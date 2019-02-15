"Представить не мог, что меня ждет еще одна война". История ветерана, который прошел Афганистан и Донбасс
30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Этому предшествовали 10 лет вооруженного конфликта, унесшего даже по самым скромным оценкам жизни 600 тысяч человек.
Петр Порошенко в минувшем году поставил вторжение в Афганистан в один ряд с современными событиями на территории Украины.
Оба конфликта разделяют десятилетия, однако многие украинцы успели принять участие в обоих.
Один из них - 50-летний киевлянин Владимир Сакун. Он рассказал BBC News Украина, каково это - пережить сразу две войны, считает ли себя оккупантом и какая армия сильнее: советская образца 1988 года, или современная украинская.
Служба в Афганистане и "9 рота"
В Афганистане я оказался так же, как и все. Мне уже исполнилось 18, выбора у меня не было - в армию призвали как солдата срочной службы.
Сначала забрали в учебку в Фергане (город на востоке Узбекистана. - Ред.), а уже оттуда мы стройными рядами отправились на территорию Афганистана. Разошлись кто куда - по разным подразделениям.
Я воевал с 1987 по 1988 год - в общей сложности полтора года. Был командиром расчета зенитной установки в 345-м отдельном парашютно-десантном полку.
Это тот самый полк, о котором в свое время сняли "Девятую роту". Так получилось, что я отбывал службу именно в тот самый период, описанный в фильме, участвовал в той самой боевой операции под названием "Магистраль" - правда, не в том конкретном бою.
Для местного населения мы, по большому счету, были оккупантами.
Конечно, в глаза нам об этом не всегда говорили, но и без того было очевидно, что рады нам далеко не все: мы пришли на их землю, и вели там боевые действия - какое еще могло быть к нам отношение.
Такое отношение можно понять: в Афганистане погибло немало мирных жителей. Но по-другому и быть не могло - отличить мирных от немирных на войне непросто. Тем более, народ афганский своеобразный: сегодня они копаются в земле, а завтра мины расставляют.
"Что мы забыли на чужой земле?"
Как я тогда воспринимал все происходящее? Скажу так: мы были всего-навсего винтиками одной большой машины под названием СССР.
Мы, молодые ребята из разных уголков Союза, не были какими-то преступниками или участниками бандформирований - нас призвали в советскую армию в качестве солдат.
Кто такие солдаты? Это люди, которые выполняют приказы. Идеология тогда работала так, что мы просто должны были делать, что нам говорят. И мы делали.
Это уже потом возникло понимание: "А что мы вообще забыли на чужой земле?" Но на тот момент мы просто выполняли свой солдатский долг.
Со временем все все понимали - тем более, что вокруг гибли мирные люди. Думаете, нам их было не жаль?
Одна жизнь - две войны
Когда война закончилась, я вернулся домой. По специальности я учитель физкультуры, реабилитолог. Пришлось искать работу: с тех пор кем только не работал - и массажистом, и водителем, и начальником охраны. Семья есть - трое детей, теперь еще столько же внуков.
Конечно, после Афганистана я даже подумать не мог, что в этой жизни меня ждет еще одна война. Но потом случился Майдан, с которого все и закрутилось.
Я был участником "Афганской сотни" Самообороны. Мы не выступали ни за Майдан, ни за власть: были, я бы сказал, скорее "стеной" между протестующими и правоохранителями. Делали все, чтобы не было серьезных столкновений.
Ну а когда начались события на Востоке, постепенно втянулись в процесс и пошли добровольцами в батальон "Айдар", где создали свою штурмовую "Афганскую роту", которая существует до сих пор.
В нее входят не только "афганцы", но именно мы были ее костяком. Уже потом начали набирать туда новых людей - в том числе и молодежь.
На Донбассе я был фактически с самого начала - с августа 2014-го до осени 2015 года, как раз когда велись основные боевые действия.
Мы, в частности, участвовали в боях за Красный Яр, обороняли Луганскую ТЭС и блокпосты.
Удерживали Хрящеватое и Новосветловку под Луганском, сражались 15 дней. Нам обещали подкрепление, но получили мы его лишь частично. В конце концов вынуждены были отойти: с флангов подошли россияне, испугались, что мы можем полностью окружить Луганск - тогда, в августе 2014-го, мы были в шаге от того, чтобы замкнуть его в кольцо.
Это было первое мероприятие российских войск на Донбассе - все "котлы" с их участием состоятся уже потом.
(Россия отрицает свое участие в военных действиях на территории Украины. - Ред.)
Сколько всего "афганцев" воевали в АТО - сказать трудно. С кем я пересекался, о ком слышал - подозреваю, что наши ребята были почти в каждом подразделении. Хотя и не в массовом количестве.
Много их быть и не могло: люди моего возраста, которым немного за 50, - это последние призывы, воевавших в Афганистане. Мы еще считаем себя относительно молодыми - по крайней мере оружие в руках держать можем. А те, кто начинал войну, - это уже, фактически, дедушки.
Бронежилет, автомат, боекомплект, "муха", гранаты - на тебе 45 килограмм дополнительного веса. При этом нужно еще иметь возможность двигаться, бежать, идти в атаку, отступать, не дай Бог, - это не для тех, кому за 60.
"Те, кто критикуют афганцев, просто не знают жизни"
В Украине есть "горячие" - чаще всего молодые - люди, которые иногда говорят о ветеранах Афганистана глупости, обвиняют нас в том, что мы участвовали в "захватнической" операции СССР, что мы в чем-то виноваты.
Что им сказать? Ребята просто немного жизни не видели, не жили в то время и не знают, что такое Советский Союз.
Как ни крути, это было тоталитарное государство и выступать против него ... Я, например, был кандидатом в члены КПСС. Не потому что очень хотелось, а потому что рассчитывать на какое-то будущее без членства в партии было невозможно.
Не знаю, может, стоит рассказать всем тем ребятам об истории СССР, чтобы они осознали, что это такое.
После Афганистана трудно было представить, что придется снова браться за оружие. Я там так настрелялся, что меня когда друзья потом звали на охоту, я им говорил: "Ребята, извините, но давайте как-то без меня".
Но в 2014-м случилось то, что случилось. Крым, Донбасс - все всё знают. У нас, "афганцев", просто не было другого выхода. Мы увидели, что происходит на Востоке, какие большие потери, что гибнут наши ребята. И было понятно, почему: боевого опыта - ноль.
Мы поехали к ним. Сначала - чтобы обучать их, а затем - воевать с ними бок о бок.
Украина - не Афганистан, это моя страна. Земля, на которой я родился. Я защищал и буду защищать ее - имею на это полное право, кто бы что не говорил. Это ценности, которые не меняются.
Что делать с Донбассом?
Вопрос не в том, чтобы отстрелять россиян, а в том, чтобы остановить их и объяснить, что поступать так, как поступают они, - нельзя.
Решить этот конфликт можно только политическим путем - вместе с США, Европой, и всем миром сделать так, чтобы Россия ушла с нашей территории. Тут нам поможет только дипломатия.
А "горячие головы" могут кричать о полномасштабном военном наступлении на "ЛНР" и "ДНР" сколько угодно.
Они просто не понимают, что такое брать населенный пункт "в лоб" и выбивать противника из города. Это - колоссальное количество погибших, в том числе среди мирных жителей. О том, сколько российских войск стоит на границе и ждет этого повода, я вообще молчу.
К сожалению, украинская армия все еще слабовата - несмотря на все разговоры. Ее сознательно разрушали в течение многих лет, и сейчас мы только начинаем делать первые шаги к ее возрождению.
Знаю не понаслышке, что советские подразделения образца 1987-1988 годов в Афганистане по взаимодействию, связи, артиллерии, авиации, управлению боевыми группами - в разы превосходили современную украинскую армию.
Чтобы выйти на подобный уровень, нам придется еще очень много поработать.
Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе по адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.