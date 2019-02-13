Почему вера в "настоящую" любовь вредит отношениям

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Отъявленные романтики, которые верят в то, что любовь - это судьба, не видят хороших и плохих черт своего партнера, а также склонны закрывать глаза на проблемы в отношениях вместо того, чтобы работать над ними.

Случалось ли вам жаловаться друзьям на трудности в отношениях, а они в ответ лишь пожимали плечами? Или ваш друг влюблялся в человека, который ему совсем не подходит, но впоследствии их отношения только крепли?

Психологи обнаружили два подхода к отношениям, определяющих, как мы выбираем себе партнера и какими впоследствии будут наши отношения.

Одна шкала оценивает, какую роль мы отводим первому впечатлению и признакам совместимости с партнером. Вторая - насколько мы способны работать над проблемами в отношениях.

Эти две шкалы определяют, будем ли мы избегать диалога с партнером, ищем ли недостатки там, где их может и не быть, и склонны ли мы "бежать" из отношений, когда что-то пошло не так.

Различия во взглядах также объясняют, почему нас так часто удивляет романтический выбор знакомых или друзей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Верите ли вы в любовь с первого взгляда? А в то, что отношения могут со временем улучшиться, если прикладывать усилия?

Чтобы узнать, какого подхода придерживаетесь вы, пройдите эти два опроса.

Анкета 1 "Идеальный партнер"

Ответьте на следующие вопросы по шкале от одного до семи, где один - "категорически не согласен", а семь - "полностью согласен".

1. Успех романтических отношений зависит прежде всего от того, подходят ли партнеры друг другу.

2. Где-то в мире есть человек, который будет для меня идеальным (или почти идеальным) партнером.

3. В браке многие люди обнаруживают (а не строят) глубокую интимную связь со своим мужем или женой.

4. Очень важно, чтобы супруги были страстно влюблены друг в друга, когда они женятся.

5. Я не мог/ла бы вступить в брак с тем, в кого не влюблен/а.

6. "Мистера или Мисс идеал" не существует.

7. Я ожидаю, что мой будущий муж или жена будут лучшим человеком из тех, кого я когда-либо встречал/а.

8. Люди, которые ищут идеальную пару, впустую тратят своё время.

9. Многие браки распадаются, потому что партнеры не подходят друг другу.

10. Связь с некоторыми людьми существует даже до того, как вы познакомились с ними.

Оценка: просуммируйте ответы на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10. Ответы на вопросы 6 и 8 отнимите от 8 и добавьте к предыдущей сумме. Например, если ваш ответ - "6", к общему количеству баллов нужно добавить "2". Чтобы получить средний балл, разделите общую сумму на 10.

Анкета 2 "Работа над отношениями"

Ответьте на следующие вопросы по шкале от одного до семи, где один - "категорически не согласен", а семь - "полностью согласен".

1. Успех романтических отношений в первую очередь зависит от того, насколько партнеры готовы работать над ними.

2. Усилия в работе над отношениями в браке играют большее значение, чем первоначальная совместимость.

3. Любовь не находят, ее создают.

4. Если бы люди пытались улучшить отношения,большинство браков не распались бы.

5. Я мог/могла бы создать счастливые отношения с большинством адекватных людей.

6. Большинство браков терпят неудачу из-за того, что партнеры не желают прилагать усилия.

7. Насколько хорошо вы знаете человека, зависит от того, как долго вы с ним общаетесь.

8. Теоретически я мог/ могла бы быть доволен/а браком со случайным человеком.

9. Чтобы узнать своего партнера требуется время.

Результат: просуммируйте все ответы и поделите сумму на 9.

Обе анкеты применяет в своем исследовании долговечности и удовлетворенности отношениями психолог Рене Франюк из Университета Авроры в штате Иллинойс. Франюк называет их "идеальный партнер" и "работа над отношениями", тогда как другие исследователи для подобных тестов используют термины "судьба" и "рост".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда в отношениях возникают трудности, партнеры, считающие, что отношения можно улучшить, справляются с кризисом лучше

Если вы набрали больше баллов по шкале "идеальный партнер", не стоит удивляться. Как объясняет Франюк, это распространенная ситуация.

"Люди считают, что нужно работать над отношениями, но в глубине души поддерживают идею "второй половинки". Слова "идеальный партнер" или "родство душ" отталкивают людей, потому что это - лишь слова", - объясняет исследователь.

"Однако мы все равно верим в романтическую любовь, и это не удивительно, ведь вся наша западная культура подталкивает к этому", - добавляет Франюк.

Но о чем же свидетельствуют полученные вами баллы? Когда в отношениях наступает сложный период, партнеры с более высоким средним баллом по шкале "работа над отношениями", как правило, лучше справляются с кризисом.

На самом деле, само наличие проблемы, над которой нужно работать, может улучшить отношения.

Проблемы в отношениях могут их укрепить

Ведь она заставляет пару сосредоточиться на отношениях и на совместной работе над ними.

Чем больше усилий и времени партнеры вкладывают в отношения, тем более преданными они становятся друг другу. Трудности их не пугают.

Именно поэтому те, кто верят в рост отношений, не придают большого значения разности характеров или привычек. Для них совместимость - это то, что возникает со временем, и то, ради чего стоит потрудиться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники идеи "родства душ" могут бросить партнера, если в отношениях что-то пошло не так

А вот те, кто слишком увлекается идеей "идеального партнера", ведут себя совсем иначе.

Проблемы в отношениях, прежде всего в начале, убеждают людей, что они ошиблись в своем выборе.

Они могут говорить, что партнер "никогда на самом деле не понимал их", или что проблема является "доказательством того, что они не подходят друг другу".

Как выяснила Франюк, такое часто случается с парами, которые на самом деле вполне совместимы.

Люди, которые верят в настоящую любовь, чаще бросают своих партнеров

Более того, люди с такими убеждениями часто не считаются с чувствами своих партнеров и могут выйти из отношений совсем не благородным способом.

Они могут избегать любого общения со своими бывшими, пока те не прекратят попыток поговорить. И это логично.

Если человек считает, что его избранник не является идеалом, определенным судьбой, то зачем вообще делать какие-либо усилия, чтобы сохранить отношения, или объяснять человеку, почему ты от него уходишь.

"Они не считают это плохим поступком", - объясняет Джили Фридман, психолог из Колледжа Святой Марии в Мэриленде.

"Но если человек уверен в том, что над отношениями нужно работать, он будет чувствовать, что разрыв отношений без объяснений - это плохо".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Те, кто верит, что счастливая любовь - это судьба, склонны замалчивать проблемы в отношениях, а это только усугубляет ситуацию

Однако, если партнеры не разошлись, они продолжают верить в то, что нашли "настоящую" любви, и игнорировать проблему.

"Те, кто верят в судьбу, склонны прощать партнеру и избегать ссор, потому что хотят верить, что не ошибись и нашли родную душу", - объясняет Франюк.

Это неплохо для небольших разногласий. Но если вы постоянно избегаете конфликтов, ваши отношения рискуют перерасти в токсичные.

Последствия этого могут быть очень серьезными. Партнеры, которые верят в судьбу, могут в течение длительного времени закрывать глаза на проблемы.

"Мы обнаружили, что чем дольше такие пары остаются в проблемных отношениях, тем выше риск случаев насилия", - отмечает Франюк.

"Они недооценивают проблему, могут постоянно давать партнеру второй шанс или прощать его, что может привести к опасным ситуациям", - говорит исследовательница.

Взгляды на романтические отношения практически не меняются в течение жизни. То есть, если человек верит в настоящую любовь, он будет верить в нее всю жизнь.

"После 20-30 лет личность человека практически не меняется. Как и характер, стратегия построения отношений закладывается в раннем возрасте, дети усваивают поведение, которое они видят в своей семье", - говорит Франюк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вера в то, что отношения можно улучшить, создает мост между партнерами

Впрочем, эти два подхода не обязательно должны быть взаимоисключающими.

"Вы можете верить, что отношения улучшаются, если пара прикладывает определенные усилия, но при этом быть уверенным в том, что у каждого человека есть своя "идеальная пара", - отмечает психолог Джили Фридмен.

"Вряд ли кто-то может полностью исключить возможность развития отношений. А прошлый опыт, несомненно, будет влиять на новые отношения".

Поэтому даже если человек верит в романтическую любовь, он не обязательно бросит своего партнера без предупреждения или не будет пытаться работать над проблемой в отношениях.

Говорят, что путь настоящей любви всегда тернист.

Но чем больше мы знаем о своих взглядах на отношения, тем лучше будем управлять своим кораблем в беспокойных волнах океана любви.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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