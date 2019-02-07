Субсидии наличными - кто, где и как получит

Копірайт зображення UNIAN

Уже в марте часть тех, кто получает субсидии, будет рассчитываться за коммунальные услуги наличными.

Это решение было принято на заседании правительства 6 февраля.

Новая система расчетов будет действовать параллельно с той, которую правительство ввело лишь месяц назад, в январе 2019 года. Она предусматривает безналичные расчеты через "Ощадбанк" и выплату сэкономленных денег после завершения отопительного сезона.

В мае правительство планирует сравнить эффективность обоих вариантов и принять решение о том, как будут выплачиваться субсидии в дальнейшем.

Согласно предварительным планам, в мае к денежной форме выплаты субсидий должны присоединиться те, кто будет получать их и летом. А в октябре - те, кто будет получать субсидии уже в новом отопительном сезоне.

Кто?

Согласно новым правилам, наличными будут получать субсидии "старые" субсидианты - те, кому она полагалась в 2018 году. В марте они получат средства для оплаты февральских платежек, в апреле - за март, в мае - за апрель.

По словам Татьяны Голубенко из Министерства социальной политики, количество таких домохозяйств составит около 3,7 млн, из которых около 70% - пенсионеры.

Где?

"Старые" субсидианты смогут получить деньги в "Ощадбанке" через систему "Быстрая копейка".

Там же, в "Ощадбанке", смогут получить субсидию пенсионеры, которые получают пенсию именно в этом банке.

Если пенсионные выплаты осуществляются через другие уполномоченные банки, то субсидию можно будет получить по пенсионной карте этого банка.

Если пенсионеры получают пенсию на почте, то там же они получат и субсидию.

При этом все выплаты пенсионерам должны поступить одновременно с пенсией.

Как?

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Около 70% тех, кто получает субсидии, - пенсионеры

Чтобы получить субсидию могли те, кому она положена с 2018 года, и кто не является пенсионером, необходимо обратиться в "Ощадбанк" и предоставить паспорт и идентификационный код. Для выплаты субсидий в апреле и мае банк откроет для таких получателей субсидий отдельный счет.

В марте "Укрпочта" должна сообщить о том, сколько средств поступит субсидианту и где их получить.

Если между назначенной субсидией и реальными платежами будет разница, то есть, если получатель субсидии смог сэкономить и использовал меньший объем услуг, он сможет распоряжаться наличными по своему усмотрению.

Параллельный вариант

Те, кто обратился за субсидией в 2019 году, так называемые "новые" субсидианты, пока будут получать субсидии "по старинке" - в безналичной форме на специальный счет в "Сбербанке".

Однако сэкономленные средства можно будет получить наличными после завершения отопительного сезона.

В мае, после завершения отопительного сезона, правительство обещает проанализировать два варианта выплаты субсидий, и выбрать наиболее эффективный. Именно по нему, как ожидается, будут назначаться и выплачиваться субсидии уже в следующем отопительном сезоне.

Деньги на доверии

В правительстве надеются, что сэкономленные на коммунальных платежах средства люди потратят на повышение энергоэффективности своего жилья - утепление домов, замену окон, установку счетчиков.

"Человек, который потребляет меньше газа и, соответственно, меньше платит, может эти средства инвестировать в энергоэффективность, и в дальнейшем экономить еще больше собственных средств", - заявил вице-премьер Геннадий Зубко.

В то же время обозреватели предполагают, что большинство субсидиантов, пенсионеры, могут потратить деньги на что-то другое - например, на лекарства.

Однако ранее в правительстве высказывали опасения, что получив наличные, люди могут вообще прекратить оплачивать коммунальные счета. Именно этим объясняли введение системы безналичных расчетов через специальный расчет в "Ощадбанке" с января этого года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент говорит, что доверяет украинцам и думает, что, получив "живые" деньги, они заплатят за коммуналку

Впрочем, как заявил президент Петр Порошенко, вводя реальную монетизацию субсидий, которая подразумевает выплаты наличными, власть показывает, что доверяет украинцам:

"Украинцам не доверяли. Не доверяли, поскольку говорили, что если дать наличные пенсионерам, малообеспеченным, они не заплатят. Хочу подчеркнуть, что и я как президент, и премьер-министр, и правительство доверяем украинцам".

Впрочем, есть и вполне действенный предохранитель: вместе с началом выплаты субсидий "живыми деньгами" правительство сократило с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг. Исключением станет ситуация, когда Минсоцполитики, в ведении которого сейчас находятся все расчеты с субсидиями, не обеспечило их выплату.

На начало этого отопительного сезона - в ноябре 2018 г. - долги населения за коммунальные услуги уже составили 43,4 млрд грн. По предварительным данным, зимой эта сумма уже превысила 50 млрд грн.

Банковские и финансовые предостережения

Выплата денежных средств на счета в разных банках для пенсионеров по новой системе частично отвечает на критику, которая звучала от банкиров в отношении системы безналичных расчетов по субсидиям через "Ощадбанк".

Тогда в банковских кругах говорили о нарушении норм конкуренции. Однако похоже, что вопросы к правительству о выборе "Сбербанка" для выплаты субсидии не пенсионерам, останутся.

Эксперты также обращают внимание на объемы операций, связанных с субсидиями, которые теперь могут стать наличными. Только в марте, по данным Минсоцполитики, будет выплачено около 6 млрд грн. Всего на выплату субсидий в бюджете этого года предусмотрено 55 млрд грн. Пока непонятно, как повлияет на инфляцию выплата таких средств наличными.

Стечение обстоятельств

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption Переход на выплату субсидий наличными инициировал президент Порошенко

Обозреватели также обращают внимание на то, что первые денежные субсидии будут выплачены за пару недель до первого тура президентских выборов.

Впрочем, действующий президент Петр Порошенко отрицает связь между этими событиями.

"Моя цель, и это не для марта - это навсегда, чтобы субсидии были наличными, чтобы люди сэкономленные деньги смогли направить на собственные потребности, чтобы мотивация была снизить энергопотребление", - заявил Порошенко.

По данным правительства, на сегодняшний день субсидии получают порядка 4 млн домохозяйств. Почти 70% получателей субсидий - пенсионеры.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram