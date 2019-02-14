Заявка на вступление в ЕС в 2023 и другие обещания кандидатов в президенты - сравниваем программы
Большинство кандидатов в президенты поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Однако в их официальных программах курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не всегда указан даже у тех, кто публично призывал к этому.
В частности, ни слова о НАТО и ЕС не сказано в программах Олега Ляшко и Анатолия Гриценко, хотя до объявления избирательной кампании они заявляли о целесообразности вступления Украины в эти организации.
Юлия Тимошенко о НАТО упоминает только в контексте украинской армии, говоря о необходимости модернизировать армию в соответствии со стандартами альянса. Хотя недавно она говорила о том, что заявку на вступление в НАТО Украина должна подать немедленно.
О перспективах евроинтеграции в ее программе - также ни слова. В то же время она подчеркивает намерения достичь размера зарплат в Украине на уровне Польши - страны Евросоюза.
Россию в программах большинство из шести кандидатов либо не упоминают вообще, либо только в контексте обвинений в агрессии.
В части отношений с НАТО, ЕС и Россией больше других отличается программа Юрия Бойко - фактически, его предложения является противоположностью других программ.
Что именно предлагают кандидаты в своих президентских программах, читайте в таблице ниже (фамилии представлены по алфавиту).
|КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ
|ЧТО ОБЕЩАЮТ В ПРОГРАММЕ
|Юрий Бойко
|● реальный нейтралитет и внеблоковость Украины● преодоление разногласий со всеми странами-соседями, в том числе с Россией
|Анатолий Гриценко
|-
|Владимир Зеленский
|● движение Украины в НАТО и другие объединения, подтвержденные на референдуме
|Олег Ляшко
|-
|Петр Порошенко
|● миссия - вступление в Евросоюз и НАТО● 2023 - год подача заявки на вступление в ЕС● получение и начало выполнения Плана действий по членству в НАТО● привлечение России к ответственности за оккупацию украинских территорий, возмещение убытков через международные правовые механизмы
|Юлия Тимошенко
|● тщательная инвентаризация причиненного Россией ущерба, привлечение ее к юридической ответственности● получение компенсации за ущерб, причиненный Украине
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