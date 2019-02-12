Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Мощные автомобили растаможивать значительно дороже, чем авто с небольшим объемом

Льготный период растаможки и легализации машин на еврономерах завершится 22 февраля. ВВС News Украина поговорила с двумя семьями, которые пользовались машинами на "евробляхах". Одна растаможила ее, вторая - отказалась.

Их пример показывает, почему часть украинцев решили воспользоваться законодательными послаблениями, но очень много "евробляхеров" все же не захотели растаможивать автомобили.

Законная льгота

В ноябре 2018 года, уже после длительных протестов "евробляхеров", Верховная Рада приняла изменения в законодательство. С одной стороны, депутаты облегчили и удешевили растаможку. С другой, ужесточили наказание тем, кто нарушает правила пользования авто с иностранными номерами.

Рада разрешила растаможивать старые авто, которые не соответствовали экологическому стандарту Евро-5, и предусмотрела льготный период растаможки на 90 дней.

Количество растаможенных авто 80 тысяч Сумма оплаченных налогов 5 млрд грн UNIAN

Но и такими уступками активисты из организации "АвтоЕвросила", которая защищает интересы "евробляхеров", были недовольны.

По их мнению, условия растаможки для большого количества людей неприемлемы, потому что это слишком дорого.

Стоимость растаможки зависит от нескольких характеристик. Чем больше объем двигателя, тем дороже. Также базовая ставка на бензиновый двигатель дешевле, если сравнивать с дизельным. Очень повышает стоимость растаможки возраст авто. Растаможка зависит и от заявленной стоимости авто, из которой рассчитывается НДС.

При оформлении наибольшей является уплата акцизного налога и НДС.

В формуле расчета акцизного налога заложили объем двигателя, который умножается на базовую ставку акциза и возраст автомобиля.

Активисты требовали убрать или существенно уменьшить в формуле коэффициент возраста. Это сделало бы растаможку гораздо доступнее, ведь большинство "евроблях" старше 10 лет.

Компании по продаже авто разработали специальные калькуляторы, которые дают возможность за минуту рассчитать примерную стоимость растаможки.

Копірайт зображення АвтоЕвросила Image caption Львиная доля "евроблях" имеют литовские номерные знаки

Фискальная служба отчиталась, что, по состоянию на 6 февраля, украинцы растаможили 80 тысяч авто и заплатили в бюджет 5 млрд грн.

В целом, по разным оценкам, автомобилей на европейских номерах Украины могло быть от нескольких сотен тысяч до миллиона.

Растаможили. Дорого, но приемлемо

Александр с семьей пользуется Opel Astra 1999 года выпуска на литовских номерах уже несколько лет.

Купить новый автомобиль мужчина не мог. А бывшее в употреблении немецкое авто за 2100 долларов в нормальном техническом состоянии было не слишком обременительным для бюджета.

Приемлемой стоимостью растаможки Александр считал сумму около тысячи долларов.

Регионы, где растаможили больше всего "евроблях" Киев - 13,2 тыс. Волынская область - 10,2 тыс. Черновецкая область - 7,2 тыс. Львовская область - 6,8 тыс. Закарпатская область - 6,8 тыс. Данные ГФС за 7 февраля 2019 года

Когда Верховная Рада разрешила льготное растаможивание, Александр посчитал, что это может обойтись в 1500 долларов. Это тоже показалось приемлемым, и он начал свою почти месячную эпопею.

Сначала обратился к тем предпринимателям, которые пригнали автомобиль из Литвы и "продали его в пользование". Машина не была в собственности, ее еще необходимо было официально оформить и привезти договор купли-продажи.

Оформление бумаг стоило 150 евро. Машина оставалась в Украине и никуда не выезжала. Готовые документы доставили из Литвы.

Предприниматели, которые их оформили, посоветовали таможенного брокера, который сопровождал весь процесс растаможки автомобиля.

Это можно сделать и самостоятельно, но гораздо сложнее и дольше.

Первый шаг в Украине - получить специальную справку в государственном центре стандартизации и метрологии, что автомобиль соответствует минимальным требованиям Евро-2.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Финальную справку и украинские номерные знаки можно получить в центре административных услуг за 2,5 часа

Этот документ стоил 735 грн. Со справкой уже можно ехать на таможню в Киеве.

"С помощью брокера все процедуры на таможне прошли за один день", - рассказывает Александр.

Первый платеж и первая квитанция - около тысячи гривен "за въезд на таможню", как говорит Александр. Официально это - "оказание услуг по обслуживанию транспортного средства в зоне таможенного контроля".

Самыми большими затратами стали акцизный налог, НДС и 5-10%-ная ввозная пошлина. Еще один расход - "добровольный платеж" для авто, которые находились на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Вместе с акцизным налогом, НДС и ввозной пошлиной все это приняли одним платежом в 38,5 тысяч грн.

Акцизный налог рассчитывали так: объем двигателя (1,6) умножали на акциз 50 евро (для бензинового двигателя) и возраст автомобиля (15 - для всех авто старше 15 лет). Он должен был быть 1200 евро. Однако, с учетом 50% скидки в первые три месяца действия новых правил, он составил 600 евро.

НДС считали так: к официальной стоимости автомобиля (700 евро, как указали в договоре купли-продажи) добавляют акцизный налог (600 евро) и ввозную пошлину. Из этой суммы высчитывают 20%. В целом НДС составил около 270 евро.

Отдельно платится ввозная пошлина - 5-10% от стоимости автомобиля, это 70 евро.

"Добровольный платеж" для Александра составил еще 8500 грн.

Таможенный брокер взял за услуги 250 долларов.

"Из своих 250 долларов примерно 100 долларов он "давал дядям, чтобы все прошло быстро", - вспоминает Александр.

Важный нюанс - таможенники нормально восприняли заявленную в договоре купли-продажи цену в 700 евро. Хотя Александр опасался, что они могут завысить стоимость, по которой рассчитываются платежи, потому что многие его знакомые сталкивались с этой проблемой.

После растаможивания надо пройти еще два бюрократических круга, чтобы завершить "эпопею".

Сначала получить сертификат автомобиля на соответствие украинским техническим требованиям. Эта справка стоила 2700 грн, ее делали несколько дней.

И в самом финале необходимо было уплатить в сервисном центре административных услуг 1500 грн пенсионного сбора и платы за номер. Это уже все. Машина получила новенькие украинские номера и перестала быть "евробляхой".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Для растаможивания не нужно вывозить автомобиль за пределы Украины

Александр с женой занимались получением всех справок около 10 дней.

Все расходы составили 54 тысячи грн, или около 2 тысяч долларов. На 500 долларов больше предыдущего расчета. Такую сумму он и советует добавлять к предыдущим расчетам.

"Автомобиль с покупкой (2100) и растаможкой (2000) обошелся в 4100 долларов. Многовато, но за эти деньги на рынке в таком состоянии ничего не купишь", - считает Александр.

Он объясняет, что в среднем растаможка равна, а то и существенно превышает цену, которую люди платят за свои "евробляхи".

Многих это не устраивает. Поэтому они отказываются ставить машину на украинские номера.

Не растаможили. Разберем на запчасти

Предприниматель Сергей с семьей из Смелы Черкасской области занимаются мелким бизнесом.

Для перевозки грузов год назад купил микроавтобус Volkswagen T4 1993 года на европейских номерах.

Машина крайне необходима для бизнеса, который создает несколько рабочих мест в городе.

Такой автомобиль, даже старый, очень популярен у малых предпринимателей. Это настоящая "рабочая лошадка". Год назад купить его на украинских номерах было очень дорого: 4-5 тысяч долларов, а на еврономерах - всего 2700 долларов.

"После принятия закона хотел растаможить и спокойно работать, но это оказалось очень дорого", - говорит Сергей.

Все преимущества "рабочей лошадки" для бизнеса стали недостатками для растаможивания. Прежде всего - дизельный двигатель. Для него базовая ставка акциза - 75 евро, а не 50. Вторая проблема - это объем двигателя 2,5. А также возраст - более 15 лет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые старые дизельные автомобили, такие как Volkswagen T4, растаможивать невыгодно

На таможне стоимость такого автомобиля оценивают не менее чем в 2000 евро. Поэтому, проведя все расчеты, Сергей увидел, что растаможка со всеми платежами и справками будет стоить 3-3,5 тысячи долларов.

Сергей посчитал, что сейчас подобные грузовые микроавтобусы на украинских номерах уже стоят где-то около 3,5-4 тысячи долларов. Растамаживать автомобиль за такие деньги нет смысла.

"Машины, как у меня, будут разбираться на запчасти, так как растаможивать невыгодно", - предполагает Сергей. Нечто подобное хочет сделать и он, ведь с мая для владельцев "евроблях" начнут действовать штрафы в сотни тысяч гривен.

Сергей рассказывает, что многие его знакомые в последние дни начали активно растаможивать свои автомобили на "евробляхах".

Кто-то наконец собрал деньги для этого. А кто-то увидел, что сейчас выгодно купить автомобиль с небольшим двигателем и быстро растаможить, пока окно возможностей не закрылось.

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