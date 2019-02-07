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Экс-президент Украины Виктор Янукович похвастался, что у него нет проблем с международными путешествиями, пожаловался на обман со стороны европейцев во время Майдана и призвал украинцев ни в коем случае не голосовать за действующую власть.

Что же говорил экс-глава государства во время почти двухчасовой пресс-конференции в Москве 6 февраля?

О приговоре и тех, кто расстрелял Майдан:

"Приговор был написан под диктовку власти. И давление было беспрецедентным. Приговор не имел ничего общего с законом, столько нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Все построено на лжи и ненависти.

Правда в том, что расстрелы на Майдане устроили организаторы Майдана".

О "петле на шее" (ответ на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка):

"Мне приятно вас видеть.

Знаете пословицу? Как прокурор говорил: рад вас видеть без петли на шее.

При нынешней власти и подходе, как в Украине, она может коснуться каждого".

О базе Интерпола:

"Я свободно передвигаюсь по территории России.

Более того, я не нахожусь ни в каких базах данных Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира.

• Интерпол снял с розыска всех чиновников времен Януковича

Никаких проблем у меня нет".

(Источники BBC News Украина в ГПУ объясняют, что на самом деле Интерпол признает дело против Виктора Януковича "политическим", а потому не ставит его в розыск. В Генпрокуратуре Украины связывают такую ​​позицию Интерпола с влиянием россиян внутри организации. В Интерполе такое влияние отрицают. - Ред.)

О Крыме и расследовании событий на Майдане:

"Все, что связано с разделением страны, власть с успехом выполнила и выполняет. Это потеря территории Крыма. И мои адвокаты вчера... подали документы в следственные органы, чтобы начать следствие: а кто же на самом деле виноват в потере Крыма?

Кто нарушил конституцию Украины и совершил военный государственный переворот? Кто расстрелял невиновных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции? Кто совершил эту ужасную провокацию?"

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Об обманеевропейцев и "лохе":

"Почему Россия не подписала мирные соглашения?

(Речь идет о договоренностях между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции о прекращении противостояния на Майдане, заключенных 21 февраля 2014 года при участии министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. - Ред.)

Тогда Лукин был представителем от России... Он мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?

Я сказал: да, на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств, они обязательно будут выполнены...

Я сказал Лукину: все, что мы подпишем, будет выполняться с двух сторон. В том числе за это ответственность будут нести и страны-подписанты.

К сожалению, я ошибся, и Лукин был прав.

Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые таковыми себя считают, "меня кинули, как лоха".

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Про революции:

"Уверен в том, что революции не несут благо государствам и жителям этих территорий. Несут только разрушение, ухудшение жизни, ненависть, грязь и ложь.

Потому что туда вмешиваются политики - как правило, маленькие кучки людей, которые делают свое черное дело".

О войне в Украине:

"Украина стала центром войны и нестабильности, которые распространяются и на другие территории и страны.

Невольно втянутыми в этот конфликт стали европейские государства, США и, конечно, Россия".

Об обмене пленными:

"Я готов проявить такую ​​инициативу. Если меня слышит президент Порошенко и у него есть желание решить эту проблему - я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех".

Один раз. Не делить на "больше", "меньше" - кто меньше поменяет, а кто больше. Это не рынок, это живые люди...

Всех на всех: с украинской стороны, с российской - освободили и на этом закончили.

Я готов при необходимости, если будет инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение".

Прекращение войны в Украине:

"Все зависит от состояния души Порошенко - нет желания прекратить войну. Цель - война помогает ему удержаться у власти".

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О переговорахс Донбассом и "переломанных хребтах":

"Надо сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые проживают на Донбассе. Как это делал я на многих переговорах с оппозицией.

За что меня пять лет критикуют мои сторонники - что с ней (оппозицией. - Ред.) надо было не за стол переговоров садиться, а надеть красивые ботинки и перчатки, чтобы руки о них не испачкать и переломать им хребты.

Я считаю, что бог дал нам язык и разум. Мы должны победить эмоции.

Порошенко должен принять решение и сесть за стол переговоров с жителями Донбасса, жителями Украины".

О церкви и "большом грехе":

"Что категорически недопустимо делать государству, политикам, президенту - вмешиваться в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства...

То, что произошло в Украинской православной церкви - все было направлено не на снижение напряженности и поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть. Все это коснулось и тонкой ткани человеческой души.

Ведь люди, которые взяли на себя эту ответственность, взяли на себя большой грех".

Кого поддерживает на выборах в Украине:

"У меня большие надежды, что в политику придут новые, свежие лица. Может, они себя попробуют на президентских выборах, а потом появятся на парламентских. Нужно вливать свежую кровь в политику.

Но главным остается вопрос - все политики, которые выступают за нормальную жизнь, улучшение жизни народа, против власти, которая фактически забыла о народе... - я этих политиков готов поддерживать".

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О действиях нынешней украинской власти:

"Все, что делала власть все эти пять лет, - я скажу так: надо все делать наоборот".

О "новом Майдане" в Украине:

"Даже не хочу думать о возможности каких-то новых Майданов, чтобы не накаркать".

О своем здоровье (в ноябре 2018 года стало известно о его госпитализации в Москве):

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом. Если все будет хорошо, то через месяц буду на корте.

Произошло все так: когда я пришел на корт, мы были первые... Утром был дождь, где-то было открыто окно и водичка залила корт.

Во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал, там были лавки деревянные.

Но слава богу! Это жизнь!"

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