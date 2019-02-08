Евровидение-2019: чем удивят участники украинского отбора

Первый полуфинал национального отбора на конкурс Евровидение-2019 состоится в субботу. В нем примут участие восемь участников. BBC News Украина собрала истории групп и музыкантов и узнала, чего ожидать от их выступлений.

В этом году песенный конкурс пройдет в Израиле. Чтобы попасть на шоу-площадку, украинским музыкантам надо пройти полуфинал и финал национального отбора, первый из которых состоится уже 9 февраля.

Brunettes Shoot Blondes

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"Хьюстон, у нас проблема" - такими словами начинается песня "Houston", с которой Brunettes Shoot Blondes планируют ехать на Евровидение.

Инди-рок-группа основана в Кривом Роге еще в начале 2010-го, но популярной стала в 2014-м, после выхода клипа "Knock Knock".

В нацотборе участвуют во второй раз. В 2016-м Brunettes Shoot Blondes прошли в финал конкурса, но победу тогда одержала Джамала.

Звезды YouTube прославились своими оригинальными видео, и для выступления на нацотборе на Евровидение подготовили сюрприз.

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Музыканты превратили рояль 19-го века в мультиинструмент, который хотят взять с собой на сцену: в корпусе разместили скрипку, виолончель и перкуссию, всего 20 разных инструментов.

"Наша песня не такая активная, как другие в этом отборе. Она будет отличаться", - считает фронтмен группы Андрей Ковалев.

Вокалист рассказал BBC News Украина, что во время подготовки Brunettes Shoot Blondes создали несколько вариантов песни, чтобы она лучше звучала именно на большой сцене конкурса.

Все лето музыканты провели в выступлениях на европейских фестивалях, поэтому и решили побороться за право ехать в Израиль.

"Мы любим экспериментировать", - говорит Андрей Ковалев.

YUKO

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История группы началась в 2016 году, когда Юля Юрина встретила Стаса Королева на шоу "Голос Страны". Сочинять музыку вместе им посоветовал их тренер Иван Дорн.

Это синтез фолка и электроники. В своем творчестве музыканты используют тексты украинских народных песен, которые по всей Украине собирают фольклористы.

На конкурсе они представят песню GALYNA GULIALA.

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В комментарии BBC News Украина Юля и Стас рассказали, что в нацотборе решили выступать с песней из альбома "DURA?", в котором рассказывается история о своенравной девчонке, борющейся с давлением общества. К середине альбома героиня освобождается от социального нажима и чувствует себя свободной и открытой ко всему новому.

"Наши живые выступления - это наша фишка. Вот увидите, скучно не будет", - пообещали YUKO и объяснили, что не нуждаются в особых декорациях, чтобы добавить смысла своему выступлению.

LETAY

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LETAY - это сольный проект харьковского музыканта Ильи Резникова.

Ранее Илья был лидером группы "We Are!!", но потом почувствовал тягу к новым идеям и создал персональный проект.

LETAY будет участвовать в нацотборе уже второй раз. В этом году - музыкант попытает счастья с песней "Милая моя".

В разговоре с BBC News Украина Илья Резников рассказал, что посвятил ее жене.

"Хочется наконец научиться ценить моменты, которые мы проводим вместе, и не бояться будущего, не бояться мечтать", - пояснил певец.

Илья считает, что Евровидение трудно чем-то удивить, поэтому, прежде всего, попытается "зажечь" аудиторию.

"Я хочу удивить прежде всего себя новыми впечатлениями, а людям показать искренность и зажечь их своим месседжем. Не спрашивай, что будет завтра!"

MARUV

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Украинская певица, автор и продюсер MARUV - она ​​же Анна Корсун - сам о себе говорит, что "точно знает, как сделать песню, которая заставит танцевать и плакать миллионы, и что такое современная музыка, как выглядит яркое шоу".

Для Анны Корсун это уже не первая попытка попасть на Евровидение.

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Три года назад в составе группы The Pringlez она участвовала в полуфинале отбора.

В прошлом году, уже как MARUV, попыталась снова, но не сумела пройти кастинг. В этом году ее отобрали в полуфинал вместо TAYANNA, которая отказалась от участия в конкурсе, отмечают организаторы отбора.

В субботу будет выступать с песней "For you" и обещает "дерзкое и яркое" выступление.

VERA KEKELIA

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VERA KEKELIA первые шаги на сцене начала делать еще в школьные годы, и до участия в нацотборе успела показать себя в нескольких музыкальных конкурсах и спеть в нескольких группах.

В течение пяти лет она пела в составе группы "А. Р. М. И. Я.".

В 2017 году VERA KEKELIA приняла участие в вокальном проекте "Голос страны-7", где вместе с тренером Сергеем Бабкиным дошла до суперфинала.

В нацотборе Евровидения артистка будет участвовать с песней "Wow", написанной вместе с ее мужем.

The Hypnotunez

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Винницкая группа The Hypnotunez появилась в 2013 году. Именно тогда его лидер Гера Луидзе, который поет и играет на контрабасе, начал искать компанию для реализации творческих замыслов.

Пятеро музыкантов играют в стиле, который называют "джаз-панк" и "свингкор", и сами себя называют "грязными джазовыми крысами".

Свою песню для нацотбора "Hey" артисты считают "альтернативой украинскому шоу-бизу".

ЦеШо

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Музыкально-театральная группа "ЦеШо" появилась на свет в 2017 году - после того как пятеро одноклассников театрального университета познакомились с Владом Троицким - режиссером, основателем фестиваля ГогольFest и художественным руководителем коллективов ДахаБраха и Dakh Daughters. Именно он помог в создании проекта "ЦеШо".

Участие в деятельности группы ее участники объединяют с работой в театре "Дах".

Для нацотбора Евровидения "ЦеШо" подготовили песню "Hate". В разговоре с BBC участники группы рассказали, что эта композиция многих удивит: "Наша песня довольно провокационная, поэтому сама по себе уже является определенной "неожиданностью" для формата Евровидения".

"По поводу реакции жюри - предусмотреть что-либо невозможно, поэтому верим, что у нас получится точно и интересно поделиться мыслями и вызовами, о которых мы говорим в нашем искусстве", - добавляют в "ЦеШо".

Bahroma

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Bahroma - киевский музыкальный коллектив, основанный в 2009 году.

В нацотборе ребята будут участвовать уже во второй раз: в 2011 году они прошли в финал конкурса, но победу тогда получила Мика Ньютон.

Для Евровидения группа подготовила песню "Назавжди-Навсегда", в основу которой легла личная история фронтмена Романа Бахарева.

Свое звучание участники Bahroma называют сочетанием гитарной музыки с электронной.

Уже известно, что режиссером-постановщиком номера группы станет основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко. Именно он был постановщиком клипа Джамалы на песню "1944", с которой певица в 2016 году победила на Евровидении.

А что такое это Евровидение вообще?

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"Евровидение" - это международный проект, который проводится вещателями, имеющими статус членов Европейского вещательного союза (ЕВС). Все участники конкурса выбираются вещателями, которые относятся к ЕВС.

Конкурс состоит из трех концертов, двух полуфиналов и финала.

Каждая страна отдельно избирает своего представителя, который впоследствии соревнуется с конкурентами в полуфинале.

Какие страны будут выступать в каких полуфиналах - определяет жеребьевка. В финал выйдут те конкурсанты, которые в своем полуфинале заняли места с 1-го по 10-е.

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Представители стран "Большой пятерки" - так называют основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая "Евровидение", проходят в финал автоматически.

Максимальная продолжительность песни на "Евровидении" - три минуты, на сцене при этом не должно быть больше шести человек. Брать с собой животных не разрешают.

Ведущие проводят конкурс на английском и французском языках. Комментарии на государственном языке добавляются для трансляции в своей стране.

Где будет Евровидение?

В этом году Евровидение состоится в Тель-Авиве. Лозунгом конкурса выбрали призыв "Dare to Dream (Позволь себе мечтать)". В шоу примут участие 42 страны.

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В прошлом году конкурс принимала Португалия, а с наградой оттуда уехала израильская певица Netta, поразившая зрителей песней "Toy".

Кстати, зимой Netta посетила Киев, где сняла клип на песню "Bassa Sababa".

Нынешние полуфиналы Евровидения запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая.

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале 14 мая 2019 года.

Национальный отбор украинского участника можно будет увидеть 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: ПЕРВЫЙ и СТБ.

Судить музыкантов будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Параллельно с ними также будут голосовать зрители.

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