Сечеславская или Днепровская: в какой области будут жить "потомки Сечи"?

Копірайт зображення Уніан

Верховная Рада отправила на оценку в Конституционный суд законопроекты о переименовании Днепропетровской области.

Это решение депутаты приняли на заседании в четверг. Изменения инициируют в рамках декоммунизации.

Речь идет о двух законопроектах: один предлагает название Днепровская область, другой - Сечеславская.

Название областного центра изменили еще в 2016 году, тогда город Днепропетровск стало Днепром. А поскольку названия областей упомянуты в Конституции, соответственно это переименование требует несколько более сложной процедуры.

Что говорят историки

Предыдущая инициатива по переименованию региона не получила необходимого количества голосов депутатов. По мнению историков, получение Днепропетровской облатью нового топонима стало бы логическим завершением процесса декоммунизации области.

Так, например, считает глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Украинский институт национальной памяти изначально поддерживал предложение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Учитывая, что главным приоритетом УИНП является завершение декоммунизации и устранение названия "Днепропетровская" с карты Украины, поэтому мы поддерживаем оба проекта постановлений о переименовании области", - написал в Facebook Вятрович.

На целесообразности переименования области в Сичеславскую акцентирует внимание и украинский литературовед, заместитель директора Института литературы им. Шевченко Сергей Гальченко. Он уверен, что страна должна вернуться к своим историческим названиям. Название "Сичеславщина" соответствует истории этого края, связывая современный этап украинского государства с эпохой казачества. Об этом историк заявил на странице в Facebook "Общественной поддержки Сичеславская ДА".

"Название "Сечеслав" было неофициальным, но для проукраинской интеллигенции оставалось применимым. У меня есть книги и сборники, где написано, что они изданы в городе "Сечеслав". Поэтому Сечеславская область сегодня актуальна".

Копірайт зображення ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА "СІЧЕСЛАВСЬКА ТАК"/УКРІНФОРМ Image caption Днепропетровская область сочетает в себе казацкое и советское прошлое. Слева - символика сторонников переименования в Сичеславщину, справа - снесен в 2016 году памятник советскому деятелю Григорию Петровскому

В Днепропетровской области в 16-18 веке располагались 5 из 8-ми казачества Запорожской Сечи. Исторический топоним также некоторые считают важным основанием для построения брендинга региона.

Мнение соцсетей

Дискуссия вокруг переименования разгорелась в социальных сетях. К рассмотрению этого решения присоединились и днепровские художники. Украинский актер театра и кино, воспитанник Днепропетровского государственного театрального училища Вячеслав Довженко, известный по фильму "Киборги", поддержал переименование области на Сичеславскую. Он считает, что изменение названия региона станет одним из шагов на пути создания нового будущего.

"Инициативу декоммунизации я поддерживаю, потому что это не наша история, это история коммунистической страны, которой мы не сейчас. Поэтому это правильный путь, мы возвращаемся в историю украинского государства. Если мы создаем историческое название, то в первую очередь, мы сделать это для своих детей. Я, например, родился в Днепропетровской области, но мы все прекрасно знаем откуда это название пошло. Желаю следующему поколению рождаться в Сичеславского области ", - заявил актер.

Этого же мнения придерживается журналист Роман Скрыпин. Он на страницах Facebook поддержал инициативу изменения Днепропетровщины на Сичеславщину.

"Символы влияют на ход мыслей людей. Это меняет реальность и ландшафт. Только старорежимные апеллируют к тому, мол, что мы привыкли в Днепропетровск, пусть так и будет, а что это значит - мы не задумываемся. Но и город Днепр, и река Днепр еще и область Днепровская - это то глупо. Сичеславская так ", - пояснил Роман Скрыпин.

Что говорит местная власть

Но не все в области радуются перспективе однажды проснуться на Сичеславщини. Несмотря на популярность этого топонима среди художников и ученых, мэр Днепра не считает название "Сичеславщина" рациональным вариантом.

Борис Филатов убежден, что более целесообразной названием для региона стало бы переименование области на Днепровскую.

Свою позицию глава аргументировал в комментарии для BBC News Украина. "Я -" за "Днепровскую область и против Сичеславского. Я аргументация такова: меня избирали мэром областного центра - Днепр, и при переименовании области в Сичеславскую другим жителям Украины будет непонятно, кто мэр областного центра".

"Большинство жителей региона против переименования нашей области в Сичеславскую. А те кто" за "- представляют лишь 10-ю часть жителей области. К тому же, само название" Сичеслав "- это новояз. Я за переименование в Днепровскую область, что будет логичным и закономерной названием".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Днепропетровск стал Днепром в 2016 году

Глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов является сторонником названия, подтверждающего вклад региона в казацкую историю.

"Мне лично очень близко название "Сечеславщина", ведь это возвращение к одной из важных страниц украинской истории - периода Запорожской Сечи, славного казачества. Вполне возможно, что такое переименование смогло бы подчеркнуть бурную и интересную судьбу нашего региона", - заявил он для BBC News Украина.

Однако, по его словам, сегодня общество не готово принять эти изменения. "Это обусловлено привычкой, собственными убеждениями или нежеланием погружаться глубже в вопрос. Наверное сейчас такое название просто не своевременно. Однако, я не удивлюсь, если через десять лет к этому вернуться, и область все-таки станет Сичеславской", - говорит глава региона.

Несмотря на споры сторонников того или иного названия, оценить настроение жителей области пока невозможно.

По информации КМИС, в регионе не проводились социологические исследования предпочтений самих жителей области.

BBC News Украина узнала со слов представителей КМИС, что на подобные опросы не было заказов ни от городской, ни от областной администраций.

После голосования в Раде Конституционный суд должен дать свое заключение по проектам переименования. А уже на следующей сессии - осенью, депутаты вернутся к этому вопросу.

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