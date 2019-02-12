Что делать, когда тарифы зашкаливают? Простого ответа нет ни у Украины, ни у ЕС

Копірайт зображення UNIAN Image caption Низкие тарифы требовали десятков миллиардов дотаций из бюджета, высокие тарифы усиливают напряженность в обществе

На пятом году реформ в энергетике вопрос тарифов на газ и тепло стали одной из ведущих тем президентской кампании в Украине.

Проверить "космические платежки" захотели также и депутаты, среди которых есть несколько кандидатов в президенты.

В то же время эксперты начали говорить об "энергетической бедности" - неспособности украинцев своевременно и в полном объеме оплачивать газ, тепло и горячую воду.

Можно ли предотвратить это без свертывания реформ в энергетике и, с другой стороны, возможны ли реформы без обнищания части населения?

Замкнутый круг

Похоже, события разворачиваются в замкнутом круге: для внедрения прозрачных, рыночных условий в поставках газа, тепла и света населению необходимо повышение цен до рыночного уровня. Ведь годами тарифы были ниже для конечного потребителя, однако дотировались на десятки миллиардов из государственного бюджета.

Правительство говорит, что защитит уязвимых - тех, кто не может заплатить за жилье по новым тарифам. Но таких, по данным министра социальной политики Андрея Ревы, уже около 4 млн семей.

Расходы на правительственные субсидии так же растут и измеряются десятками миллиардов гривен. В прошлом году они составили 71 млрд грн, а в этом году в бюджете на субсидии выделено 55 млн грн.

Растет также и количество тех, кто пытается сэкономить на отоплении или не оплачивает счета. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, в 2017 году уровень расчетов за коммунальные услуги составлял 93%. В 2018 году он снизился до 90%.

Как мерзнут в Европе и Украине

Эксперты считают, что простого выхода из этого замкнутого круга нет, и приводят пример гораздо более богатой относительно Украины Европы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption По данным профсоюзов, около 57 млн европейцев не могут достаточно обогреть жилье зимой, около 52 млн - задерживают платежи за жилье

По оценкам исследователей, средний уровень "энергетической бедности" в целом в странах ЕС составляет около 50 млн человек - это около 10% всего населения Евросоюза.

К "энергетически бедным" там относят не только тех, кто не может достаточно обогреть дом во время зимних холодов, но и достаточно охладить жилье в жару, постоянно иметь доступ к горячей воде и возможность стирать. Кроме того, учитывают и возможности доступа к "чистым" источников энергии и "современной" системе поставки электроэнергии.

По данным Европейской федерации профсоюзов госслужащих, ныне 57 млн ​​европейцев не могут достаточно обогреть жилье зимой, 104 млн - не могут создать комфортную температуру в жилище летом, 52 млн задерживают оплату коммунальных платежей.

Наиболее энергетически бедными Болгария, Венгрия, Латвия, Португалия и Греция.

При этом, в зависимости от страны "уязвимыми" или "энергетически бедными" в ЕС считают тех, чьи платежки за жилье отнимают более 10% доходов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине субсидии на оплату коммунальных услуг получают около 4 млн семей

В Украине законодательного определения "энергетической бедности" нет, и только в новых законах, регулирующих предоставление коммунальных услуг, рынки газа и электроэнергии, упоминается об "уязвимых" слоях населения.

Однако при предоставлении субсидий отправной точкой расчетов являются затраты на коммунальные услуги в более чем 15% от доходов семьи.

При таких условиях, на начало 2019 года право на субсидию получили около 65% домохозяйств.

Еще одним показателем могут быть данные Государственной службы статистики. Согласно им, в 2013 году 11% украинских семей признавали актуальной для себя проблему обеспечения теплом зимой. Последнее исследование, проведенное в 2017 году, показало, что количество таких семей выросло до 29%.

О чем спорят в ЕС: конкуренция против регулирования

Эксперты называют три главных фактора, влияющих на количество "энергетически бедных" граждан. Это - цены на энергоресурсы, уровень доходов и уровень энергоэффективности страны.

Как говорит Рута Балтаузе из Европейской комиссии, европейские дискуссии на тему энергетической бедности начались еще десять лет назад, когда ЕС начал внедрять новое энергетическое законодательство. За это время ощутимых результатов удалось достичь в том, чтобы потребители могли влиять на систему снабжения, в том числе и через демонополизацию рынка.

"Без реформ получить более ответственных и прозрачных поставщиков услуг невозможно. Именно поэтому (Украине) важно продолжать реформы", - говорит представитель ЕС.

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В то же время, как утверждает Гийом Дуриво из Европейской федерации профсоюзов госслужащих, реформирование европейского энергетического рынка также показало, что рыночные методы, в том числе и повышение конкуренции в отрасли, срабатывают не всегда.

"Базовый подход Еврокомиссии во время реформ основывался на рыночных ответах на вызовы. Они говорили: хотите уменьшить энергетическую бедность, нужно увеличить конкуренцию и позволить потребителям выбирать между поставщиками услуг лучшего. Однако это не сработало", - говорит представитель европейских профсоюзов.

"После 20 лет дебатов на европейском уровне, к сожалению, цены на энергетические услуги выросли для потребителей, и выросли существенно. И постепенно появляется мысль: если вы хотите, чтобы базовые услуги были доступны всем, вы должны регулировать цены в периоды, когда они сильно растут".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Болгарии, которую называют самой энергетически бедной страной в ЕС, протесты против повышения коммунальных тарифов прошли в 2017 году

Недавно о замораживании цен на газ и электроэнергию до 2022 года заявило правительство Румынии, а нижняя палата польского парламента также приняла решение о замораживании тарифов на электроэнергию на уровне 2018 года.

Что делать Украине: конкуренция, учет, монетизация

В то же время, как считает Денис Назаренко из аналитического центра Dixi Group, многолетний опыт государственного регулирования цен в Украине свидетельствует о его вреде.

"Вся новейшая история Украины показывает, что государственное регулирование цен - это единственный крупнейший фактор радикально плохого состояния и всей системы коммунальных услуг и расчетов в ней и общего благосостояния людей, - считает эксперт. - Даже первые шаги от государственного регулирования к рыночным механизмам уже показывают свою эффективность. Мы видим сокращение потребления, заинтересованность людей в повышении энергоэффективности, энергосбережении".

"Человечество за всю историю не придумало лучшего способа снизить цены, кроме как усилить конкуренцию", - считает эксперт Dixi Group.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правильный учет коммунальных услуг и большая энергоэффективность могли дать больше результатов, чем субсидии, считают эксперты

Если выбирать из тройки факторов, определяющих энергетическую бедность, - цены на энергоносители, доходы населения, эффективные расходы, то, как говорит Денис Назаренко, именно сфера энергоэффективности могла бы дать наибольший эффект в украинских реформах:

"Это - постоянное решение, направленное на долгосрочную перспективу. Это - не просто дать людям деньги, чтобы оплатить счета, а помочь им сокращать и рационализировать потребление, что приведет к уменьшению энергетической бедности в перспективе".

С этим согласен и Александр Шубин из Федерации профсоюзов Украины. Он напоминает, что уровень потребления природного газа в Украине местами вдвое больше, чем в ЕС, потребление тепловой энергии - на 60% выше, чем в среднем в ЕС.

"Это - следствие потерь в сетях и отсутствия учета, устарелости жилого фонда, - говорит представитель профсоюзов. И подчеркивает: при этом на прямую поддержку субсидиантов правительство тратит около 70 млрд грн, а на меры энергоэффективности, которые позволили бы в последующие годы тратить меньше, - 1,6 млрд грн.

При этом Александр Шубин отрицает, что профсоюзы выступают за снижение цен на газ, - они поддерживают соответствие роста тарифов росту доходов. А также, говорит представитель профсоюзов, выступают за более эффективные расходы государственных средств.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Поставщики газа должны были установить счетчики потребителям уже давно - эти расходы были заложены в тариф. Однако до сих пор 3,5 млн потребителей их не имеют

"3,5 млн потребителей природного газа в многоквартирных домах не обеспечены средствами учета. Согласно закону, это - обязанность поставщика услуг. И они его не обеспечивают, потому что в определенной степени им выгодно, что этот ресурс не учитывается. Ведь если будет учет, сразу сложнее будет списывать потери", - объясняет цепочку проблем Александр Шубин.

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По его мнению, прежде, чем говорить о том, что население платит за то, что оно потребляет, нужно говорить о 100% обеспечения средствами учета и газа, и тепловой энергии.

Представитель профсоюзов также говорит, что правительство, например, могло бы подумать о возмещении стоимости счетчиков тем потребителям, которые, не дожидаясь бесплатных от компаний-поставщиков, установили их сами.

Еще одним шагом к улучшению ситуации может стать реальная монетизация субсидий, которая начнет действовать с 1 марта, считает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети ОПОРА:

"У нас проблема в том, что получатели субсидий потребляют вдвое больше - потому что для них нет стимула отапливать меньше. Потребителя это (выплата субсидии живыми деньгами) будет побуждать менять поведение. Ключевое - что остаток, то, что он сэкономил, будет оставаться у него, и человек будет думать об энергоэффективных мерах, чтобы минимизировать потребление и платить еще меньше".

"Оружие массового поражения"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Низкие тарифы на газ одинаковы и для бедных, и для богатых, но за него все равно кто-то дорого платит

В любом случае, даже несовершенные и дорогие для государства субсидии - лучше, чем одинаково низкие цены "для всех", как это было раньше, утверждает Алексей Хабатюк, заместитель директора департамента энергоэффективности "Нафтогаза".

"Низкие цены могут казаться механизмом защиты, но это, как оружие массового поражения: оно будет "защищать" одинаково и того, кто имеет низкие доходы, и того, кто живет в большом доме и имеет высокие доходы", - говорит представитель Нафтогаза.

Алексей Хабатюк также отмечает, что дешевый ресурс только скрывает "энергетическую бедность".

"Реальная стоимость ресурсов никуда не исчезает, и за них все равно кто-то заплатит. Заплатят люди, просто из другого кармана".

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