Гнап о скандале с деньгами "Следствие. Инфо": не вернул, потому что "не хватало времени"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дмитрий Гнап подал документы в ЦИК 3 февраля, но его еще официально не зарегистрировали кандидатом в президенты

Бывший журналист-расследователь, а ныне политик Дмитрий Гнап оказался в центре скандала, связанного с деньгами, которые его журналистский проект "Следствие. Инфо" получил в виде премии в 2015 году и пообещал отдать на нужды армии.

Политик, которого 20 января Партия "Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты, подтвердил, что средства на помощь армии потрачены не полностью, а около 9000 евро до сих пор лежат у него в банке.

Дмитрий Гнап заявил, что не намерен "сниматься с президентской компании" из-за скандала, потому что "ничего плохого" не сделал.

В чем суть дела?

В 2015 году проект журналистов-расследователей "Следствие. Инфо", руководителем которого был тогда Дмитрий Гнап, выиграл премию за вклад в развитие журналистики в Восточной Европе.

К премии прилагалось денежное вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

Тогда сам Гнап написал в Facebook, что журналисты проекта решили отдать эти средства на "потребности наших бойцов на фронте".

Вчера журналистка проекта Анна Бабинец написала в Facebook, что была уверена, что "приз действительно пошел на армию", но при проверке обнаружила, что это не так.

По ее словам, в 2015 году на момент выплаты суммы премии "Следствие. Инфо" не имело своего отдельного банковского счета, а потому средства поступили Дмитрию Гнапу и часть этих денег до сих пор находится у него.

В ответ сам Дмитрий Гнап в Facebook расписал, на что потратили средства премии: 2000 евро - передали роте разведчиков под Бахмутом через волонтера Елену Козаченко, а еще 3917 евро потратили на текущие нужды проекта "Следствие. Инфо".

Остаток средств в 9083 евро Дмитрий Гнап пообещал перевести на счет проекта, заявив, что они находятся у него в депозитном ящике в банке.

Руководитель Агентства журналистских расследований "Четвертая власть" Владимир Торбич подтвердил, что 1000 евро из денег премии потратили на одежду для военных, а еще 1000 евро - на покрытие половины стоимости тепловизора.

Он заявил, что имеет подтверждение в виде чеков и фотографий.

За эту ситуацию Дмитрия Гнапа, который собирал 2,5 млн грн на свой залог в качестве кандидата в президенты путем открытого сбора средств от неравнодушных граждан, начали критиковать.

Депутаты Верховной Рады Остап Еднак и Наталья Веселова из партии "Сила людей" назвали ситуацию вокруг Дмитрия Гнапа "неприемлемой".

"Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Призываем Дмитрия снять кандидатуру", - заявили они.

Пока сама партия ни одного официального заявления не сделала.

Деньги на "черный день"

В четверг вечером сам Дмитрий Гнап провел "лайв" в Facebook, где изложил несколько расширенное объяснение ситуации, дав таким образом свой ответ на критику.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 2,5 млн грн, необходимых для залога в ЦИК, Дмитрий Гнап собрал через краудфандинговую кампанию

Почему не все потратили на армию

Он сказал, что сначала действительно собирался потратить деньги на нужды армии, но не сделал этого из-за необходимости финансирования проекта "Следствие. Инфо".

По словам Дмитрия Гнапа, тогдашний руководитель "Общественного", с которым работало "Следствие. Инфо", Роман Скрыпин в конце 2015 года заблокировал счета проекта, и они в течение нескольких месяцев не имели финансирования.

"Чтобы проект не остановился, он продолжил выходить еженедельно - пришлось использовать часть этой премии", - сказал Дмитрий Гнап.

Это политик назвал финансированием "кэшем", при этом он не уточнил, идет ли речь о так называемой выплате зарплат "в конвертах".

"Вы знаете, как это делается, не приятно об этом говорить, но иногда приходится у нас, в нашей стране, какие-то потребности закрывать "кэшем", - сказал он.

BBC News Украина обратилась к Роману Скрыпину с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Почему не вернул проекту

Гнап сказал, что это его "лажа".

"Когда-то не хватало времени, когда-то я думал: пусть полежат", - сказал политик.

Он сказал, что его "удивила" позиция журналистов "Следствие. Инфо", которые якобы знали о том, что остаток премии остался в депозитном ящике Гнапа.

"Я напоминал, что у нас есть остаток этих средств, этой премии, и мы его будем тратить, если нам снова будет плохо".

Он добавил, что после первого же звонка с напоминанием согласился вернуть деньги.

Дмитрий Гнап сказал, что сегодня взял деньги из депозитного ящика и перечислит их в виде благотворительного взноса "Следствию. Инфо".

Почему нет в декларации

При подаче документов для регистрации кандидатом в президенты обязательно необходимо подать декларацию об имущественном состоянии.

Дмитрий Гнап такую декларацию за 2017 году подал, однако остаток средств от премии не указал.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дмитрий Гнап не указал остаток средств от премии в своей электронной декларации

Экс-журналист объяснил, что не указал средства намеренно.

"Эти деньги были публичные, мы о них публично заявили. Люди знали, что они у меня, но это не мои лично деньги - поэтому я не вносил их в декларацию", - сказал он.

BBC News Украина обратилась в Нацагентство по предупреждению коррупции, которое отвечает за проверку деклараций кандидатов в президенты, с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

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