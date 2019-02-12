Дело Гандзюк: подозреваемый Владислав Мангер - кто он?

Копірайт зображення Владислав Мангер/Facebook

В понедельник, 11 февраля, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в его возможной причастности к смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Ему инкриминируют статьи Уголовного кодекса (организация убийства и умышленное убийство), которые предусматривают наказание - лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сам Мангер категорически отвергает обвинения.

BBC News Украина собрала информацию о подозреваемом. Кто он, как пришел в политику и что может связывать его с активисткой?

Приход в политику

48-летний Владислав Мангер родился в Киеве, а учился в Херсоне в мореходном училище.

Имеет также дипломы об учебе в Таврическом национальном университете имени Вернадского (финансы), Закарпатском государственном университете (правоведение) и Херсонском государственном аграрном университете (агрономия).

Сначала работал на разных херсонских предприятиях, а затем перешел на госслужбу. Работал в местной налоговой инспекции, агентстве водных ресурсов Украины, Государственной инспекции сельского хозяйства.

В 2012 году стал вице-президентом Федерации бокса Украины, сейчас на сайте федерации значится ее первым вице-президентом.

По данным СМИ, был членом Партии регионов и работал помощником народного депутата от этой же партии Алексея Журавко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption По данным СМИ, Мангер был помощником депутата от Партии регионов 5-го и 6-го созывов Алексея Журавко (справа)

В 2013 году стал членом партии "Батькивщина". Несколько раз выдвигался кандидатом на местных и всеукраинских выборах: пытался пройти в Верховную Раду и стать мэром Херсона, однако ему не хватило голосов.

В сентябре 2016 года возглавил Херсонский облсовет.

Дело Гандзюк

В СМИ и соцсетях с августа 2018 года звучали обвинения в адрес Владислава Мангера о его причастности к убийству Екатерины Гандзюк якобы из-за конфликта между ними.

Активистка обвиняла областные власти в причастности к вырубке лесов, а также называла Мангера организатором "Антимайдана" и "ставленником криминала".

Сам Мангер отвергал эти обвинения. Также он утверждал, что не знаком с главным подозреваемым в убийстве по фамилии Левин, которого до сих пор в розыске.

"Я лично не знаком с Екатериной Гандзюк, поэтому никакого общения у нас не происходило. С лицами, которых обвиняют в организации нападения, и с теми, кто его исполнял, никаких деловых, профессиональных или личных отношений не было", - цитирует его сайт Херсонского облсовета.

Однако 7 февраля 2019 года журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали информацию о возможных связях Мангера с разыскиваемым Левиным.

Копірайт зображення FACEBOOK/UAKATERYNA

11 февраля Юрий Луценко сообщил о подозрении главе Херсонского облсовета в организации убийства Екатерины Гандзюк. Ему инкриминируют часть 3 статьи 27 (организация убийства) и часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. За такое преступление предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Для реализации преступления Мангер, по версии следователей, обратился к знакомым ему гражданам Левину и Павловскому (Павловский уже задержан). Именно они занялись поиском исполнителей преступления, рассказал генпрокурор.

Во вторник суд в Киеве должен избрать Владиславу Магнер меру пресечения.

Кроме председателя Херсонского облсовета, активисты заявляют о причастности к преступлению других херсонских чиновников. В частности, называют главу местной облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которые являются представителями БПП.

Однако Генпрокуратура заявила, что нет никаких доказательств их причастности.

Членство в "Батькивщине"

Из-за подозрений в причастности к убийству херсонской активистки Владислав Мангер приостановил членство в "Батькивщине".

"Я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и лично ее лидера Юлии Тимошенко. Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - заявил он на пресс-конференции в Херсоне 31 января.

В самой "Батькивщине", несмотря на то, что 8 февраля официально исключили Мангера из партии, считают подозрение "политическим" и "методом нечестной борьбы Порошенко за власть".

"Мангер уверяет, что не имеет никакого отношения к делу Гандзюк. Он готов доказывать свою невиновность всеми средствами", - говорится в заявлении политсилы.

Копірайт зображення Владислав Мангер/Facebook Image caption Владислав Мангер представлял в Херсонском облсовете партию "Батькивщина"

Юлия Тимошенко заявила, что "делается все, чтобы вывести БПП из-под удара и прилепить к этому ужасному убийству "Батькивщину".

"Требую, чтобы Юрий Луценко, который открыто поддержал Петра Порошенко как кандидата в президенты и является его кумом, и публично критиковал других кандидатов - из-за своего очевидного конфликта интересов ушел в отпуск на период избирательной кампании", - написала политик в Facebook.

Мангер уверен, что реализуется сценарий по его дискредитации.

"Однако обращаю внимание как следователей, так и журналистов: не из моего офиса выезжали исполнители заказа; не мой помощник передавал им деньги: не у меня был с Екатериной конфликт", - заявил он после вручения подозрения.

На допросе чиновник обещает озвучить некоторые фамилии: "Мало для кого из круга власти секрет, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокопоставленных чиновников СБУ, которые, собственно, и прикрывали браконьеров в области... на допросе эти фамилии, конечно, прозвучат".

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