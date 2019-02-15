Image caption Владимиру Сакуну пришлось пройти и Афганистан, и АТО

30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Этому предшествовали 10 лет вооруженного конфликта, унесшего даже по самым скромным оценкам жизни 600 тысяч человек.

Петр Порошенко в минувшем году поставил вторжение в Афганистан в один ряд с современными событиями на территории Украины.

Оба конфликта разделяют десятилетия, однако многие украинцы успели принять участие в обоих.

Один из них - 50-летний киевлянин Владимир Сакун. Он рассказал BBC News Украина, каково это - пережить сразу две войны, считает ли себя оккупантом и какая армия сильнее: советская образца 1988 года, или современная украинская.

Служба в Афганистане и "9 рота"

Копірайт зображення AFP Image caption Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и закончился 15 февраля 1989 года. Это фото было сделано в Кабуле на следующий день после начала вывода войск

В Афганистане я оказался так же, как и все. Мне уже исполнилось 18, выбора у меня не было - в армию призвали как солдата срочной службы.

Сначала забрали в учебку в Фергане (город на востоке Узбекистана. - Ред.), а уже оттуда мы стройными рядами отправились на территорию Афганистана. Разошлись кто куда - по разным подразделениям.

Для местного населения мы, по большому счету, были оккупантами

Я воевал с 1987 по 1988 год - в общей сложности полтора года. Был командиром расчета зенитной установки в 345-м отдельном парашютно-десантном полку.

Это тот самый полк, о котором в свое время сняли "Девятую роту". Так получилось, что я отбывал службу именно в тот самый период, описанный в фильме, участвовал в той самой боевой операции под названием "Магистраль" - правда, не в том конкретном бою.

Для местного населения мы, по большому счету, были оккупантами.

Конечно, в глаза нам об этом не всегда говорили, но и без того было очевидно, что рады нам далеко не все: мы пришли на их землю, и вели там боевые действия - какое еще могло быть к нам отношение.

Такое отношение можно понять: в Афганистане погибло немало мирных жителей. Но по-другому и быть не могло - отличить мирных от немирных на войне непросто. Тем более, народ афганский своеобразный: сегодня они копаются в земле, а завтра мины расставляют.

"Что мы забыли на чужой земле?"

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Как я тогда воспринимал все происходящее? Скажу так: мы были всего-навсего винтиками одной большой машины под названием СССР.

Мы, молодые ребята из разных уголков Союза, не были какими-то преступниками или участниками бандформирований - нас призвали в советскую армию в качестве солдат.

Мы были всего-навсего винтиками одной большой машины под названием СССР

Кто такие солдаты? Это люди, которые выполняют приказы. Идеология тогда работала так, что мы просто должны были делать, что нам говорят. И мы делали.

Это уже потом возникло понимание: "А что мы вообще забыли на чужой земле?" Но на тот момент мы просто выполняли свой солдатский долг.

Со временем все все понимали - тем более, что вокруг гибли мирные люди. Думаете, нам их было не жаль?

Одна жизнь - две войны

Когда война закончилась, я вернулся домой. По специальности я учитель физкультуры, реабилитолог. Пришлось искать работу: с тех пор кем только не работал - и массажистом, и водителем, и начальником охраны. Семья есть - трое детей, теперь еще столько же внуков.

Конечно, после Афганистана я даже подумать не мог, что в этой жизни меня ждет еще одна война. Но потом случился Майдан, с которого все и закрутилось.

Я был участником "Афганской сотни" Самообороны. Мы не выступали ни за Майдан, ни за власть: были, я бы сказал, скорее "стеной" между протестующими и правоохранителями. Делали все, чтобы не было серьезных столкновений.

Ну а когда начались события на Востоке, постепенно втянулись в процесс и пошли добровольцами в батальон "Айдар", где создали свою штурмовую "Афганскую роту", которая существует до сих пор.

В нее входят не только "афганцы", но именно мы были ее костяком. Уже потом начали набирать туда новых людей - в том числе и молодежь.

После Афганистана я даже подумать не мог, что в этой жизни меня ждет еще одна война. Но потом случился Майдан, с которого все и закрутилось

На Донбассе я был фактически с самого начала - с августа 2014-го до осени 2015 года, как раз когда велись основные боевые действия.

Мы, в частности, участвовали в боях за Красный Яр, обороняли Луганскую ТЭС и блокпосты.

Удерживали Хрящеватое и Новосветловку под Луганском, сражались 15 дней. Нам обещали подкрепление, но получили мы его лишь частично. В конце концов вынуждены были отойти: с флангов подошли россияне, испугались, что мы можем полностью окружить Луганск - тогда, в августе 2014-го, мы были в шаге от того, чтобы замкнуть его в кольцо.

Это было первое мероприятие российских войск на Донбассе - все "котлы" с их участием состоятся уже потом.

(Россия отрицает свое участие в военных действиях на территории Украины. - Ред.)

Сколько всего "афганцев" воевали в АТО - сказать трудно. С кем я пересекался, о ком слышал - подозреваю, что наши ребята были почти в каждом подразделении. Хотя и не в массовом количестве.

Много их быть и не могло: люди моего возраста, которым немного за 50, - это последние призывы, воевавших в Афганистане. Мы еще считаем себя относительно молодыми - по крайней мере оружие в руках держать можем. А те, кто начинал войну, - это уже, фактически, дедушки.

Бронежилет, автомат, боекомплект, "муха", гранаты - на тебе 45 килограмм дополнительного веса. При этом нужно еще иметь возможность двигаться, бежать, идти в атаку, отступать, не дай Бог, - это не для тех, кому за 60.

"Те, кто критикуют афганцев, просто не знают жизни"

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В Украине есть "горячие" - чаще всего молодые - люди, которые иногда говорят о ветеранах Афганистана глупости, обвиняют нас в том, что мы участвовали в "захватнической" операции СССР, что мы в чем-то виноваты.

Что им сказать? Ребята просто немного жизни не видели, не жили в то время и не знают, что такое Советский Союз.

Как ни крути, это было тоталитарное государство и выступать против него ... Я, например, был кандидатом в члены КПСС. Не потому что очень хотелось, а потому что рассчитывать на какое-то будущее без членства в партии было невозможно.

Не знаю, может, стоит рассказать всем тем ребятам об истории СССР, чтобы они осознали, что это такое.

Украина - не Афганистан, это моя страна. Земля, на которой я родился. Я защищал и буду защищать ее - имею на это полное право

После Афганистана трудно было представить, что придется снова браться за оружие. Я там так настрелялся, что меня когда друзья потом звали на охоту, я им говорил: "Ребята, извините, но давайте как-то без меня".

Но в 2014-м случилось то, что случилось. Крым, Донбасс - все всё знают. У нас, "афганцев", просто не было другого выхода. Мы увидели, что происходит на Востоке, какие большие потери, что гибнут наши ребята. И было понятно, почему: боевого опыта - ноль.

Мы поехали к ним. Сначала - чтобы обучать их, а затем - воевать с ними бок о бок.

Украина - не Афганистан, это моя страна. Земля, на которой я родился. Я защищал и буду защищать ее - имею на это полное право, кто бы что не говорил. Это ценности, которые не меняются.

Что делать с Донбассом?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решить конфликт на Донбассе можно только политическим путем, считает Владимир Сакун

Вопрос не в том, чтобы отстрелять россиян, а в том, чтобы остановить их и объяснить, что поступать так, как поступают они, - нельзя.

Решить этот конфликт можно только политическим путем - вместе с США, Европой, и всем миром сделать так, чтобы Россия ушла с нашей территории. Тут нам поможет только дипломатия.

А "горячие головы" могут кричать о полномасштабном военном наступлении на "ЛНР" и "ДНР" сколько угодно.

Они просто не понимают, что такое брать населенный пункт "в лоб" и выбивать противника из города. Это - колоссальное количество погибших, в том числе среди мирных жителей. О том, сколько российских войск стоит на границе и ждет этого повода, я вообще молчу.

Советские подразделения образца 1987-1988 годов в Афганистане по взаимодействию, связи, артиллерии, авиации, управлению боевыми группами - в разы превосходили современную украинскую армию

К сожалению, украинская армия все еще слабовата - несмотря на все разговоры. Ее сознательно разрушали в течение многих лет, и сейчас мы только начинаем делать первые шаги к ее возрождению.

Знаю не понаслышке, что советские подразделения образца 1987-1988 годов в Афганистане по взаимодействию, связи, артиллерии, авиации, управлению боевыми группами - в разы превосходили современную украинскую армию.

Чтобы выйти на подобный уровень, нам придется еще очень много поработать.

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