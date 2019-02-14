Копірайт зображення UNIAN Image caption Лидеры оппозиционных партий в 2002 году - Александр Мороз (СПУ), Юлия Тимошенко (БЮТ) и Петр Симоненко (КПУ)

Когда некоторые участники нынешних украинских выборов впервые баллотировались в президенты, многие молодые избиратели еще даже не родились.

Для кого-то эта избирательная кампания стала уже пятой в карьере. Кто-то баллотируется в четвертый раз, а для части лидеров кампании - это третья попытка.

Есть и те, кто, как в фильме "Мушкетеры 20 лет спустя", решили "штурмовать" президентский пост аккурат после двадцатилетнего перерыва.

"Аксакалы" выборов

Старожилом президентской гонки по праву можно считать Александра Мороза.

Предстоящие выборы в истории независимой Украины станут седьмыми по счету. Мороз пропустил только двое из них - в 1991-м и в 2014 годах.

Среди молодого поколения эта фамилия, возможно, не очень известна, но в 90-е и в середине 2000-х годов он был одним из самых влиятельных украинских политиков. Дважды избирался спикером парламента.

Многолетний лидер Социалистической партии в 1994 году финишировал третьим с 13,3% голосов, в 1999 году - также замкнул тройку лидеров с 11,29%, а в 2004-м снова занял "магическое" третье место, получив, однако, лишь 5,8% голосов избирателей.

После союза социалистов с Виктором Януковичем в 2006 году и досрочных выборов Верховной Рады его политическая карьера пошла на спад. Впоследствии он покинула пост главы своей партии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Мороз и Петр Симоненко с Виктором Януковичем в 2007 году

В 2010 году он, уже почти политической пенсионер, стал одиннадцатым с результатом 0,4%.

29 февраля Александру Морозу исполнится 75 лет. На выборы 2019 он идет под следующим лозунгом: не допустить продажи земли и возродить левоцентристскую идею.

Сразиться с Морозом за звание "пятикратного кандидата" мог лидер коммунистов Петр Симоненко.

Однако ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на закон Украины о декоммунизации и запрет Коммунистической Партии Украины.

В 1999 году он с результатом 37,8% и Леонид Кучма вышли во второй тур президентской гонки. В 2004 году Симоненко занял 4 место, набрав 5% голосов избирателей, а в 2010 году был шестым с 3,5% голосов.

В 2014 году на фоне потери пророссийского электората в Крыму и в некоторых регионах Донбасса Симоненко уже был 9-м с результатом 1,5%.

Третья попытка

Спортсмены говорят, что третья попытка может быть самой удачной. Можно учесть ошибки предыдущих двух.

Проверить этот принцип в политике сейчас имеют возможность Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, для которых нынешняя президентская гонка - третья по счету.

Экс-премьер Юлия Тимошенко в 2004 году отказалась от выдвижения своей кандидатуры в пользу Виктора Ющенко.

А наиболее удачными для Юлии Владимировны были выборы 2010 года. Тогда действующий премьер-министр при поддержке значительной части исполнительной вертикали вышла во второй тур, но в отчаянной борьбе (получив 45,5% голосов) проиграла Виктору Януковичу.

На досрочных президентских выборах 2014 года Юлия Владимировна также была второй.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Она работает" - один из главных лозунгов первой избирательной кампании Юлии Тимошенко

После победы Революции достоинства в феврале 2014 года Тимошенко вышла из тюрьмы и решила снова попытаться стать президентом Украины.

Значительная часть ее соратников отговаривала от участия в выборах и в конце-концов покинула команду Тимошенко.

В таком ослабленном формате Тимошенко набрала почти 13%. Петр Порошенко одержал победу в первом туре голосования, набрав 54, 7%.

Сейчас Юлия Тимошенко снова сформировала сильную команду. Определенную лояльность к ней приписывают даже министру внутренних дел Арсену Авакову.

Согласно последним рейтингам, лидер партии "Батькивщина" делит второе место с Петром Порошенко и претендует на выход во второй тур.

Бывший министр обороны времен Виктора Ющенко Анатолий Гриценко также в третий раз борется за кресло президента.

В 2010 году СМИ часто называли его "первым непроходимым", не веря в его успех.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2010 году Анатолий Гриценко впервые баллотировался в президенты

Тогда он стал девятым, набрав всего 1,2% голосов.

Вторая попытка 2014 года была более удачной. Тогда он, одно из узнаваемых лиц Революции достоинства, имел достаточно высокий рейтинг. Занял четвертое место, получив 5,5%.

Показательно, что свой президентский рейтинг Гриценко не смог материализовать на парламентских выборах осенью 2014 года.

Тогда "Гражданская позиция" набрала только 3% и в Раду не попала.

Сейчас рейтинг Анатолий Гриценко держится на уровне 5-7%. По результатам многих опросов, он замыкает пятерку лидеров.

"20 лет спустя"

Неожиданный "политический привет" из 90-х - поход на пост президента Николая Габера.

В 1998 году он стал депутатом Рады от Прогрессивной социалистической партии. Но затем покинул ее ряды и баллотировался в президенты в 1999 году.

Тогда он занял последнее место, набрав 0,12% голосов.

На этих выборах он не претендует на существенное улучшение этого результата. Широкая общественность почти ничего не слышала о нынешнем лидере Патриотической партии Украины.

Летом 2018 года Габер организовал в "Украинском доме" форум патриотических сил. Мероприятие сорвали националисты из различных организаций, обвинив собравшихся в связях с Виктором Медведчуком.

Габер, в свою очередь, отрицал какую-либо связь с ним.

Еще одним политиком, который спустя 20 лет решил побороться за кресло президента, стал Юрий Кармазин.

Копірайт зображення NIAN Image caption Юрий Кармазин на выборах 1999 года

В 1999 году он получил 0,35% и занял десятое место среди 13 кандидатов.

Работал в команде президента Ющенко, четыре раза избирался в Раду. Его депутатская карьера закончилась в 2012 году.

Во времена президентства Януковича Кармазин запомнился тем, что по его искам некоторых оппозиционных членов парламента лишали мандатов.

В феврале 2016 года активисты из малоизвестной организации "Движение революционных сил" пытались организовать "Третий Майдан" на главной площади Киева. Среди лидеров акции был Юрий Кармазин.

В 2018 году был избран гетманом малоизвестной организации "Казачество всей Украине", сменив на этом посту Виктора Ющенко.

Ляшко, Бойко, Богомолец и Богословская

Еще четверо политиков пробуют свои силы на президентских выборах во второй раз.

Лидер партии и одноименной парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко - один из самых эпатажных политиков.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Ляшко на одной из своих акций

В середине 2000-х годов был соратником Юлии Тимошенко. После ее ареста "ушел в самостоятельное плавание" и создал свою партию.

В 2012 году снова попал в Раду по мажоритарке, где не раз привлекал внимание общественности неординарными выходками: принес в здание парламента вилы, ел на трибуне землю, а также привел на территорию Рады корову.

На патриотической волне и с обещаниями вернуть Крым на выборах президента 2014 года он занял третье место, набрав 8,3% голосов.

Сейчас социологи дают ему почти те же 7-8% и 4-5 место.

У бывшего чиновника времен Виктора Януковича и одного из руководителей Партии регионов Юрия Бойко сейчас чуть ли не самый высокий рейтинг среди кандидатов "пророссийского спектра".

После распада Партии регионов весной 2014 года Бойко всячески пытался избежать преследований новой власти и баллотировался в президенты как самовыдвиженец. Он занял 14 место, набрав 0,19%.

Сейчас Бойко также идет самовыдвиженцем. Но рассчитывает не только на поддержку своего соратника Дмитрия Фирташа, но и на команду кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Бойко и Виктор Медведчук в 2005 году - соучредители блока "Не Так!"

Его нынешний рейтинг - около 8%, это условное четвертое место.

На президентских выборах 2010 года Инна Богословская, которая была членом парламента от Партии регионов, много критиковала Юлию Тимошенко.

Тогда Богословская заняла десятое место с результатом 0,41%. Сегодня ее рейтинг не повысился, но в эфирах она продолжает критиковать главных претендентов на пост президента, в том числе Юлию Тимошенко.

Еще одна женщина-политик - известный врач Ольга Богомолец - в 2014 году была одним из членов медицинской службы Майдана.

На минувших выборах получила восьмое место, набрав 2% голосов и конвертировав этот результат на парламентских выборах. Богомолец получила третье место в списке БПП и возглавила комитет по здравоохранению.

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