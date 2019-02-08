Фото: финалисты премии Sony Photo Awards
Один из крупнейших международных фотоконкурсов Sony World Photography Awards назвал финалистов в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория". В этом году жюри рассмотрело 326 тысяч заявок из 195 стран.
Победители будут объявлены на церемонии вручения наград в Лондоне 17 апреля.
Ребекка МакКлелланд, председатель жюри конкурса в номинациях "Молодые фотографы" и "Открытая категория" сказала: "Я была удивлена разнообразием представленных работ. Этот конкурс - очень демократичная оценка фотографии - от традиционных до новых тенденций. Во всех жанрах: от природы до моды" .
Все фотографии любезно предоставлены фотоконкурсом Sony World Awards 2019.
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