет заменен на правило "все, что не запрещено, - разрешено", а страна постепенно приблизится к свободному движению капитала, необходимого и внутренним, и внешним инвесторам.

Новая система будет предусматривать более 20 послаблений на валютном рынке.

В то же время и в Нацбанке, и в коммерческих банках признают, что далеко не все нововведения заработают сразу же с 7 февраля. Однако они ожидают, что постепенно и юридические, и физические лица привыкнут к тому, что надзор будет осуществляться только за "рискованными операциями".

Вместе с тем, в Нацбанке предупреждают, что в случае "кризисных явлений", которые будут подтверждены Советом НБУ, возможно временное возвращение к определенным ограничениям в валютном регулировании.

Изменения для бизнеса

В НБУ говорят, что в первую очередь изменения коснутся валютных операций юридических лиц - банков, компаний и предприятий. Именно поэтому там рассчитывают, что новые валютные правила должны улучшить общий бизнес-климат в Украине.

"Возможно, физлица не воспримут это положительно, но для нас либерализация - это в первую очередь улучшение бизнес-климата для украинского бизнеса и иностранных и украинских инвесторов", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Он говорит, что самая большая либерализация коснется именно банковской системы, - для них "либерализация будет почти полной".

Например, банки смогут покупать все инвестиционные бумаги, существующие в мире.

Копірайт зображення BANK.GOV.UA Image caption В Нацбанке так суммируют главные изменения на валютном рынке, которые начнутся с 7 февраля 2019 года

Что касается предприятий, то теперь они будут иметь не полгода, а год, чтобы рассчитаться по экспортно-импортным контрактам.

Индивидуальные лицензии на валютные операции, которые выдавались на конкретную сумму и срок, будут заменены на так называемые е-лимиты.

Компании имеют право инвестировать за границу 2 млн евро в год без получения таких разрешений.

На операции, сумма которых не превышает эквивалент 150 тысяч грн, валютный контроль вообще не будет распространяться.

Эти два нововведения должны значительно облегчить экспорт, считают банкиры.

Юридическим лицам позволят свободно пользоваться счетами за рубежом (кроме переводов средств из Украины на такие счета).

Впрочем, как отмечает Олег Чурий, открытие счета за границей - не простое дело, если учитывать требования финансового мониторинга.

"Раньше это происходило на основании индивидуальной лицензии. Но мы видели, что эти меры не являются эффективными. Они создавали излишнюю нагрузку и на Национальный банк, и на коммерческие банки и их клиентов. Теперь это будет намного легче. Однако открыть счет за границей для компании не всегда просто, там всегда будут спрашивать происхождения средств, цель открытия счетов. Но для "белых" украинских компаний это будет возможно".

Бизнесу станет проще брать займы за рубежом - регистрация внешних займов Нацбанком отменена. Чтобы расплатиться с внешними долгами, компании смогут накапливать валюту на своих счетах. Они также смогут получать кредиты на свои счета за рубежом от нерезидентов.

Появится и возможность хеджировать валютные риски, то есть защищаться от будущих колебаний курса. Впрочем, как считают в банковских кругах, этот инструмент пока вряд ли будет популярным среди украинских компаний, ведь привычки страхования валютных рисков пока нет.

Впрочем, определенные валютные ограничения остаются. В частности, и норма об обязательной продаже 50% валютной выручки. Однако уже с 1 марта он будет снижен до 30%, и, как говорит Олег Чурий, цель НБУ заключается в том, чтобы со временем вообще отказаться от обязательной продажи валюты.

Кроме того, физические лица и в дальнейшем не смогут свободно покупать валюту на межбанке для онлайн-расчетов с иностранными партнерами.

Изменения для населения

Копірайт зображення UNIAN Image caption Теперь можно будет купить валюту онлайн, но привычные обменники все равно сохранятся

А вот физические лица смогут обменивать валюту онлайн на сумму до 150 тысяч грн в день.

Сначала такая услуга будет не везде. Однако впоследствии, говорит Олег Чурий, ее введут большинство банков.

В то же время, добавляет он, и привычные обменники будут существовать, "пока будет существовать теневая экономика".

ПриватБанк заявил, что запустит услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба банка, такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24 и сервис обмена валют в терминалах самообслуживания.

В режиме онлайн можно будет покупать и продавать евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн будет осуществляться по текущему коммерческому курсу банка без дополнительных комиссий.

В ПриватБанке утверждают, что онлайн-обмен валют позволит мгновенно покупать и продавать доллары и евро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне в пределах установленного НБУ лимита до 150 тысяч грн в сутки.

"Если у клиента нет валютной карточки, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в Приват24 через несколько секунд", - говорится в сообщении.

Кроме того, что физическим лицам разрешат покупать валюту онлайн, "отпадет необходимость в получении лицензий для инвестирования за границу".

"Все будет происходить в рамках лимитов", - сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, уточнив, что лимит для физических лиц повысят с 50 тысяч долларов до 50 тысяч евро.

По новым правилам в 10 раз увеличивается и лимит на валютные переводы за границу без открытия счета - он составит эквивалент 150 тысяч грн в год.

Чего ждут банкиры

Копірайт зображення UNIAN Image caption В банках настроены осторожно-оптимистично относительно изменений в валютном регулировании

На вопрос, почему не вводится полная либерализация валютных операций, в Нацбанке отвечают: чтобы предотвратить колебания на рынке.

В то же время банкиры надеются на то, что отмена запретов сама по себе должна стать фактором, стабилизирующим рынок.

"Когда есть ограничения, есть и ажиотаж, дефицит. Только исчезают ограничения, куда-то исчезает и дефицит", - объясняет председатель правления "Альтбанка" Игорь Волох. По его словам, клиенты банка даже не очень верят во введение всех задекларированных изменений, но в целом относятся к ним позитивно.

Антон Коваленко, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка называет новые валютные правила "огромным плюсом для страны и банковского бизнеса как обслуживающих организаций", но в то же время выражает опасения относительно сложностей переходного периода и того, как в это время Нацбанк будет проверять коммерческие банки.

"Даже если все разрешить 7 февраля, все инструменты заработают не сразу", - говорит Татьяна Попович, директор блока "Рынки капитала" в "Альфа-банке".

По ее словам, в настоящее время "система находится в режиме stand-by, потому что нужно полностью пересмотреть свои подходы к работе и привыкнуть к тому, что все, что не запрещено, - разрешено". Она также считает, что и интерес к новым инструментам, таким, как хеджирование валютных рисков, будет расти:

"Когда мы покупаем КАСКО, мы же не огорчаемся, если за год не разбили авто. Это (хеджирование валютных рисков) является определенным элементом финансовой гигиены".

Вопросы читателей - ответы Нацбанка

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцы смогут оплатить обучение или лечение за рубежом в пределах 150 тысяч грн в год

ВВС News Украина также обратилась к Национальному банку с вопросами, которые нам прислали пользователи соцсетей. Вопросы касаются как изменений, которые ожидают рядовых украинцев - физических лиц, так и компаний и предпринимателей, то есть юридических лиц. Вот что нам сообщили в НБУ.

1. Сможет ли украинец открыть счет в зарубежном банке?

Открытие счета для физических лиц не было запрещено и раньше. А вот чтобы перечислить средства на него из Украины, нужна была лицензия. Сейчас эти перечисления будут проходить в рамках е-лимитов - это 50 тысяч евро в год. Сюда включены следующие операции: выполнение собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни / по осуществлению инвестиции за границу / размещение средств на своем счету за пределами Украины / предоставление нерезиденту займа (возвратной финансовой помощи) в иностранной валюте.

2. Можно ли будет оплатить обучение или лечение за границей? Каков лимит?

Операции по оплате обучения или лечения относятся к текущим неторговым операциям. Лимиты на осуществление переводов по таким операциям не установлены. Для осуществления таких переводов на сумму до 150 тысяч грн (в эквиваленте) в день пока не требуется открытие счета. Переводы на сумму от 150 тысяч грн должны осуществляться исключительно со счета клиента. Основанием для осуществления такого перевода будет документ на оплату.

3. Можно ли будет с долларовой карточки переслать деньги на гривневую?

Для осуществления такой операции иностранная валюта должна быть продана за гривны для последующего перечисления гривен на счет, открытый именно в гривнах, а не в иностранной валюте.

4. Можно ли будет с гривневой карточки пополнить долларовый депозит?

Если речь идет об онлайн-покупке валюты, разрешенной в пределах 150 тысяч грн за календарный день, то все равно сначала с карточки будут списаны гривны для покупки валюты и перечислены на текущий валютный счет, а с него - на депозитный.

5. Можно ли пересылать валюту в пределах Украины?

Сохраняется тот же режим, что и раньше. Здесь без изменений. То есть, это возможно между собственными картами клиента и его родственников, чтобы не было возможности использовать это для оплаты товаров или услуг. Подход сохраняется такой: операция возможна, если это собственный счет либо родственника, либо юридического лица, если это предусмотрено законодательством.

6. Можно ли будет предпринимателям выплачивать чистый доход в валюте?

Счет предпринимателей действует в режиме счета юридического лица. После того, как предприниматель уплатил налоги, другие платежи, он может перечислить доход на собственный счет только в гривне. Эта позиция не изменилась по сравнению с тем, что было раньше.

7. Обязательная продажа 50% дохода в валюте по-прежнему в силе?

С 1 марта норматив обязательной продажи валюты будет снижен до 30%. В дальнейшем НБУ планирует вообще отказаться от обязательной продажи валюты.

8. Можно ли будет компаниям размещать валюту на депозитном счету?

Да, компания может разместить на депозитном счету собственную иностранную валюту (покупка валюты с такой целью пока не разрешается). В случае, если депозитный счет открыт за рубежом, компания может перечислить из Украины на такой депозит средства в пределах общего е-лимита в 2 млн евро в год. Этот лимит, кроме переводов на депозитные счета за рубежом, распространяется также на некоторые другие операции (инвестиции за границу, займы нерезидентам, выплаты бонусов и т.п.). Поэтому компании должны определяться, что для них является приоритетом.

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