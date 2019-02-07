Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие восточноевропейских стран вступили в НАТО и ЕС. На фотографии - митинг в Чехии в 50-ю годовщину вторжения войск СССР в Чехословакию

Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

Документ поддержали депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также большинство внефракционных и группа "Воля народа". Против высказалась фракция "Оппозиционный блок".

Это окончательное голосование. Поправки вступят в силу после подписания закона спикером парламента и президентом.

Проект изменений в Конституцию подал в сентябре 2018 года президент Петр Порошенко. Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

Депутаты, которые поддерживали поправки, признавали, что это может быть частью предвыборной кампании президента, но согласились с важностью такого шага.

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Об этом с трибуны парламента говорили руководители фракций "Самопомощи", "Батькивщины" и "Радикальной партии".

Вступление в НАТО и ЕС было одной из важнейших тем форума Петра Порошенко, когда он заявил о баллотировании на второй президентский срок.

20 сентября Верховная Рада включила документ в повестку дня и отправила на заключение в Конституционный суд. 22 ноября депутаты приняли поправки в первом чтении и должны были ждать начала новой сессии для окончательного одобрения.

Внесение поправок в Конституцию не означает скорое вступление в НАТО или Евросоюз. Для этого еще нужно выполнить много условий и провести реформы.

Петр Порошенко обещает, что в случае избрания его президентом только под конец его второй каденции Украина может стать кандидатом в члены ЕС и получить план действий по членству в НАТО.

Президент обещал, что для вступления в НАТО должен состояться референдум, чтобы украинцы выразили свое согласие на такое решение.

Что предлагает президент

Изменения в Конституцию добавляют формулировку о европейской и евроатлантической интеграции к преамбуле и еще трем статьям Конституции.

Еще одна новация - убрать из переходных положений пункт 14 о временном использовании существующих военных баз для иностранных формирований на правах аренды.

Это делают, чтобы Конституция формально не позволяла находиться в Крыму Черноморскому флоту России.

"Подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины", - теперь говорится в преамбуле к Конституции.

В статье о полномочиях Верховной Рады "определение основ внутренней и внешней политики" дополнили формулировкой - "реализация стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

К полномочиям президента добавили, что он гарант этой реализации, а Кабмина - что он обеспечивает эту реализацию.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Изменения в Конституцию потребуют не менее 300 голосов депутатов

Инициативу президента объясняют нежеланием допустить реванш. Чтобы следующая, возможно, более пророссийская власть не смогла отыграть назад интеграцию в ЕС и НАТО, ведь найти для этого 300 голосов будет сложно.

Анонсируя эту инициативу еще 24 августа 2018 года, Петр Порошенко заявил, что "существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств".

В пояснительной записке к законопроекту президент напомнил, что попытка Виктора Януковича отказаться от европейского курса спровоцировала революцию достоинства.

Если же закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституции, то якобы даже новый президент и парламент так просто изменить внешнеполитический курс, как это произошло в 2010 году при Януковиче, не смогут.

"Позитивная бутафория", - так назвал эти изменения депутат от "Свободы" Юрий Левченко, который считает закрепление курса на ЕС и НАТО пустой декларацией.

Он считает, что такие формулировки не помешают в будущем развернуть курс страны.

По зову избирателей

Против конституционного закрепления движения в НАТО в парламенте четко выступили только представители фракции "Оппозиционного блока" и группы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Социологические исследования показывают, что среди их избирателей большинство не поддерживают вступление в НАТО и ЕС.

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Согласно последним опросам социологической группы "Рейтинг", 53% украинцев выступают за вступление в ЕС, 13% - за вступление в Таможенный союз с Россией.

Социологи специально измеряют отношение к ЕС среди сторонников главных украинских партий, имеющих фракции в Раде.

Поддержка вступления в ЕС среди избирателей БПП составляет 84%, "Самопомощи" - 74%, "Батькивщины" - 60% и "Радикальной партии" - 50%.

У сторонников "Оппозиционные платформы" ЕС поддерживают 26%.

Вступление в НАТО пользуется меньшей поддержкой, чем вступление в ЕС, но это тоже популярная идея.

По последним опросам "Рейтинга", 44% украинцев выступали за вступление, а 30% на референдуме сказали бы "нет".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Безвизовый режим со странами ЕС - одно из достижений сотрудничества с Союзом

И опять же, у всех партий, кроме "Оппозиционной платформы" (так социологи обозначали партию после раскола в "Оппозиционном блоке"), существенно больше сторонников выступают "за" НАТО, чем "против".

Среди избирателей БПП сторонников вступления в НАТО 81%, "Самопомощи" - 68%, "Батькивщины" - 50% (против - 25%), "Радикальной партии" - 44% (против - 21%).

Среди избирателей "Оппозиционной платформы" 16% сторонников НАТО, а вот противников - почти 66%.

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В региональном разрезе наибольшая поддержка вступления в ЕС и НАТО в западных и центральных регионах, а наименьшая - на востоке и юге стране.

Эти цифры иллюстрируют, что избиратель Петра Порошенко может позитивно воспринять конституционное закрепление вступления в ЕС и НАТО.

Так же и с избирателями других проевропейских фракций, которым отказ голосовать за эти изменения мог обойтись дороже, чем поддержка предвыборной инициативы президента.

А вот руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский утверждает, что "никто нас в этих объединениях не ждет". Он настаивает, что тема ЕС и НАТО до сих пор разделяет Украину.

Аргументы за и против

В августе 2018 года фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии опросили людей об их мотивации поддерживать или не поддерживать вступление в НАТО.

Сторонники присоединения к Североатлантическому альянсу считают, что это, прежде всего, "даст гарантию безопасности Украины".

Другие аргументы "за": членство в НАТО "позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории" и "позволит укрепить и модернизировать украинскую армию".

Копірайт зображення Министерство обороны Image caption Украинские военные в последние годы сотрудничают и тренируются с представителями НАТО

Оппоненты настаивают, что присоединение к Альянсу может втянуть Украину в военные действия НАТО.

"Оппозиция к идее членства в Альянсе обусловлена ​​восприятием НАТО как "агрессивного империалистического блока" и убежденностью в том, что Украина в принципе должна быть внеблоковой", - добавляют социологи.

Они отмечают "достаточно низкий уровень осведомленности" украинцев о НАТО.

"Только 19% опрошенных дали правильный ответ, что решения в НАТО принимаются консенсусом (когда с ним согласны все страны-члены НАТО). В свою очередь, наиболее популярным оказался ответ "большинством голосов" (22% по сравнению с 34% в июне 2017 года) , еще 14% считают, что решения принимают "старые" члены НАТО, а "новички" - пока нет", - объясняют авторы исследования.

45% респондентов вообще не смогли дать никакого ответа о том, как Альянс принимает решения.

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