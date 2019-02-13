Почему столько людей верят в теории заговора

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Руководила ли Хиллари Клинтон всемирной сетью по торговле детьми из пиццерии в Вашингтоне? Нет.

Организовал ли Джордж Буш (младший) заговор, чтобы разрушить башни Всемирного торгового центра и убить тысячи людей в 2001 году? Тоже нет.

Так почему же некоторые люди убеждены в обратном? И что конспирологические теории говорят нам о нашем восприятии мира?

Теории заговора - далеко не новый феномен. Они существуют по меньшей мере последние сто лет, рассказывает профессор Джо Усинск, автор книги "Американские теории заговора".

Конспирологические теории распространены больше, чем может показаться.

"Каждый человек верит по меньшей мере в одну из них, а может и в несколько, - рассказывает автор. - Причина проста: существует бесконечное количество теорий заговора. Если провести опрос, то каждый поддержит как минимум несколько из них".

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Пиццерия Comet Ping Pong стала фигурантом конспирологической теории о сети торговли детьми

Конспирологические теории характерны не только для США. В 2015 году исследование Кембриджского университета показало, что большинство британцев верят в по меньшей мере одну из пяти предоставленных им на выбор теорий заговоров. Тематика была разной - от существования тайной группировки, контролирующей ход мировых событий, до контакта с пришельцами.

Таким образом, несмотря на распространенное мнение, типичный сторонник теорий заговора - это вовсе не странноватого вида мужчина средних лет с шапочкой из фольги на голове, обитающий в подвале своей мамы.

"Если посмотреть на реальные демографические данные, окажется, что вера в теории заговора охватила все социальные классы, возрастные и половые группы", - рассказывает профессор Крис Френч, психолог Лондонского университета.

Также независимо от того, каких вы придерживаетесь взглядов - правых или левых, - вы можете обнаружить заговор против себя, рассказывает профессор Усинск об исследовании американских ученых.

"Среди людей, поверивших в то, что Буш взорвал башни-близнецы, было больше демократов. Люди, которые думали, что Обама подделал собственно свидетельство о рождении, в основном были республиканцами. Но и тех, и других было поровну", - объясняет профессор.

Теории заговора

Теория о том, что высадка на Луну была сфабрикована, заставила ученых опровергнуть порочащие сведения.

Теорию о том, что вместо нациста Рудольфа Гесса в тюрьме 40 лет просидел его двойник, опроверг тест ДНК, результаты которого предоставил его дальний родственник.

Исполнители Бейонсе, Пол Маккартни и Аврил Лавин сталкивались со слухами о том, что их заменили клоны.

Большой популярностью также пользуется теория о тайном обществе иллюминатов - влиятельных политических фигур, которые контролируют все глобальные события и стремятся установить новый мировой порядок.

Чтобы понять, что подталкивает людей к вере в конспирологические теории, необходимо рассмотреть конспирологический тип мышления.

"Мы очень хорошо различаем типовые схемы и закономерности. Но иногда перегибаем палку - усматриваем признаки важности и значимости там, где их на самом деле нет", - объясняет профессор Френч.

"Мы также думаем, что когда что-то случается, это происходит, потому что кто-то или что-то этому поспособствовали по определенным причинам".

В конце концов, мы замечаем определенные совпадения, касающиеся крупных событий, и выстраиваем на основании этого историю.

Это впоследствии превращается в теорию заговора, поскольку там есть "хорошие" и "плохие" - и последние отвечают за все, что нам не нравится.

Обвинения политиков

Во многом это напоминает политические реалии.

Мы часто обвиняем политиков в плохих событиях, даже если эти события выходят за пределы их контроля, рассказывает профессор Ларри Бартелс, политолог из Университета Вандербилта.

"Люди слепо хвалят или критикуют власть за хорошие или плохие события, не имея на самом деле четкого понимания о том, действительно ли политика правительства повлияла на это", - говорит профессор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Барак Обама обнародовал свое свидетельство о рождении после слухов о том, что он родился за пределами США

Так иногда происходит даже в случае абсолютной непричастности властей к происходящему.

"Один из примеров, которые мы рассматривали детально, - серия нападений акул у побережья Нью-Джерси в 1916 году", - рассказал профессор Бартелс.

"Позже это стало основой для фильма "Челюсти". Мы обнаружили, что в районах, наиболее пострадавших от нападения акул, значительно снизилась поддержка президента Вудро Вильсона", - говорит исследователь.

Теории заговора, где люди делятся на "своих" и "чужих", распространены среди различных политических групп.

В Великобритании референдум по выходу из Евросоюза привел к образованию группы тех, кто хочет остаться в ЕС, и тех, кто хочет выйти из его состава.

"Люди объединены чувством общности в своей группе, но при этом испытывают определенный уровень антагонизма по отношению к людям из другой группы", - говорит профессор Сара Гобольт из Лондонской школы экономики.

Сторонники полярных взглядов по-разному смотрят на мир. Например, анализируя одинаковые экономические данные, противники выхода из ЕС, говорят, что состояние британской экономики вызывает опасения, а его сторонники - что с экономикой все в порядке.

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Теории заговора - лишь часть этого явления.

"Те желающие выйти из ЕС, которые в канун референдума думали, что проигрывают, были более склонны к мысли о том, что результаты референдума сфабрикуют", - говорит профессор Гобольт.

"Картина изменилась после появления результатов, поскольку стали проигрывать те, кто хотел остаться в ЕС", - объясняет эксперт.

Решения нет

Мало приятного в том, что теории заговора тесно связаны с политическими взглядами. Но это не должно удивлять.

"Часто бывает так, что мы формируем свои убеждения таким образом, чтобы поддерживать то, что мы хотим, чтобы было правдой", - говорит профессор Бартельс.

Однако наличие большого количества информации не очень этому способствует.

"Люди с высоким уровнем предубеждений, больше реагируют на подобные вещи", - объясняет профессор.

Часто нет необходимости правильно формулировать политические факты, поскольку индивидуальный голос не влияет на политику правительства в целом.

"Ошибка в моих политических предпочтениях мне ничем не грозит", - говорит профессор Бартельс.

В конце концов, главное - чувствовать себя комфортно, а не быть правым.

"Если мне приятнее думать, что Вудро Вильсон должен был предотвратить нападение акул, то психологический покой в этой ситуации - гораздо важнее вероятного наказания за ошибочность моего мнения", - объясняет профессор.

Вот почему теории заговора появляются и исчезают, а также почему конспирология всегда будет частью политических историй.

О статье

Эту аналитическую статью BBC заказала эксперту, работающему на внешнюю организацию.

Джеймс Тилли является профессором политологии Оксфордского университета.

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