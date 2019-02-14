Любовь на другой стороне земли: как китайцы женятся на украинках

В поисках жен в Украину приезжают сотни мужчин из Китая.

Копірайт зображення Maks Mei Image caption Китаец Макс Мэй женился на украинской девушке Даше. Теперь помогает другим китайским мужчинам найти жену в Украине

Бизнесмен из Китая Цай (имя изменено) в поисках будущей жены сходил на 80 свиданий у себя дома, но все они закончились ничем. Свою невесту 29-летний житель восточнокитайской провинции Цзянсу встретил аж в Украине.

19-летняя Анастасия уже переехала в Китай, учит китайский и готовится к браку.

История Цая - не редкость. И хотя количество таких украинско-китайских пар подсчитать трудно, о нарастающем интересе китайских мужчин к женщинам с далекой для них Украины говорят в брачных агентствах и в Украине, и в Китае.

Чем украинские женщины привлекают мужчин из Китая, почему китайцы ищут пару так далеко, и как в Китае относятся к украинкам, выясняли корреспонденты ВВС в Украине и в Китае.

В Китаедефицит женщин

В Китае многолетняя политика одного ребенка в семье привела к неравномерному соотношению между полами. Родители отдавали предпочтение мальчикам, а когда узнавали, что будет девочка, делали аборт.

Как следствие, по оценкам китайских ученых, к 2020 году одиноких мужчин в Китае будет на 30 млн больше, чем женщин, ищущих себе пару.

Копірайт зображення JOHANNES EISELE Getty Image caption Численность мужчин в Китае значительно превосходит численность женщин

Пока бедные мужчины из сельских районов пытаются найти себе жен в соседнем Вьетнаме, богатые китайцы едут за женами на Запад.

"Это признак статуса, того, что они могут себе это позволить. Ранее среди китайцев не были распространены межрасовые браки. Чаще западные мужчины женились на китаянках. Однако сейчас китайские мужчины обладают большей властью и деньгами", - рассказывает Сэнди Ту, преподаватель Гонконгского баптистского университета , которая исследует отношения и брак в Китае.

По ее словам, иметь рядом "высокую блондинку" сейчас в Китае считается "престижным".

История Макса Мэя

Цай, бизнес которого связан с недвижимостью, а ежегодный доход составляет около 150 млн долларов, за поиски невесты в Украине заплатил около 45 тыс. долларов.

Именно в такую сумму обошлось его годовое членство в клубе знакомств Ulove.cn, которое в Украине основал другой китайский бизнесмен - Макс Мэй.

Он живет в Харькове, занимается организацией поездок китайцев в Украину, их свиданий с украинскими женщинами и дает советы, как завоевать их сердца.

Цай четыре раза приезжал в Украину, встречался с украинками, пока не встретил свою невесту.

Копірайт зображення ulove.cn/cases Image caption Макс Мэй размещает на сайте фото украинско-китайских пар

Стоимость годового стандартного членства в клубе Мэя составляет около 145 тыс. долларов для мужчин, и 15 долларов - для женщин.

Копірайт зображення MR. MEI Image caption Одна из встреч в клубе знакомств Мэя

Шоколадные фонтаны, шампанское и женщины в вечерних платьях. Улыбки, танцы и общение с мужчинами - так на видео выглядят вечера встреч в клубе знакомств. Видео таких вечеров Мэй размещает в китайских соцсетях.

Собственно, соцсети стали лучшей рекламой для дейтинг-бизнеса Мэя. Например, фото и видео его украинской жены Даши, иногда очень откровенные, привлекли внимание многих китайских мужчин. Пользователи спрашивали его, как он встретил "такую красавицу" и может ли помочь в этом другим. В результате у Макса Мэя миллион подписчиков в китайской соцсети Weibo и десятки тысяч просмотров видео на YouTube.

За два года существования клуб Мэя организовал десятки поездок китайских мужчин в Украину, в результате было создано 40 пар. Их фото размещены на сайте клуба. Правда, лица мужчин на них затушеваны. В клубе говорят, что защищают таким образом приватность клиентов.

Копірайт зображення ulove.cn/cases Image caption Фото сложившихся пар размещены на сайте клуба

В соцсетях и китайских СМИ в адрес Мэя время от времени звучат обвинения в сутенерстве, а также в том, что он помогает богатым китайским мужчинам использовать украинских женщин, которые лишь стремятся к лучшей жизни.

38-летний бизнесмен наотрез отказался общаться с журналистами ВВС News Украина, однако, поговорил с нашими китайскими коллегами. В интервью обвинения в сутенерстве он отверг и заверил, что клиенты его клуба ищут себе пару по зову сердца.

При этом он заявляет, что никому не дает гарантий, что дело кончится свадьбой. Какие сложатся отношения между клиентами, в клубе также не знают. Поэтому неизвестно, какие из этих 40 украинско-китайских пар сложились.

Почему украинки?

Но почему китайцы едут искать женщин именно в Украину и как к украинским женщинам относятся в китайском обществе?

"На улице, в метро и в магазине подходят и говорят - какая же ты красивая, просят сделать фото, даже если я совсем без макияжа", - так рассказывает о своем опыте жизни в китайском регионе Макао украинка Анна Иванова.

26-летняя женщина, родом с Полтавской области, около года работает в компании Melko.

Копірайт зображення unian

О чрезвычайном внимание к себе ВВС News Украина рассказали и несколько других украинок, которые живут и работают в Китае.

"Украинки - красивые девушки, которым не нужно платить за брак. Они - домовитые, будут любить и уважать мужа. Очень рады выбраться из Украины". С таким отношением к украинкам сталкивалась Александра, которая провела четыре года в Шанхае.

На сайте своего клуба Мэй призывает китайских мужчин попробовать найти свою "любовь" именно в Украине, отмечая: ему самому во время бракосочетания не пришлось платить семье невесты ни копейки, более того - он даже жил с ее родственниками.

В Китае же принято, что при заключении брака муж платит семье невесты определенную сумму и должен иметь жилье для будущей семьи.

Успех Мэя в китайских соцсетях и хорошо отлаженная им организация поездок может быть одной из причин, почему китайцы приезжают знакомиться именно в Украину, считает репортер китайской службы ВВС Яшан Джоу из Гонконга.

Копірайт зображення unian

По ее словам, в Китае украинских женщин действительно считают очень привлекательными, хотя, отмечает журналистка, существуют и предубеждения из-за стереотипов о занятии украинок проституцией.

А вот блогер и путешественница Екатерина Ванг, которая два года живет и работает в китайском городе Циндао, популярность украинок в Китае называет мифом.

"Иностранка - это больше для развлечения. Для китайца брак - это важное решение в жизни. Любви здесь гораздо меньше, чем у нас ... Китайцы преимущественно женятся на китаянках, а большинство браков - своего рода договор между семьями ... Поэтому, если это украинка, то должна быть какая-очень серьезная причина для брака - социальный статус, внешность, молодость", - считает Ванг.

Браки с китайцами. Сколько их?

Украинцы все чаще вступают в брак с иностранцами, и это - признак времени, признает Людмила Слюсар из Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи.

Она приводит следующую статистику: если в 2002 году таких браков было 10 тыс., то в 2017-м уже 14 тыс. граждан Украины связали свою жизнь с иностранцами. Впрочем, это - лишь 6% от числа всех браков в стране.

Копірайт зображення Andrew Wong Getty Images

Среди причин, по мнению Слюсар, - глобализация, а также то, что украинцы стали больше путешествовать по миру, а иностранцы чаще приезжают сюда.

"Тенденция вступать в брак с иностранцами есть, потому что стало больше возможностей для знакомств", - считает семейный психолог Светлана Панина.

По ее словам, иногда за желанием выйти замуж за иностранца стоит базовая потребность в безопасности.

Количество браков с иностранцами в Украине 2002 год - 10 тыс. браков с иностранцами, из них 28 - с гражданами Китая. 2017 год - 14 тыс. браков с иностранцами, 90 из них - с гражданами Китая.

"Украинки просто ищут лучшей жизни в Китае, где сейчас экономический подъем. Некоторые украинки меняют привычки, культуру и переезжают. Я знаю как счастливые, так и сложные результаты таких отношений", - отмечает Светлана Панина.

И хотя сейчас количество браков украинок с китайцами остается невысоким, тенденция очевидна: эта цифра быстро растет.

По данным Института демографии, в 2002 году было зарегистрировано 28 таких браков, а в 2017 году - уже 90.

Копірайт зображення unian

В большинстве случаев это браки между украинскими женщинами и китайскими мужчинами, говорят социологи.

Однако речь идет только о зарегистрированных в Украине браках, а сколько их было в Китае или в других странах - неизвестно.

В 2017 году в Китае вступили в брак около 11 млн пар, в Украине - 250 тыс.

Как украинки воспринимают китайских мужчин?

О том, что китайцы все чаще ищут невест в Украине говорят и в брачных агентствах. Но как украинские женщины относятся к китайцам?

Наталья Коваль, хозяйка брачного агентства Marrige by Natali, работающего в Украине более 20 лет, недавно сотрудничала с двумя китайскими агентствами, для которых подбирали анкеты украинок.

Копірайт зображення Lucas Schifres Getty Images

Женщина рассказывает, что, из своего опыта, украинки осторожно относятся к знакомствам с китайцами:

"Отношение к мужчинам с Дальнего Востока очень осторожное из-за разницы в менталитете, у них нет общих тем. К китайцам наши девушки порой относятся свысока, есть даже некоторые проявления расизма".

Наталья Коваль рассказывает о 40-летнем бизнесмене из Китая, встречи которого с украинками пока так и не дали желаемого для него результата. Его поиски продолжаются.

"У китайцев завышенные ожидания к девушкам - чтобы была с характером матери Терезы и внешностью модели. Чтобы никуда не ходила и рожала детей", - так описывает Коваль требования, которые, по ее мнению, выдвигают клиенты из Китая к украинкам.

Опасения украинок в отношении представителей азиатских стран подтверждает хозяйка еще одного украинского брачного агентства Анна Черненко.

Ее компания Annabel Matchmaking работает в Киеве более 16 лет. Благодаря такому посредничеству ежегодно знакомятся десятки мужчин и женщин, которые оставляют здесь свои анкеты. В среднем агентство получает пять свадеб в год. Однако, браков с гражданами Китая в последнее время не было.

"Дело не в стране, а в том, чтобы найти своего человека. Но для наших девушек наибольший интерес представляет Европа - немцы, швейцарцы, испанцы", - говорит Черненко.

В агентствах рассказывают, что иногда, когда кто-то из китайских мужчин женится на украинке, его друзья также обращают внимание на эту страну.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Китайцы в основном женятся на китаянках, а большинство браков - это своего рода договор между семьями", - рассказывает украинка, которая несколько лет живет в Китае

Между тем, 31-летняя Ольга (имя изменено), бухгалтер из Киева, рассказала свою украинско-китайскую историю любви.

С мужчиной по имени Вэй она познакомилась через агентство Marrige by Natal. Сначала они долго общались через Skype и WhatsApp, затем были встречи в Украине, куда Вэй приезжал знакомиться с родственниками Ольги, а она ездила в Австралию, где он сейчас работает.

"Важно чувствовать, что человек - мой, а какой он национальности - не имеет значения. Если комфортно, есть общие цели, есть чувства - это главное", - рассказывает женщина.

Разница культур почти не ощущается, добавляет она. "Они едят палочками, а мы - вилками. Вот и вся разница". В этом году планируют свадьбу.

В 2019 году должны также пожениться Цай и Анастасия.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...