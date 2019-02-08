Фото: финалисты премии Sony Photo Awards

  • 8 февраля 2019

Один из крупнейших международных фотоконкурсов Sony World Photography Awards назвал финалистов в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория". В этом году жюри рассмотрело 326 тысяч заявок из 195 стран.

Победители будут объявлены на церемонии вручения наград в Лондоне 17 апреля.

Ребекка МакКлелланд, председатель жюри конкурса в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория" сказала: "Я была удивлена разнообразием представленных работ. Этот конкурс - очень демократичная оценка фотографии - от традиционных до новых тенденций. Во всех жанрах: от природы до моды" .

Реакция девушек на внезапный порыв ветра во время фотосессии Копірайт зображення Miranda Alam
Image caption На фото Миранды Алам в категории "Открытая уличная фотография" - ночная жизнь на курорте Encore в Лас-Вегасе. Реакция девушек на внезапный порыв ветра во время фотосессии
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Грейсон Перри в образе женщины с младенцем Копірайт зображення Richard Ansett
Image caption Ричард Ансетт изобразил известного художника Грейсона Перри в образе женщины с младенцем. В своей работе "Рождение" Ансетт рассматривает отношения фотографа и натурщика
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Маленькие пингвины жмутся друг к другу Копірайт зображення Nadia Aly
Image caption Маленькие пингвины жмутся друг к другу. Это фото Нади Али представлено в категории "Дикая природа"
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Фото измельченной пастели в пластиковых ложках Копірайт зображення Billie-Maree Ward
Image caption Фото измельченной пастели в пластиковых ложках вошло в короткий список в категории "Натюрморт". Автор - Билли Мари Уорд
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Кристофер Мадден. ФОТО Копірайт зображення Christopher Madden
Image caption Работа архитектурного фотографа Эзры Столлера вдохновила Кристофера Маддена на создание этого фото
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изображение старого викторианского маяка у побережья Доверкорт, Эссекс Копірайт зображення Shaun Mills
Image caption Шон Миллс создал замечательное фото на длинной выдержке. Это изображение старого викторианского маяка у побережья Доверкорт, Эссекс - среди финалистов в категории "Архитектура"
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Оливер Ансон Копірайт зображення Remy Whiting
Image caption Ночное плавание Реми Уайтинга вошло в категорию "Движение". На фото - британский профессиональный пловец Оливер Ансон
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Портрет женщины Копірайт зображення Zelle Westfall
Image caption Зель Уэстфол сфотографировала свою подругу Абуот. "Важно подчеркивать красоту темнокожих женщин, которым часто говорят, что они слишком темные", - говорит Уэстфол. Фото вошло в короткий список в категории "Разнообразие"
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Фото молодого пастуха вблизи деревни Тринка в Молдове Копірайт зображення Ilya Bugaev
Image caption Фото молодого пастуха вблизи деревни Тринка в Молдове также вошло в короткий список. Автор - Илья Бугаев, категория "Разнообразие"
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Все фотографии любезно предоставлены фотоконкурсом Sony World Awards 2019.

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