Церковный переход в Антарктиде: как часовня на "Вернадском" идет в ПЦУ

Копірайт зображення Антон Омельченко

Волна переходов религиозных общин из УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины добралась и до украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Там еще в 2011 году возвели часовню - самое южное культовое сооружение мира, - которую официально патронирует УПЦ Московского патриархата.

Однако руководство Национального антарктического научного центра обратилось к предстоятелю ПЦУ Епифанию с просьбой взять под свой патронат антарктическую часовню. Там уже разрабатывают схему, как все это процедурно оформить.

"В Киеве холоднее, чем в Антарктике" - о чем рассказывают полярники

ПЦУ или УПЦ МП: как общины смогут переходить в новую церковь

Преградой на этом пути могло стать не столько привычное несогласие УПЦ МП с новосозданной автокефальной церковью, сколько позиция Вселенского патриархата. Ведь в томосе и уставе церкви записано, что ПЦУ имеет юрисдикцию только в пределах Украины.

Антарктическая часовня

Украинская научная станция "Академик Вернадский" существует с 6 февраля 1996 года.

Православную часовню "Святого Владимира" на ней построили в 2011 году во времена президентства Виктора Януковича.

Культовое сооружение тогда освятил архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ Московского патриархата Августин, который специально для этого приезжал на станцию.

Копірайт зображення http://2016.upc.lviv.ua Image caption Освящение часовни в 2011 году

Он патронировал ее все последующие годы.

В 2011 году пресс-служба УПЦ МП сообщала, что деньги на изготовление и доставку часовни на станцию ​​выделили благотворительные российские православные и научные фонды, а также директор Национального антарктического научного центра.

Сооружением часовни занимался состав 15-й антарктической экспедиции, которая тогда находилась на станции "Академик Вернадский".

Конечно, постоянной религиозной общины на станции нет, ведь участники экспедиции находятся там в порядке ротации.

Как рассказал ВВС News Украина нынешний руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, обычно один из участников экспедиции с 2011 года "немного учится на своеобразного старосту".

В этой часовне в православные праздники проходят службы.

Копірайт зображення http://uac.gov.ua Image caption Часовня на украинской станции "Академик Вернадский"

"Присутствие таких духовных вещей должно быть обязательно даже среди ученых", - заявил в беседе с ВВС News Украина один из участников предыдущих экспедиций Антон Омельченко.

Он утверждает, что часовня играет важное значение в жизни экспедиции - туда ходят на праздничные службы.

"Роль священника у нас исполнял врач. Так согласовали, что самый близкий к Богу среди нас - врач, как ни крути. Он был знаком с этими вещами", - вспоминает Омельченко.

В нынешней экспедиции, которая скоро вернется в Украину, капелланом является метеоролог-озонометрист Александр Полудень.

Для рождественского молебна, как сообщала пресс-служба антарктического центра, экспедиции пришлось расчистить двухметровые сугробы на подходе к ней.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия имеет в Антарктиде свою церковь, и в 2016 году ее посетил патриарх Кирилл

Украинскую часовню называют самой южной в мире.

На российской станции Беллинсгаузен, расположенной севернее, с 2004 года действует церковь Святой Троицы, которую в 2016 году посетил патриарх Кирилл.

Проблема Константинополя?

После создания православной церкви Украины и вручения томоса об автокефалии директор антарктического центра Евгений Дикий сообщил, что обратился с письмом к митрополиту Епифанию относительно патроната ПЦУ над часовней на "Вернадском".

Однако на пути этого шага, кроме возможного протеста УПЦ МП, может стать и Константинополь.

В томосе и статусе ПЦУ четко указано, что эта церковь имеет юрисдикцию только на территории Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель антарктического центра Евгений Дикий просит ПЦУ взять под патронат часовню

Эти нормы даже стали поводом для определенных непубличных дебатов между Вселенским патриархатом и новосозданной церковью. Ведь в УПЦ Киевского патриархата, который вошел в состав ПЦУ, есть десятки приходов за рубежом.

И все они, если следовать букве томоса, должны перейти в подчинение соответствующим епископам Вселенского патриархата в этих странах.

Украинская антарктическая станция не является территорией Украины, поэтому, теоретически, ПЦУ не может патронировать ее, дабы не нарушить томос.

Хотя Евгений Дикий отмечает, что станция не является территорией ни одного другого государства в соответствии с Договором об Антарктике.

"Поэтому, наверное, здесь не может применяться норма об иностранных приходах, которые через местные епископаты и митрополии должны подчиняться Константинополю", - считает Евгений Дикий.

Копірайт зображення http://uac.gov.ua Image caption Станция "Академик Вернадский"

Собеседник ВВС News Украина во Вселенском патриархате подчеркивает: если бы территория станции считалась территорией Украины, то никаких вопросов бы не возникало, и часовня могла бы быть под патронатом ПЦУ.

Но поскольку Антарктида не может быть территорией ни одного государства, то ее вряд ли можно отнести к какому-то епископу Вселенского патриархата.

"Мудро было бы получить благословение и от митрополита Епифания, и от патриарха Варфоломея, ведь он считается "Зеленым патриархом", который занимается экологическими вопросами", - говорит собеседник во Вселенском патриархате.

Из УПЦ МП в ПЦУ

Недавно начали действовать поправки в законодательство, которые уточняют процедуру перехода приходов в новосозданную ПЦУ - религиозная община проводит собор и двумя третями голосов принимает решение.

После этого регистрируются изменения в устав прихода или новый устав.

На антарктической станции постоянной религиозной общины и прихода как таковых нет.

Копірайт зображення http://2016.upc.lviv.ua Image caption Владыка Августин во время проводов экспедиции в 2012 году

Как рассказал Евгений Дикий, письмо с его просьбой уже зарегистрировали в канцелярии Епифания, и "дело сдвинулось с места". Но он признает, что быстро это не произойдет.

"Сейчас речь идет о том, как это сделать, а не о том, решать ли вопросы вообще", - говорит он. В самой церкви как раз выясняют способ "перехода" часовни, учитывая нестандартность ситуации.

Евгений Дикий утверждает, что УПЦ МП своих средств на строительство часовни не тратила, а все сделали руками участников экспедиции.

Митрополит Августин, который освящал часовню, в ПЦУ не перешел и переходить не собирается. Сейчас он -митрополит Белоцерковский и Богуславский.

В разговоре с ВВС News Украина он рассказал, что не только освящал часовню на станции, но и благословлял и провожал каждую экспедицию, за исключением нескольких последних лет.

Действия директора научного антарктического центра Дикого он осуждает.

"Нормально и по-человечески надо было бы им сначала встретиться с теми, кто делал часовню. Я был в этом задействован. Могли бы пригласить в кабинет и сказать, что вот такое дело, владыка", - сетует митрополит Августин.

Он говорит, что благословлял каждую экспедицию, просил кого-то быть старшим, и это была его духовная миссия. В последние несколько лет - просто приходил провожать.

Копірайт зображення http://2016.upc.lviv.ua Image caption Часовня в 2011 году

Потом и приходить перестал, чтобы не ставить в неудобное положение людей, которые занимаются наукой.

По его словам, один высокопоставленный руководитель из министерства даже говорил, что не придет на проводы, если будет митрополит Августин.

"Кто-то сделал и построил, а умеют забирать готовое", - говорит митрополит Августин.

Он говорит, что не очень понимает, как можно перевести часовню в ПЦУ и в чем это будет проявляться.

"Есть понятие общины, которой там нет, не будут же там делать сборы с пингвинами", - шутит митрополит.

Новое освящение?

Евгений Дикий предполагает, что часовню определенным образом могут освятить. И эта процедура может состояться во время следующей зимовки, ротация которой произойдет в ближайшее время.

"Следующую зимовку возглавляет известный львовянин, патриот Украины, ученый Игорь Дикий, у которого было две зимовки и одна сезонная экспедиция", - рассказывает директор антарктического центра, подчеркивая, что Игорь - просто однофамилец ученого.

Никаких деталей, как может произойти освящение или переосвящение часовни и какие должны быть процедуры, Евгений Дикий не знает - ждет разъяснений от предстоятеля ПЦУ Епифания.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption 20-я украинская экспедиция на станции "Академик Вернадский"

"Должны дать пошаговую инструкцию, чтобы все было правильно", - говорит Евгений Дикий.

Участник одной из предыдущих экспедиций Антон Омельченко вспоминает, что никогда не задумывался о принадлежности часовни к какому-либо патриархату, и дискуссий на эту тему у них не возникало.

"Мы же патриоты Украины, и конечно, я поддерживаю идею подчинения часовни автокефальной украинской церкви. Думаю, так могут считать многие коллеги", - добавил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram