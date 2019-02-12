Как согреться без России: хватит ли газа в Западной Украине

Копірайт зображення UNIAN

Осталось меньше года до "дня Д", когда, по словам премьера Гройсмана, Украина сможет полностью обеспечивать себя газом из собственных месторождений.

"Я глубоко верю в то, что амбициозную задачу к 2020 году выйти на 100% обеспечения природным газом собственной добычи мы сможем выполнить", - заявил Владимир Гройсман еще в сентябре 2016 года.

Вице-премьер Владимир Кистион в свое время ставил еще более амбициозные цели: что с 2035 года Украина не только нарастит добычу газа для собственных нужд, но и начнет его экспортировать (до 5 млрд кубометров в год).

• Газовые переговоры в Брюсселе завершились: кто что предлагает?

С ноября 2015 года Украина уже не импортирует газ из РФ. Однако российский газ транзитом проходит через украинскую газотранспортную систему в страны Евросоюза, а оттуда реверсом импортируется в Украину через Словакию, Польшу и Венгрию. Сможет ли Украина когда-то отказаться от этого?

Редакция BBC News Украина попыталась разобраться, сколько газа осталось в Западной Украине и каковы перспективы его добычи.

Слезть с "газовой иглы" России

Копірайт зображення UNIAN

На территории пяти областей - Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой - расположены более 40 месторождений из почти 500 скважин.

2,1 млрд кубометров газа в сутки, или 70% всего газа в западном регионе, добывает "Львовгаздобыча" (ЛГД), один из трех филиалов государственного предприятия "Укргаздобыча" - крупнейшей газовой компании Украины.

"Большие залежи газа на этих территориях остались в недрах Быткив-Бабченского месторождения, на Прикарпатье. Еще есть запасы в Хидновицком, Бильче-Волицком, Свидницком, Летнянском и Опарских месторождениях во Львовской области. Самое старое - Опарское. Разрабатывается с 40-х годов прошлого века. Самое молодое - Летнянское - эксплуатируется с 90-х годов", - рассказывает начальник геологического отдела "Львовгаздобыча" Андрей Лазарук.

• Новые газовые контракты Украины с Россией в 5 вопросах

"Когда началась промышленная добыча нефти, то ее неотступный "дух"- природный газ - воспринимали как препятствие. ...В начале ХХ века по ветру пустили около 6 млрд кубометров газа", - рассказывает Олег Микулич, научный сотрудник Музея нефтяной и газовой промышленности Украины НГДУ "Бориславнефтегаз".

Истощенные месторождения, слабая геологоразведка и отсутствие разрешений на разработку новых площадей - это основные "тормоза" газодобывающей отрасли в Украине.

Украина, говорят газовики, долгие годы ориентировалась на закупку газа в России. Миллиарды долларов шли туда, а геолого-разведывательная отрасль в Украине почти пришла в упадок. При этом, по подсчетам специалистов Ryder Scott Company, запасы природного газа Украины составляют 270 млрд кубометров. И это только на месторождениях "Укргаздобычи".

• История украинского нефтегазопромысла началась с Борислава во Львовской области. Нефть, которую в Галичине называли "скальным маслом" или рапой, просачивалась на поверхность земли и водоемов. А жители Карпат давно смазывали ею колеса своих телег, вымакивая из луж. • Ускорилась нефтегазовая индустрия с открытия Дашавского газового месторождения и строительства газопровода "Дашава-Львов" в 1929 году. А в Бориславе впервые в Европе начали промышленное производство сжиженного газа под названием "Газоль". • Пик "выкачивания" газа из западноукраинских недр пришелся на 60-70 годы. Тогда украинский газ потребляли многие регионы Советского Союза, включая Москву, Беларусь и республики Балтии.

Как заявил Олег Кирилюк, в.и.о. председателя Госгеонедр Украины, выступая в октябре 2018 года в Трускавце, государство вкладывает всего 100 млн грн в год в обновление материально-сырьевой базы. Чтобы полноценно проводитьь геологическую разведку для добывающих предприятий, ежегодно нужно 1,5 млрд грн.

"Ресурсная база действующих месторождений истощена где-то на 90%. Особенно здесь, на западе Украины. Здоровое соотношение разведанных ресурсов и разрабатываемых должно быть 2:1. Где 2 - это разведанные запасы, ожидающие добычи. Однако уже более 20 лет геологоразведка фактически не проводилась, поскольку Украину в эти годы посадили на российскую "газовую иглу", - говорит Орест Залокоцкий, главный геолог "Львовгаздобычи".

"Последние два года ситуация немного улучшилась - мы обновляем автопарк. К примеру, более половины всей техники, которая эксплуатировалась последние 20 лет, заменили на новую", - рассказывает Игорь Мельник, главный механик "Львовгаздобычи".

Скоро в Украину поступят восемь новых буровых станков немецкого и китайского производства. Для некоторых уже даже придумали имена - "Король Данило", "Гетман Сагайдачный", "Степан Бандера", а их возможности значительно выше, чем у старых. Чтобы загрузить эти станки, в "Львовгаздобыче" планируют в 2019 году пробурить и начать добычу газа на 12 новых скважинах: восьми эксплуатационных и четырех разведывательных.

Технические преграды...

Запасы недобытого газа только в западном регионе Украины составляют миллиарды кубометров. Газ есть в Карпатах и ​​на больших глубинах уже разведанных месторождений. Сегодня "Львовгаздобыча" дает 5% добычи газа в Украине.

"Логично, что из-за истощения запасов добыча должна падать. Но уже второй год подряд мы не только остановили падение, но и увеличили добычу газа, по сравнению с 2017 годом - на 5%", - рассказывает директор "Львовгаздобычи" Александр Сендега.

• Польша заменит российский газ норвежским - Financial Times

В целом существует три фактора, которые помогают добывать газовые запасы сполна:

новые скважины,

интенсификация скважин, которые уже эксплуатируются,

установление новых компрессорных агрегатов.

Что дает интенсификация? В прошлом году от бурения 10 новых скважин "Львовгаздобыча" получила дополнительно 123 тысяч кубометров газа в сутки, а от интенсификации на эксплуатационных скважинах - более 220 тысяч кубометров газа в сутки. Отдельные скважины после таких операций начали давать ежедневно более 50 тысяч кубометров газа вместо привычных 2-х или 5-ти.

Еще один фактор - дожимные компрессорные станции (ДКС). Они помогают скважинам с низкими пластовыми давлениями отдать почти весь газ, а затем перегоняют его в магистральные газопроводы с высоким давлением.

...и политические помехи

Копірайт зображення UNIAN

Работа украинских газовиков сложная не только из-за многочисленных официальных разрешений на изучение и разработку геологических площадей от Госгеонедр, но и из-за необходимости их согласования с местными властями. Больше всего проблем возникло в Полтавской области. Оттуда газовики государственной компании из-за экологических и финансовых недоразумений получили более 60 отказов.

"Львовгаздобыча" подобные проблемы имеет на Волыни с Локачинским нефтегазопромыслом.

Чтобы противодействовать коррупции при выдаче разрешений, Государственная служба геологии и недр Украины решила все остатки разведанных запасов продавать только из открытых аукционов.

Так, в октябре 2018 года провели первый открытый аукцион, где "Укргаздобыча" за 15 млн грн приобрела право на разработку Липовецкой площади в Яворовском районе Львовской области. Там уже в этом году планируют пробурить две первые разведочные скважины.

Еще один "предохранитель" коррупции - тендерные процедуры по программе "ProZorro". Благодаря открытым торгам на газодобывающий рынок Украины вышли серьезные иностранные специалисты с современным оборудованием.

К примеру, с газовиками "Львовгаздобычи" начали работать румынский флот гидроразрывов компании Tacrom Services S.R.L., американский производитель плунжерных подъемников "EPIC LIFТ SYSTEMS" и Weatherford International Ltd - швейцарская компания, которая поставляет оборудование для нефтегазодобывающей отрасли более чем 100 странам мира.

Как еще можно увеличить газодобычу?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Романюк

По словам Александра Романюка, первого заместителя председателя АО "Укргаздобыча", в регионе еще не было глубокого бурения, только начали проводить качественную современную сейсмику в Карпатах. Кроме того, развивается и новое месторождение "Люта" в Закарпатье. Вскоре там обустроят первый в Украине виртуальный газопровод: перевозить газ будут автотранспортом, поскольку сети газопроводов недостаточно. Такие виртуальные газопроводы используют, например, в Канаде.

Но это не все. Ярослав Лазарук, доктор геологических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и геохимии горючих полезных ископаемых НАН Украины, который несколько лет изучал газодобычу на западе Украины, говорит, что настало время для глубокого бурения.

"Сегодня мировой стандарт пробуренных скважин - 5 км, в зависимости от той или иной досягаемости технических глубин. На вопрос, есть ли на глубине газ, есть такой ответ: если американцы получили нефть с глубины 9 км, то это не теория. И мы это можем делать. Другое дело, сколько оно стоит и насколько оно экономически выгодно? В восточном регионе мы уже дошли до глубин 5 или 5,5 км, где вполне рентабельно добывать газ", - отмечает ученый.

• Что изменится в феврале: новые валютные правила и конец льгот для "евроблях"

По прогнозам ученых, только на Быткив-Бабчинском месторождении недра содержат еще около 31,6 млрд кубометров газа. Но то, что стимулируют технологии, могут остановить бюрократические препоны.

"Современная добывающая отрасль очень отличается от той, которая была даже 10 лет назад. В мире изменился подход к энергоисточникам, технологии добычи, геологическому изучению. Можно долго гордиться нашими дедами, которые построили эту промышленность и понесли ее в мир, но сегодня Западная Украина нуждается в новых сервисах, новом оборудовании и технологиях для добычи - во все это надо вкладывать собственные средства", - делится Степан Козицкий, гендиректор ООО "Буровая компания "Горизонты".

При этом, газодобыча, по словам кандидата геологических наук, доцента кафедры экологической и инженерной геологии и гидрогеологии ЛНУ им. Франко Василия Дякива, менее вредна для окружающей среды, чем любая современная мусорная свалка.

Копірайт зображення UNIAN

"Когда мимо тихого карпатского села проезжает 10 большегрузных авто или 10 цистерн, риски есть. Но если сравнить вредность газодобывающей промышленности с другими, такими как шахты, открытая добыча в карьерах, то с газом она минимальна. Представим, что мы нашли газ, и надо вырубить гектар леса. Но это не десятки гектаров. ... ем более, в национальных парках никто ничего не будет бурить", - объясняет Дякив.

"Я знаю села на Прикарпатье, которые имеют по 10 млн гривен рентной платы в год за то, что на их территории добывают газ. Конечно, потому что ездит больше машин, разбиваются дороги, но за эти деньги можно все отремонтировать. Тем более , все регламентируется законом: никто не будет бурить на участке, который находится ближе, чем за 300 метров от населенного пункта или за 100 м ото реки", - рассказывает Василий Алексеевич.

По его словам, сами газовики очень осторожно относятся к потенциальным рискам: "Газовики прекрасно знают, чем опасна их работа и какие штрафы им "светят" в случае ЧП. Но это вам не комплекс по промышленному разведению свиней или кур, где в радиусе 3 км будет смрад от помета. Теоретически, с газом тоже могут быть аварии, но, как правило, в последнее время таковые не фиксировались".

Василий Дякив рассказывает, что в Карпатском регионе газовые участки раскупаются, как горячие пирожки: "И главная причина - политика "дорогого газа", которую ведет правительство: она побуждает недропользователей вкладывать деньги в газодобычу. За счет "дорогого газа" для населения уменьшается потребление и соответственно, к 2024-25 годам количество потребленного украинцами газа сможет выровняться с объемами добытого. Конечно, основная доля будет идти из Днепровско-Донецкой впадины, большие перспективы имел и Крым".

Все, по его словам, упирается в деньги, которые нужно вложить в развитие отрасли.

Совсем-совсем без газа?

Копірайт зображення UNIAN

Игорь Щур, доктор технических наук, профессор Института энергетики и систем управления Национального университета "Львовская политехника", вообще не исключает, что со временем украинцы смогут обходиться без газа. Его заменит альтернативная энергетика.

"Первые четыре - энергетика солнца, ветра, воды и биоэнергетика - сегодня в Украине развиваются очень быстро. Это обусловлено привлекательными, так называемыми "зелеными" тарифами, которые в Украине выше даже соответствующих в Германии (в евроцентах), и закреплены и стабилизированы до 2030 года законом Украины "О стимулировании развития возобновляемой энергетики". Однако мощная солнечная и ветровая электроэнергетика имеет преимущество над другими по темпам роста и по стоимости вырабатываемой электроэнергии, которая уже приближается к среднерыночной", - рассказывает Игорь Щур.

По словам профессора, Украина еще имеет значительные разведанные запасы природного газа и, конечно, может себя полностью обеспечить. Однако сейчас, когда органических энергоносителей становится все меньше, банально их сжигать - почти варварство, говорит ученый. И добавляет:

"Думаю, что через 20-40 лет о газовом отоплении помещений будут только вспоминать и рассказывать детям и внукам: старики - с ностальгией по удобству и дешевизне, а люди среднего возраста - как страшный сон о неподъемной цене, расточительстве и опасности".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram