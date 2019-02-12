Миддлтон в белом и Малек со статуэткой: кто пришел на церемонию BAFTA

  • 12 февраля 2019

Звезды киноиндустрии собрались на церемонии в Лондоне, чтобы отметить лучшие фильмы прошлого года.

  • Рамм Малек Reuters

    Рами Малек получил премию в номинации "лучшая мужская роль" за то, как сыграл Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия"

  • Оливия Колмен AFP

    Оливия Колмен сказала, что разделила свою награду с другими звездами фильма - Рэйчел Вайс и Эммой Стоун

  • Махершала Али EPA

    Махершала Али рассказал, что собирается поставить свою статуэтку BAFTA вместе с Оскаром, который он получил за фильм "Лунный свет"

  • Спайк Ли PA

    Фильм Спайка Ли "Черный куклуксклановец" завоевал BAFTA за лучший адаптированный сценарий

  • кроссовки Спайка Ли Getty Images

    На церемонию Ли надел свою парадную обувь с названием фильма на подошвах

  • Рэйчел Вайс и Летиция Райт PA

    Дамы в белом Рэйчел Вайс и Летиция Райт обе пошли домой со статуэтками - одна взяла награду за лучшую роль второго плана, а вторую зрители объявили Новой Звездой

  • Брэдли Купер PA

    Брэдли Купер выиграл награду за лучшую авторскую музыку в фильме "Рождение звезды"

  • герцог и герцогиня Кембриджские, Оливия Колмен Getty Images

    На красную дорожку ступили герцог и герцогиня Кембриджские, была там и Оливия Колмен, которую назвали лучшей актрисой за роль Королевы Анны

  • Стив Куган AFP/Getty

    Стив Куган, который исполняет роль Стэна Лорела в "Стэн и Олли", номинирован на лучшего актера

  • Брайан Мэй и Анита Добсон AFP/Getty

    Брайан Мэй и Анита Добсон пришли на церемонию поддержать фильм "Богемская рапсодия" о группе "Queen"

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