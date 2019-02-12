Миддлтон в белом и Малек со статуэткой: кто пришел на церемонию BAFTA
Звезды киноиндустрии собрались на церемонии в Лондоне, чтобы отметить лучшие фильмы прошлого года.
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Reuters
Рами Малек получил премию в номинации "лучшая мужская роль" за то, как сыграл Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия"
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AFP
Оливия Колмен сказала, что разделила свою награду с другими звездами фильма - Рэйчел Вайс и Эммой Стоун
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EPA
Махершала Али рассказал, что собирается поставить свою статуэтку BAFTA вместе с Оскаром, который он получил за фильм "Лунный свет"
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PA
Фильм Спайка Ли "Черный куклуксклановец" завоевал BAFTA за лучший адаптированный сценарий
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Getty Images
На церемонию Ли надел свою парадную обувь с названием фильма на подошвах
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PA
Дамы в белом Рэйчел Вайс и Летиция Райт обе пошли домой со статуэтками - одна взяла награду за лучшую роль второго плана, а вторую зрители объявили Новой Звездой
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PA
Брэдли Купер выиграл награду за лучшую авторскую музыку в фильме "Рождение звезды"
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Getty Images
На красную дорожку ступили герцог и герцогиня Кембриджские, была там и Оливия Колмен, которую назвали лучшей актрисой за роль Королевы Анны
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AFP/Getty
Стив Куган, который исполняет роль Стэна Лорела в "Стэн и Олли", номинирован на лучшего актера
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AFP/Getty
Брайан Мэй и Анита Добсон пришли на церемонию поддержать фильм "Богемская рапсодия" о группе "Queen"
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