Евровидение 2019: кто выступит во втором нацотборе

Второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2019"состоится 16 февраля. В нем примут участие восемь исполнителей. Это Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii и Freedom Jazz.

BBC News Украина узнала, кто эти музыканты и некоторые детали их выступлений.

Первый полуфинал национального отбора на Евровидение состоялся 9 февраля. По его результатам, в следующий этап вышли Maruv с песней "Siren Song", Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston" и YUKO с песней "Galyna Guliala".

Финал национального отбора запланирован на 23 февраля. Среди шести финалистов выберут победителя, который и будет представлять Украину.

Евровидение в этом году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Участник от Украины выступит в первом полуфинале 14 мая 2019 года.

Kazka

Группа, ставшая завсегдатаем международных и украинских чартов и просто "взорвавшая" YouTube, будет участвовать в Национальном отборе на Евровидение во второй раз.

Трио в составе вокалистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша играет в стиле experimental pop с элементами электро-фолка и все песни исполняет на украинском языке.

Музыканты скоро отправятся с концертами в Европу и США.

А на сцене национального отбора этого года будут выступать с песней Apart, которую написали специально для конкурса.

"Говорят, что их песня - о всеобъемлющем чувстве, которое не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков", - рассказывают организаторы конкурса.

Braii

Альтернативная группа в составе дву девушек и двух парней. Лидер Braii - Оксана Брызгалова.

"Мы просто подали песню и получили ответ", - так она рассказывает об идее попробовать свои силы на Евровидении.

Бас-гитара, ритм-гитара, соло-гитара и барабаны - музыканты считают, что на конкурсе их должны "услышать те, кто искал".

На сцене Национального отбора они будут выступать с треком Maybe.

Kira Mazur

Певица, композитор и автор текстов свой стиль характеризует как эклектичный, но гармоничный "поп-фолк", а о манере исполнения говорит - нестандартная.

По словам певицы, участие в нацотборе - шанс быть услышанной.

Она представит песню о любви "Дышать".

Ivan Navi

26-летний Иван Сяркевич из Львова, который выступает под псевдонимом Ivan Navi, музыкальную карьеру начал с участия в различных талант-шоу.

В 2013 году дошел до полуфинала шоу "Голос страны".

Поет на украинском языке в стиле поп и хаус.

На сцену национального отбора выйдет из танцевальным треком All For The Love.

Anna Maria

Это - дуэт сестер-близняшек, родившихся в Крыму. Анна и Мария говорят, что "поют с рождения".

На большой сцене они с шести лет и прославились участием в телепроектах "Шанс" и "Голос страны".

Анна и Мария исполняют песни на более 20-ти языках, гастролируют по Европе, Кавказу и Азии.

В национальном отборе примут участие с песней My Road.

Laud

Украинский певец и композитор Владислав Каращук выступает под псевдонимом Laud

В музыкальных конкурсах участвует с детства. В прошлом выступал на фестивале Alfa Jazz Fest и дошел до финала "Голоса страны".

В этом году нацотбор станет для певца вторым в карьере.

В прошлом году он выступал с песней Waiting и даже прошел в финал, где уступил певцу Melovine.

В этом году на сцену нацотбора Laud выйдет с новой композицией "2 дня".

"2 Дня" - это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношениях, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой", - объясняет певец.

FreedomJazz

Вместе девушки играют с 2008 года.

Артистки гордятся, что полный состав группы состоит из 10 музыкантов, которые родом из всех областей Украины.

Вместе с трио вокалисток играет группа саксофонов, труба, клавишные, бас-гитара и ударные.

Девушки прославились каверами на знаменитые хиты, но для Евровидения подготовили новую песню - Cupidon.

Khayat

Khayat - молодой фолк-музыкант, который лишь недавно начал карьеру.

Участвует в телевизионном шоу "Голос страны", где попал в команду Тины Кароль.

"Смесь фольковой манеры исполнения и музыки", - так сам Khayat говорит о своей музыке.

Для Khayat конкурс станет первым и наиболее ответственным опытом в карьере, рассказывают организаторы отбора.

На сцену он выйдет с песней Ever.

Что такое "Евровидение"

"Евровидение" - это международный проект, который проводится вещателями, имеющими статус членов Европейского вещательного союза (ЕВС).

Конкурс состоит из трех концертов, двух полуфиналов и финала. Максимальная продолжительность песни на "Евровидении" - три минуты, на сцене при этом не должно быть больше шести человек.

Каждая страна отдельно избирает своего представителя, который впоследствии соревнуется с конкурентами в полуфинале.

Какие страны будут выступать в которых полуфиналах - определяет жеребьевка.

Представители стран "Большой пятерки" - так называют основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая "Евровидение", проходят в финал автоматически.

Украина на "Евровидении"

Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года.

С тех пор украинские исполнители дважды выигрывали конкурс (Руслана - в 2004 году и Джамала - в 2016), дважды оказывались на втором месте (Верка Сердючка - в 2007 и Ани Лорак - в 2008) и один раз на третьем (Злата Огневич - в 2013).

Последний раз Киев принимал конкурс в мае 2017 года. Тогда в конкурсе приняли участие 42 страны, а победителем стал португалец Сальвадор Собрал с лирической песней Amar Pelos Dois.

Украинская группа O.Torvald заняла тогда 24-м место, а в перерыве конкурса выступали Onuka, Джамала, Руслана и Верка Сердючка.

Конкурс в Израиле

В этом году "Евровидение" состоится в Тель-Авиве. Слоган нынешнего песенного конкурса - Dare to Dream (Осмелься мечтать). В шоу будет участвовать 42 страны.

В прошлом году конкурс принимала Португалия, а с наградой оттуда уехала израильская певица Netta, поразившая зрителей песней Toy.

Image caption Певица Нетта завоевала право для Израиля принимать нынешнее Евровидение

Полуфиналы музыкального конкурса пройдут 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е.

Будущий конкурс уже вызвал скандал.

Ряд британских деятелей культуры, такие как дизайнер Вивьен Вествуд, певец Питер Габриэль, гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс, а также группа актеров и писателей, подписали письмо с призывом к ВВС отказаться от освещения "Евровидения" из-за политики Израиля в отношении палестинцев.

В письме, опубликованном в британской газете Guardian, они раскритиковали Израиль за оккупацию палестинских территорий.

"Евровидение может быть развлекательным мероприятием, однако оно не должно забывать о правах человека. Мы не можем игнорировать систематическое нарушение Израилем прав человека среди палестинцев", - считают авторы письма.

ВВС отреагировала заявлением, в котором подтвердила свои намерениях транслировать конкурс из Тель-Авива.

"Песенный конкурс "Евровидение"не является политическим мероприятием, а потому не поддерживает чьи-либо политические взгляды или кампании. Конкурс всегда поддерживал такие ценности, как дружба, инклюзивность, толерантность и разнообразие", - говорится в заявлении компании.

Ранее в поддержку проведения "Евровидения" в Израиле выступили музыканты Ник Кейв и группа Radiohead. Они назвали призывы бойкотировать Израиль "трусливыми и позорными".

