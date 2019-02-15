Евровидение 2019: кто выступит во втором нацотборе
Второй полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение-2019"состоится 16 февраля. В нем примут участие восемь исполнителей. Это Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii и Freedom Jazz.
BBC News Украина узнала, кто эти музыканты и некоторые детали их выступлений.
Первый полуфинал национального отбора на Евровидение состоялся 9 февраля. По его результатам, в следующий этап вышли Maruv с песней "Siren Song", Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston" и YUKO с песней "Galyna Guliala".
Финал национального отбора запланирован на 23 февраля. Среди шести финалистов выберут победителя, который и будет представлять Украину.
Евровидение в этом году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Участник от Украины выступит в первом полуфинале 14 мая 2019 года.
Kazka
Группа, ставшая завсегдатаем международных и украинских чартов и просто "взорвавшая" YouTube, будет участвовать в Национальном отборе на Евровидение во второй раз.
Трио в составе вокалистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша играет в стиле experimental pop с элементами электро-фолка и все песни исполняет на украинском языке.
Музыканты скоро отправятся с концертами в Европу и США.
А на сцене национального отбора этого года будут выступать с песней Apart, которую написали специально для конкурса.
"Говорят, что их песня - о всеобъемлющем чувстве, которое не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков", - рассказывают организаторы конкурса.
Braii
Альтернативная группа в составе дву девушек и двух парней. Лидер Braii - Оксана Брызгалова.
"Мы просто подали песню и получили ответ", - так она рассказывает об идее попробовать свои силы на Евровидении.
Бас-гитара, ритм-гитара, соло-гитара и барабаны - музыканты считают, что на конкурсе их должны "услышать те, кто искал".
На сцене Национального отбора они будут выступать с треком Maybe.
Kira Mazur
Певица, композитор и автор текстов свой стиль характеризует как эклектичный, но гармоничный "поп-фолк", а о манере исполнения говорит - нестандартная.
По словам певицы, участие в нацотборе - шанс быть услышанной.
Она представит песню о любви "Дышать".
Ivan Navi
26-летний Иван Сяркевич из Львова, который выступает под псевдонимом Ivan Navi, музыкальную карьеру начал с участия в различных талант-шоу.
В 2013 году дошел до полуфинала шоу "Голос страны".
Поет на украинском языке в стиле поп и хаус.
На сцену национального отбора выйдет из танцевальным треком All For The Love.
Anna Maria
Это - дуэт сестер-близняшек, родившихся в Крыму. Анна и Мария говорят, что "поют с рождения".
На большой сцене они с шести лет и прославились участием в телепроектах "Шанс" и "Голос страны".
Анна и Мария исполняют песни на более 20-ти языках, гастролируют по Европе, Кавказу и Азии.
В национальном отборе примут участие с песней My Road.
Laud
Украинский певец и композитор Владислав Каращук выступает под псевдонимом Laud
В музыкальных конкурсах участвует с детства. В прошлом выступал на фестивале Alfa Jazz Fest и дошел до финала "Голоса страны".
В этом году нацотбор станет для певца вторым в карьере.
В прошлом году он выступал с песней Waiting и даже прошел в финал, где уступил певцу Melovine.
В этом году на сцену нацотбора Laud выйдет с новой композицией "2 дня".
"2 Дня" - это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношениях, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой", - объясняет певец.
FreedomJazz
Вместе девушки играют с 2008 года.
Артистки гордятся, что полный состав группы состоит из 10 музыкантов, которые родом из всех областей Украины.
Вместе с трио вокалисток играет группа саксофонов, труба, клавишные, бас-гитара и ударные.
Девушки прославились каверами на знаменитые хиты, но для Евровидения подготовили новую песню - Cupidon.
Khayat
Khayat - молодой фолк-музыкант, который лишь недавно начал карьеру.
Участвует в телевизионном шоу "Голос страны", где попал в команду Тины Кароль.
"Смесь фольковой манеры исполнения и музыки", - так сам Khayat говорит о своей музыке.
Для Khayat конкурс станет первым и наиболее ответственным опытом в карьере, рассказывают организаторы отбора.
На сцену он выйдет с песней Ever.
Что такое "Евровидение"
"Евровидение" - это международный проект, который проводится вещателями, имеющими статус членов Европейского вещательного союза (ЕВС).
Конкурс состоит из трех концертов, двух полуфиналов и финала. Максимальная продолжительность песни на "Евровидении" - три минуты, на сцене при этом не должно быть больше шести человек.
Каждая страна отдельно избирает своего представителя, который впоследствии соревнуется с конкурентами в полуфинале.
Какие страны будут выступать в которых полуфиналах - определяет жеребьевка.
Представители стран "Большой пятерки" - так называют основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая "Евровидение", проходят в финал автоматически.
Украина на "Евровидении"
Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года.
С тех пор украинские исполнители дважды выигрывали конкурс (Руслана - в 2004 году и Джамала - в 2016), дважды оказывались на втором месте (Верка Сердючка - в 2007 и Ани Лорак - в 2008) и один раз на третьем (Злата Огневич - в 2013).
Последний раз Киев принимал конкурс в мае 2017 года. Тогда в конкурсе приняли участие 42 страны, а победителем стал португалец Сальвадор Собрал с лирической песней Amar Pelos Dois.
Украинская группа O.Torvald заняла тогда 24-м место, а в перерыве конкурса выступали Onuka, Джамала, Руслана и Верка Сердючка.
Конкурс в Израиле
В этом году "Евровидение" состоится в Тель-Авиве. Слоган нынешнего песенного конкурса - Dare to Dream (Осмелься мечтать). В шоу будет участвовать 42 страны.
В прошлом году конкурс принимала Португалия, а с наградой оттуда уехала израильская певица Netta, поразившая зрителей песней Toy.
Полуфиналы музыкального конкурса пройдут 14 и 16 мая, финал запланирован на 18-е.
Будущий конкурс уже вызвал скандал.
Ряд британских деятелей культуры, такие как дизайнер Вивьен Вествуд, певец Питер Габриэль, гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс, а также группа актеров и писателей, подписали письмо с призывом к ВВС отказаться от освещения "Евровидения" из-за политики Израиля в отношении палестинцев.
В письме, опубликованном в британской газете Guardian, они раскритиковали Израиль за оккупацию палестинских территорий.
"Евровидение может быть развлекательным мероприятием, однако оно не должно забывать о правах человека. Мы не можем игнорировать систематическое нарушение Израилем прав человека среди палестинцев", - считают авторы письма.
ВВС отреагировала заявлением, в котором подтвердила свои намерениях транслировать конкурс из Тель-Авива.
"Песенный конкурс "Евровидение"не является политическим мероприятием, а потому не поддерживает чьи-либо политические взгляды или кампании. Конкурс всегда поддерживал такие ценности, как дружба, инклюзивность, толерантность и разнообразие", - говорится в заявлении компании.
Ранее в поддержку проведения "Евровидения" в Израиле выступили музыканты Ник Кейв и группа Radiohead. Они назвали призывы бойкотировать Израиль "трусливыми и позорными".