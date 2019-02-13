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Провокация взятки, "универсамы" админуслуг, поощрения обличителей коррупции - эти и другие шаги по преодолению коррупции предлагают в своих программах кандидаты в президенты Украины.

ВВС News Украина анализирует предложения рейтинговых участников избирательной гонки по отдельным темам, которые, согласно исследованиям социологических служб, больше всего беспокоят украинцев.

Два кандидата - лидер "Оппозиционного блока - За жизнь!" Юрий Бойко и председатель Радикальной партии Олег Ляшко - решили не включать в свои официальные программы снижение уровня коррупции в стране.

В программе Бойко отсутствует даже слово "коррупция". Есть цель - уничтожить избирательное правосудие в стране. Ранее Юрий Бойко сравнивал борьбу с коррупцией в Украине со спортивной рыбалкой: "поймали, сфотографировали, отпустили". Он также обвинял новые антикоррупционные структуры в пиаре и имитации бурной деятельности.

Олег Ляшко в своей программе утверждает, что коррупция в Украине - это следствие несправедливости и бедности. При этом, выступая на съезде Радикальной партии в январе, он высказывался за возвращение в Конституцию нормы о смертной казни - для коррупционеров, а также изменников родины и террористов. Даже обещал вынести этот вопрос на всеукраинский референдум.

В программе Петра Порошенко нет новых предложений, направленных на преодоление коррупции. Он лишь отмечает, что за время его руководства удалось реализовать то, что не удавалось его предшественникам - от создания новых антикоррупционных структур до ликвидации коррупционных схем в государственных закупках.

У других кандидатов, чьи программы мы анализировали, планов больше. Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский предлагают схожие решения: они провозглашают первоочередной задачей максимальную автоматизацию предоставления административных услуг гражданам. Как выразился Владимир Зеленский, "компьютер взяток не дает".

Планы кандидатов, которых социологи называют самыми популярными, представлены в приведенной ниже таблице (фамилии указаны в алфавитном порядке).

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЧТО ОБЕЩАЮТ В ПРОГРАММЕ Юрий Бойко ● уничтожим системное явление избирательного применения норм законов правоохранительными органами и судами Анатолий Гриценко ● в первую очередь будет уничтожена коррупция в администрации президента, правительстве, парламенте, СБУ, ГПУ и МВД● чиновничьи должности сократить, зарплату чиновникам повысить, ответственность за коррупцию усилить, ввести проверку на полиграфе и провокации взятки● поддержать усилия антикоррупционных структур и Антикоррупционного суда для противодействия коррупции и наказания преступников и мародеров Владимир Зеленский ●отмена залога как меры пресечения для подозреваемых в коррупции, для осужденного - конфискация имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности●защита государства и материальное поощрение обличителю коррупционера●обеспечить всех граждан быстрым интернетом и перевести большую часть услуг в электронный режим Олег Ляшко - Петр Порошенко ●завершить формирование Высшего антикоррупционного суда●поддерживать деятельность антикоррупционных органов, созданных во времена президентства●поддерживать шаги, направленные на выведение из тени государственных закупок и ликвидации коррупционных схем Юлия Тимошенко ●предоставить Национальному антикоррупционному бюро право на провокацию взятки●предоставление права гражданам вести скрытую аудио- видеорегистрации во время общения с коррумпированными чиновниками и обращаться с этими материалами непостредственно в суд●перекрытие каналов вывода олигархами из Украины валюты с целью уплаты налогов в полном объеме в Украине●налог на роскошь - не только физическим, но и юридическим лицам, на которых чиновники оформляют свое имущество●открытие сети "универсамов админуслуг", где человек без очередей и взяток может их получить от государства

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