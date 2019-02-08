Гнап и другие: пять скандалов вокруг антикоррупционеров в Украине

Копірайт зображення Укринформ Image caption 3 февраля Дмитрий Гнап подал документы в ЦИК как кандидат в президенты. А через несколько дней вокруг него разгорелся скандал из-за несколько тысяч долларов журналистской премии

Кандидат в президенты и уже экс-журналистов-расследователей и руководитель проекта "Следствие. Инфо" Дмитрий Гнап оказался в эпицентра скандала из 9000 евро премии.

В чем именно его обвиняют и кого еще из антикоррупционеров Украины обвиняли в коррупции?

Дмитрий Гнап

В 2015 году объединение "Следствие. Инфо" выиграло премию за вклад в развитие журналистики в Восточной Европе в размере 15 тысяч евро.

Тогда сам Гнап написал в Facebook, что журналисты решили отдать средства премии на "потребности наших бойцов на фронте".

Впоследствии выяснилось, что 2 тысячи евро действительно передали роте разведчиков, еще 3917 евро потратили на текущие нужды проекта "Следствие. Инфо" из-за конфликта с Романом Скрыпиным, а еще чуть более 9 тысяч евро остались "кэшем" в банковской ячейке Дмитрия Гнапа.

"Меня немного удивила позиция моих бывших коллег, они прекрасно знали о существовании этой премии, и она находится у меня как руководителя проекта", - отметил сам Гнап и объяснил, что держал деньги "на черный день, если нам снова будет плохо".

Сейчас кандидат в президенты пообещал как можно быстрее перевести все эти средства на счет своего бывшего проекта.

"Я ничего не крал", - подчеркнул Дмитрий Гнап и добавил, что не будет сниматься с президентских выборов из-за этой ситуации.

Оксана Величко

Копірайт зображення УНИАН Image caption Координатор правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Оксана Величко во время заседания Кабинета Министров Украины в Киеве, 22 марта 2017 года

Координатор правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" и дочь депутата Киевсовета Владимира Бондаренко Оксана Величко стала героиней сюжета программы "Деньги" (канал "1+1") в январе 2019 года.

В нем говорилось о том, что женщина владеет 5 квартирами, 12 земельными участками, в частности в Киевской области и в Карпатах, а также двумя домами.

Журналисты выразили удивление, откуда у антикоррупционера столько недвижимого имущества, и обвинили ее, что не все оно полностью и правильно задекларировано.

Сама Оксана Величко пояснила, что ранее 20 лет работала в бизнесе и это позволило ей приобрести хотя бы часть из упомянутой недвижимости.

Еще часть досталась от бывшего мужа, который, в частности, переписал свой дом на сына.

А коалиция "Реанимационный пакет реформ", в которую входит и общественная организация "Вместе против коррупции", потребовала от канала "1+1" опровергнуть информацию программы "Деньги" об Оксане Величко.

"Предполагаем, что этот эпизод дискредитации инициирован организаторами коррупционных схем, против которых выступает "Вместе против коррупции". В последнее время важным направлением для общественных активистов была ликвидация коррупционной схемы на рынке оценки имущества", - говорилось в заявлении.

Оксана Величко недавно написала в Facebook, что кампания дискредитации против нее продолжается - обнародовали видео уже о ее сыне и о том, что он якобы ездил в 2014 году на конкурс красоты в Москве.

Виталий Шабунин

Копірайт зображення УНИАН Image caption Виталий Шабунин - организатор многих митингов против коррупции, но однажды пикетировали и его дом. Активист обвинил в этом СБУ

Председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в 2017 году обвинили в "подозрительном обогащении", проявлением которого стал приобретенный дом под Киевом.

Оппоненты выпустили видео, в котором утверждали, что Шабунин зарабатывает 1,5 тысяч долларов в месяц и при этом позволил себе приобрести дом, "оценочная" стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.

Под упомянутым домом несколько человек даже провели митинг с обвинением Шабунина в коррупционных действиях.

Сам Виталий все обвинения назвал давлением со стороны властей за его антикоррупционную деятельность и продвижение электронных деклараций для чиновников. А пикет под зданием, по его мнению, организовала СБУ.

Впоследствии он показал свою новую обитель изданию "Новое время" и рассказал, что на самом деле дом стоит 85 тысяч долларов, а деньги на него он получил от продажи старой квартиры, а также занял у родителей.

Сергей Лещенко

Копірайт зображення УНИАН Image caption Сергея Лещенко заподозрили в сомнительном приобретении квартиры в центре Киева

Еще одного экс-журналиста, а ныне депутата Сергея Лещенко обвиняют в сомнительном приобретении квартиры площадью 192 кв. метра в новостройке в центре Киева.

Стоимость квартиры оценили в около 300 тысяч долларов.

Сам Лещенко написал в Facebook, что половину средств он одолжил у Алены Притулы, шеф-редактора "Украинской правды", где он работал до избрания депутатом.

Еще часть средств составили его собственные сбережения, а остальные выплаты за квартиру - деньги его "любимого человека" Анастасии Топольской.

Сергей Лещенко отметил, что принципиально оформил приобретенную квартиру на себя, поскольку является "сторонником прозрачности". А резонанс по этому вопросу назвал политическим давлением.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило, что обнаружило признаки коррупции при покупке квартиры Лещенко - он якобы взял 3 млн 770 тысяч грн как беспроцентный кредит у руководителя "Украинской правды" Алены Притулы. А это может квалифицироваться как подарок, что противоречит антикоррупционному законодательству.

В марте 2017 года суд закрыл производство против Сергея Лещенко, однако 31 января 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что расследование продолжается, "но почему-то не проявляет активности".

Назар Холодницкий

Копірайт зображення УНИАН Image caption Председатель САП Назар Холодницкий вместо исполнения своих обязанностей по борьбе с коррупцией в прошлом году много времени посвятил публичной борьбе против руководителя НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко

Фигурантом скандалов был и сам глава САП Назар Холодницкий, который является официальным "антикоррупционером" - его подчиненные исполняют прокурорские функции по делам, которые расследуют детективы НАБУ.

Весной 2018 года стало известно о конфликте между руководителями обоих антикоррупционных органов - САП и НАБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил руководителя САП Назара Холодницкого в дисциплинарных нарушениях и пообещал добиться его увольнения с должности.

В то же время Назар Холодницкий обнаружил, что его подслушивали в рабочем кабинете, установив "жучок" в аквариуме.

А потом НАБУ обвинило его в "сливе" информации подозреваемым по делу о злоупотреблениях в горсовете Одессы, в котором фигурирует мэр Геннадий Труханов, и других нарушениях.

Сам Назар Холодницкий все обвинения отвергал и в ответ обвинил оппонентов из НАБУ в плохой подготовке антикоррупционных дел.

В конце концов, в июле 2018 года комиссия прокуроров признала обоснованными жалобы о нарушениях Холодницкого, но отказалась его увольнять - ему вынесли выговор.

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