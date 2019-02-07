Зеленский: "Я не игрушка и не "план Б" Коломойского"

Копірайт зображення Фейсбук Володимира Зеленського

Владимир Зеленский подал документы в ЦИК 25 января, начав тем самым свою политическую карьеру.

Именно в этот день с лидером 95-го квартала и уже кандидатом в президенты Украины побеседовал корреспондент ВВС Джона Фишер.

Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от политики "в кино" и реальной жизни, "плане Б" Коломойского и мирных переговорах по Донбассу.

О "боссе Коломойском"

Он не мой босс, а владелец канала "1 + 1".

У нас в стране есть пять олигархических групп. И все группы каналов принадлежат крупным бизнес-компаниям ...

Все крупные предприятия принадлежат олигархическим группам.

Получается, что мы все - 40 млн человек в Украине - без принципов, потому что работаем на этих предприятиях? Отсутствуют ли принципы у человека, который работает на том или ином канале?

Нет, это неправда.

У нас есть продакшн, мы производим телевизионную кассету. Ранее мы работали на телеканале "Интер". Кстати, много продукции мы производим и для "Нового канала".

То есть работаем для нескольких каналов.

О "Зеленском-игрушке"

Копірайт зображення УНІАН

Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не был игрушкой в руках ни одного из олигархов. Когда говорят, что я чья-то игрушка, это неправда. Это делают СМИ, которые принадлежат другим группам.

Выйдите на улицу и спросите у людей, считают ли они меня игрушкой в руках Коломойского. Нет такого мнения.

О том, остановит ли расследование против олигархов, в частности против Коломойского

Конечно нет. Все мы равны перед законом - и обыкновенный человек, и олигарх.

Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, он обязан это вернуть. Никто никакие расследования закрывать не будет ...

Народ Украины может быть уверен, что ни одному коррупционеру в Украине ничего не простят. Лояльных условий ни для кого не будет ...

О "плане Б" для Коломойского

Копірайт зображення УНІАН Image caption Зеленский подавал документы вместе с коллегами-актерами из "Квартала"

Я ничей не план. Точнее, Владимир Зеленский - это план Владимира Зеленского и его команды.

Ни Юлии Тимошенко, ни Петра Порошенко - а пишут уже, что я "кандидат от Порошенко".

Я не хочу кого-то в чем-то обвинять, но я не хочу, чтобы мое имя стояло рядом со всеми этими фамилиями. Ведь получается, что мою фамилию обливают грязью. А это нечестно.

Потому что все знают, как и где я заработал деньги. Все знают, что я честный человек. И для меня сегодня морально неприятно и унизительно слышать все это. Вот и все.

Об изменениях при президенте Зеленском

Первое, что я предложу - президент на один срок. Потому что все наши президенты, приходя на первый срок, сразу занимались рекламной кампанией второго срока.

Следующее - я предложу снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей.

Примечание ВВС:

Все эти предложения требуют изменений в Конституцию, для принятия которых необходимо не менее 300 голосов парламентариев. Президент Петр Порошенко уже предлагал снять неприкосновенность с депутатов и судей, в частности отказ от депутатского иммунитета с 2020 года, то есть для следующего состава парламента. Эти предложения так и не были озвучены в сессионном зале парламента - летом 2018 года Конституционный суд признал их конституционными, но с сентября они находятся на доработке в профильном комитете Рады.

О "больших Минских соглашениях"

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Что касается России, которая захватила и оккупировала часть Украины, нельзя работать посредством одних лишь минских соглашений.

Мы видим, что Минские соглашения не работают, их надо расширять, подтягивать больше стран, западных партнеров.

Садиться за большой круглый стол - должны быть большие Минские договоренности.

Примечание ВВС:

Кроме трехсторонних переговоров с участием Украины, России и ОБСЕ существует и более широкий формат Нормандских переговоров с участием дипломатов и лидеров Украины, России, Франции и Германии. Так же есть механизм двусторонних встреч с участием спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера - идея привлечь США к "нормандскому формату" уже длительное время озвучивается Киевом.

А отличие [моей] политики (от политики Порошенко. - Ред.) в том, что я считаю, что внутри страны надо жестко наказывать за коррупцию, поднимать экономику.

Нужно показать всем захваченным территориям, которые не забыли: посмотрите, как в нашей части Украины мы растем, выходим на европейский уровень, какие западные инвестиции - пора вам возвращаться домой.

То есть это комплекс шагов, а не только Минские соглашения.

И еще один этап - максимально завести сюда западных инвесторов. Чем больше западных игроков сюда зайдет, тем труднее России будет продолжать эскалацию.

Наконец, своей политической риторикой мы ни в коем случае не должны говорить людям, которые находятся на оккупированных территориях: "Вы не украинцы".

О Голобородько и реальной жизни

Это совершенно разные вещи: быть президентом в кино и в жизни.

С моим персонажем Голобородько (Главный герой сериала "Слуга народа". - Ред.) мы, конечно же, разные люди.

Копірайт зображення Фейсбук Володимира Зеленського

Ведь у нас и разные профессии - там был обычный учитель истории, который стал президентом случайно. А я - телевизионный менеджер, и я делаю это не случайно, это мой осознанный выбор. Но моральные ценности у меня с этим персонажем совпадают ...

Примечание ВВС:

В одном из недавних интервью Владимир Зеленский рассказывал, что всерьез задумался о походе в политику "где-то год назад". А сериал "Слуга народа", где учитель истории Василий Голобородько случайно становится президентом и начинает менять старую политическую систему, студия "Квартал-95" начала снимать еще в 2015 году.

Подходящее время для актера в политике

Мы никогда не поймем, когда наступит нормальное время для ухода от Средневековья и перехода к нормальной модели европейской демократической страны. Но чем раньше мы запустим эту модель, тем лучше.

Тогда есть шанс у наших людей, которые покидают страну ... Когда они уезжают, это никак не связано с войной.

Война - проблема номер один, но нас покидает наша интеллектуальная элита - люди с высшим образованием. И со средним - уже нет рук, чтобы отремонтировать краны.

Мы не знаем, когда закончится война на Донбассе, но хотим, чтобы это произошло как можно раньше.

Первый этап - наужно любым путем прекратить стрельбу. Конечно, ни в коем случае не отдавать что-то кому-то, а защищать интересы нашей страны.

Потому что это наша страна, Донецк, Крым. Мы обязательно должны вернуть себе наши территории.

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