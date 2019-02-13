Корь: 8 мифов о вакцинации, который способствует нарастанию заболеваемости

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отказ от прививки - основная причина роста заболеваемости корью

Последние вспышки кори в США, на Филиппинах, а также в Украине, объясняются тем, что все больше людей отказываются от прививки, заявляют специалисты в сфере здравоохранения.

Последними о вспышке кори объявили Филиппины. 7 февраля руководство местных органов здравоохранения сообщило, что в этом году количество случаев заболевания возросло на 74% по сравнению с 2018 годом.

По данным ВОЗ, в 2017 году это высокозаразное вирусное заболевание унесло жизни 111 тысяч человек по всему миру.

В своем последнем отчете, датированным ноябрем 2018 года, ВОЗ называет главные причины вспышки кори: халатность и распространение ложных новостей о вакцинах, а также неэффективность систем здравоохранения в отдельных государствах. Сообщается, что в 2016-2017 гг. число заболевших корью по всему миру выросло на 30%.

По оценке ВОЗ, наибольшие вспышки заболеваемости корью произошли в пяти из шести регионов. В том числе, в Северной и Южной Америке, Европе и Восточном Средиземноморье.

Разбираем популярные заблуждения о вакцинах. Имеено они являются причиной снижения охвата вакцинацией, несмотря на все научные доказательства ее пользы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые доказали отсутствие причинно-следственной связи между вакциной против кори, паротита и краснухи (КПК) и аутизмом

1. "Вакцины могут вызвать аутизм"

Решение родителей отказаться от прививок чаще всего связывают с опубликованным в 1998 году исследованием британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который предположил, что вакцина от кори КПК может способствовать развитию у детей аутизма. Статью противника вакцинации опубликовал авторитетный медицинский журнал Lancet.

Предположения ученого не нашли подтверждения, публикация была отозвана из журнала, а сам Уэйкфилд - исключён из реестра практикующих врачей.

Однако эта теория до сих пор остается популярной в развитых странах.

В часности, уровень охвата прививками вакциной КПК в Великобритании снизился с 92% в 1996 году до 84% в 2002-м. Впоследствии этот показатель вновь увеличился примерно до 91%, одако пока так и не достиг рекомендованных ВОЗ 95%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эндрю Уэйкфилда, который связал применение вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) с развитием аутизма, исключили из реестра практикующих врачей после научного опровержения его идей

2. "Детская иммунная система не способна справиться с таким количеством вакцин"

Грудничкам и детям до 2 лет рекомендовано по меньшей мере 11 вакцин. Некоторые родители волнуются, что такое количество вакцин перегружает детскую иммунную систему.

Бытует мнение, что вакцина - это введение в организм вирусов или бактерий, которые могут вызывать определенные болезни.

На самом деле в вакцине содержатся ослабленные микробы, которых не стоит боятся.

Используя естественные защитные реакции организма, они помогают выработать иммунитет к болезни.

"Дети развивают способность реагировать на посторонние антигены (вещества, стимулирующие иммунную реакцию) еще до своего рождения", - пишет американский педиатр Пол Оффит в одной из самых известных своих работ, посвященной связи между множественными вакцинами и иммунной системой новорожденных.

"Спустя считанные часы после рождения, получив прививку, они начинает формировать свою защиту", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Улучшение условий жизни, переселение из трущоб в современные дома позволили снизить уровень заболеваемости

3. "Болезни исчезали сами по себе, когда стали вводить вакцины"

Суть этого аргумента в том, что улучшение социоэкономических условий - в частности, питания и гигиены - сыграло не меньшую роль в лечении болезней, чем вакцинация.

Действительно, благодаря прогрессу смертность от некоторых заболеваний снизилась еще до того, как появились вакцины. Однако невысокие темпы снижения инфекции свидетельствуют скорее о пользе вакцинации.

В частности, в США, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, годовой показатель смертности от кори снизился с 5 300 в 1960 году до 450 в 2012 году. Первая вакцина от кори появилась в 1963 году.

Только за пять лет использования прививок (1963-1968) вакцинация не только радикально повысила выживаемость, но и не менее радикально сократила количество случаев заболевания.

Кроме того, существуют веские причины считать, что массовые отказы от вакцинации могут привести к новому витку болезни. Например, в 1970-е годы в Японии и Швеции резко возросло количество случаев заболевания коклюшем, а также - смертей от него. Причиной тому было знижение количества привитых детей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Витамины не всегда помогают предотвратить болезнь

4. "Большинство больных были привиты"

Этим аргументом часто пользуются те, кто выступает против иммунизации.

Дело в том, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту. По данным ВОЗ, прививка защищает от заболевания примерно на 85-95%.

Каждый организм реагирует на прививки по-своему, а это значит, что иммунитет вырабатывается не у всех.

И единственная причина, почему среди больных больше привитых, чем непривитых - это то, что первых просто намного больше.

Среди невакцинированных уровень заболеваемости значительно выше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вакцины до сих пор составляют очень небольшую долю прибыли для мировой фармацевтической промышленности

5. "Фармацевтические гиганты заинтересованы в продаже вакцин"

Экономист ВОЗ Милуд Кадар, сообщил, что в 2013 году объем мирового рынка вакцин составил 24 млрд долларов.

В минувшем году это составило менее 3% глобального фармацевтического рынка.

В последние годы рынок вакцин набирает обороты; основные факторы роста - расширение программ иммунизации в странах-лидерах мирового промышленного производства, таких как Китай, а также финансирование исследований и разработки вакцин состоятельными людьми (среди них - руководитель компании Microsoft Билл Гейтс).

Впрочем, на самом деле заинтересованная сторона - это население Земли, ведь болеть - гораздо дороже.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Университетом Джона Хопкинса, в 94 беднейших странах мира, каждый доллар, вложенный в вакцинацию, прогнозируемо экономит 16 долларов расходов, связанных с лечением, оплатой труда, утраченной работоспособностью и смертью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Заболевания, находящихся под контролем в развитых странах, все еще распространены или даже эндемичны в других частях мира

6. "Моя страна практически победила эту болезнь, поэтому мне не нужна вакцинация"

Во многих странах болезни, которые можно предотвратить, действительно случаются значительно реже благодаря вакцинации. Впрочем, на мировом уровне эти болезни до сих пор не научился побеждать.

Некоторые из них, наоборот, очень распространены и даже эндемичны в некоторых странах мира. Благодаря глобализации они легко распространяются и вспыхивают с новой силой в странах, где уровень иммунизации снижается.

Заболеваемость корью в Европе в 2018 году выросла в три раза (по сравнению с 2017 годом) и составила 83 тысяч случаев - самый высокий показатель в текущем десятилетии.

7. "Вакцины содержат опасные токсины"

Родителей, которые зачастую сомневаются, стоит ли делать своим детям прививки, беспокоит содержание в вакцинах таких веществ, как формальдегид, ртуть и алюминий.

Эти вещества действительно вредны, но доза этих химических соединений в вакцине настолько мала, что не может считаться токсичной.

По данным Управления продовольствия и медикаментов США, в стандартной вакцине токсическая доза ртути составляет 25 микрограммов на 0,5 мл дозу.

Столько же ртути содержится в 85-граммовой жестяной банке консервированного тунца, говорят специалисты из Управления.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Безопасность медиков, которые делают вакцинации в Нигерии, Пакистане или Афганистане - под угрозой. Они должны работать с вооруженной охраной

8. "Вакцины - это заговор Запада"

Уверенность в том, что вакцины являются частью заговора, направленного против мирного населения, - еще не редкость.

На севере Нигерии борьбе с полиомиелитом мешает убеждение, что вакцины якобы намеренно разработаны для того, чтобы сделать женщин бесплодными и распространить ВИЧ. Медработники часто становятся жертвами нападений.

Такие же мифы существуют в Афганистане и Пакистане; вместе с Нигерией, это единственные страны в мире, где вирус полиомиелита остается эндемическим.

К сожалению, сомнения в мотивах вакцинации не совсем беспочвенны: в марте 2011 года ЦРУ провело в Пакистане подставную прививочную кампанию в попытке получить ДНК лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена и, соответственно, установить его местонахождение.

Этот заговор был раскрыт, и это только усилило недоверие к прививкам в стране, где охват вакцинации и без того низкий.

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