Пресс-конференция Януковича: "Рад видеть без петли на шее" и "развели, как лоха
Экс-президент Украины Виктор Янукович похвастался, что у него нет проблем с международными путешествиями, пожаловался на обман со стороны европейцев во время Майдана и призвал украинцев ни в коем случае не голосовать за действующую власть.
Что же говорил экс-глава государства во время почти двухчасовой пресс-конференции в Москве 6 февраля?
О приговоре и тех, кто расстрелял Майдан:
"Приговор был написан под диктовку власти. И давление было беспрецедентным. Приговор не имел ничего общего с законом, столько нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Все построено на лжи и ненависти.
Правда в том, что расстрелы на Майдане устроили организаторы Майдана".
О "петле на шее" (ответ на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка):
"Мне приятно вас видеть.
Знаете пословицу? Как прокурор говорил: рад вас видеть без петли на шее.
При нынешней власти и подходе, как в Украине, она может коснуться каждого".
О базе Интерпола:
"Я свободно передвигаюсь по территории России.
Более того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира.
• Интерпол снял с розыска всех чиновников времен Януковича
Никаких проблем у меня нет".
(Источники BBC News Украина в ГПУ объясняют, что на самом деле Интерпол признает дело против Виктора Януковича "политическим", а потому не ставит его в розыск. В Генпрокуратуре Украины связывают такую позицию Интерпола с влиянием россиян внутри организации. В Интерполе такое влияние отрицают. - Ред.)
О Крыме и расследовании событий на Майдане:
"Все, что связано с разделением страны, власть с успехом выполнила и выполняет. Это потеря территории Крыма. И мои адвокаты вчера... подали документы в следственные органы, чтобы начать следствие: а кто же на самом деле виноват в потере Крыма?
Кто нарушил конституцию Украины и совершил военный государственный переворот? Кто расстрелял невиновных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции? Кто совершил эту ужасную провокацию?"
Об обманеевропейцев и "лохе":
"Почему Россия не подписала мирные соглашения?
(Речь идет о договоренностях между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции о прекращении противостояния на Майдане, заключенных 21 февраля 2014 года при участии министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. - Ред.)
Тогда Лукин был представителем от России... Он мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?
Я сказал: да, на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств, они обязательно будут выполнены...
Я сказал Лукину: все, что мы подпишем, будет выполняться с двух сторон. В том числе за это ответственность будут нести и страны-подписанты.
К сожалению, я ошибся, и Лукин был прав.
Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые таковыми себя считают, "меня кинули, как лоха".
Про революции:
"Уверен в том, что революции не несут благо государствам и жителям этих территорий. Несут только разрушение, ухудшение жизни, ненависть, грязь и ложь.
Потому что туда вмешиваются политики - как правило, маленькие кучки людей, которые делают свое черное дело".
О войне в Украине:
"Украина стала центром войны и нестабильности, которые распространяются и на другие территории и страны.
Невольно втянутыми в этот конфликт стали европейские государства, США и, конечно, Россия".
Об обмене пленными:
"Я готов проявить такую инициативу. Если меня слышит президент Порошенко и у него есть желание решить эту проблему - я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех".
Один раз. Не делить на "больше", "меньше" - кто меньше поменяет, а кто больше. Это не рынок, это живые люди...
Всех на всех: с украинской стороны, с российской - освободили и на этом закончили.
Я готов при необходимости, если будет инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение".
Прекращение войны в Украине:
"Все зависит от состояния души Порошенко - нет желания прекратить войну. Цель - война помогает ему удержаться у власти".
О переговорахс Донбассом и "переломанных хребтах":
"Надо сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые проживают на Донбассе. Как это делал я на многих переговорах с оппозицией.
За что меня пять лет критикуют мои сторонники - что с ней (оппозицией. - Ред.) надо было не за стол переговоров садиться, а надеть красивые ботинки и перчатки, чтобы руки о них не испачкать и переломать им хребты.
Я считаю, что бог дал нам язык и разум. Мы должны победить эмоции.
Порошенко должен принять решение и сесть за стол переговоров с жителями Донбасса, жителями Украины".
О церкви и "большом грехе":
"Что категорически недопустимо делать государству, политикам, президенту - вмешиваться в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства...
То, что произошло в Украинской православной церкви - все было направлено не на снижение напряженности и поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это коснулось и тонкой ткани человеческой души.
Ведь люди, которые взяли на себя эту ответственность, взяли на себя большой грех".
Кого поддерживает на выборах в Украине:
"У меня большие надежды, что в политику придут новые, свежие лица. Может, они себя попробуют на президентских выборах, а потом появятся на парламентских. Нужно вливать свежую кровь в политику.
Но главным остается вопрос - все политики, которые выступают за нормальную жизнь, улучшение жизни народа, против власти, которая фактически забыла о народе... - я этих политиков готов поддерживать".
О действиях нынешней украинской власти:
"Все, что делала власть все эти пять лет, - я скажу так: надо все делать наоборот".
О "новом Майдане" в Украине:
"Даже не хочу думать о возможности каких-то новых Майданов, чтобы не накаркать".
О своем здоровье (в ноябре 2018 года стало известно о его госпитализации в Москве):
"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом. Если все будет хорошо, то через месяц буду на корте.
Произошло все так: когда я пришел на корт, мы были первые... Утром был дождь, где-то было открыто окно и водичка залила корт.
Во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал, там были лавки деревянные.
Но слава богу! Это жизнь!"