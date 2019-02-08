Фото: финалисты премии Sony Photo Awards

Один из крупнейших международных фотоконкурсов Sony World Photography Awards назвал финалистов в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория". В этом году жюри рассмотрело 326 тысяч заявок из 195 стран.

Победители будут объявлены на церемонии вручения наград в Лондоне 17 апреля.

Ребекка МакКлелланд, председатель жюри конкурса в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория" сказала: "Я была удивлена разнообразием представленных работ. Этот конкурс - очень демократичная оценка фотографии - от традиционных до новых тенденций. Во всех жанрах: от природы до моды" .

Копірайт зображення Miranda Alam Image caption На фото Миранды Алам в категории "Открытая уличная фотография" - ночная жизнь на курорте Encore в Лас-Вегасе. Реакция девушек на внезапный порыв ветра во время фотосессии

Копірайт зображення Richard Ansett Image caption Ричард Ансетт изобразил известного художника Грейсона Перри в образе женщины с младенцем. В своей работе "Рождение" Ансетт рассматривает отношения фотографа и натурщика

Копірайт зображення Nadia Aly Image caption Маленькие пингвины жмутся друг к другу. Это фото Нади Али представлено в категории "Дикая природа"

Копірайт зображення Billie-Maree Ward Image caption Фото измельченной пастели в пластиковых ложках вошло в короткий список в категории "Натюрморт". Автор - Билли Мари Уорд

Копірайт зображення Christopher Madden Image caption Работа архитектурного фотографа Эзры Столлера вдохновила Кристофера Маддена на создание этого фото

Копірайт зображення Shaun Mills Image caption Шон Миллс создал замечательное фото на длинной выдержке. Это изображение старого викторианского маяка у побережья Доверкорт, Эссекс - среди финалистов в категории "Архитектура"

Копірайт зображення Remy Whiting Image caption Ночное плавание Реми Уайтинга вошло в категорию "Движение". На фото - британский профессиональный пловец Оливер Ансон

Копірайт зображення Zelle Westfall Image caption Зель Уэстфол сфотографировала свою подругу Абуот. "Важно подчеркивать красоту темнокожих женщин, которым часто говорят, что они слишком темные", - говорит Уэстфол. Фото вошло в короткий список в категории "Разнообразие"

Копірайт зображення Ilya Bugaev Image caption Фото молодого пастуха вблизи деревни Тринка в Молдове также вошло в короткий список. Автор - Илья Бугаев, категория "Разнообразие"

Все фотографии любезно предоставлены фотоконкурсом Sony World Awards 2019.

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