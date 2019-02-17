Венки из цветов и яркие наряды: как украинские фотографы популяризируют народные костюмы

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Украинский фотопроект "Ethno Fashion" задался целью популяризировать традиционный костюм.

За три года в рамках проекта создано 230 уникальных образов.

"Основная цель проекта - популяризация этно-костюма как выражение патриотизма и самобытности, отражение этнических корней, исторических истоков и неповторимых традиций различных народностей, населяющих современную Украину", - рассказывают авторы "Ethno Fashion".

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Фотопроект использует одежду современных дизайнеров, аксессуары и венки, созданные на основе этнического наряда.

"Это более современный взгляд на традиционный украинский костюм", - рассказывает дизайнер Екатерина Потлова.

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

В съемках принимают участие не модели, а женщины разных профессий и возрастов. Каждый образ подбирают индивидуально.

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Венки из цветов часто создают прямо на месте съемок, подбирая их под образ участницы и локацию.

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

"Каждая фоторабота превозносит красоту и гармонию женского начала, духовность, чистоту, бесконечную и непостижимую мудрость украинских женщин. Именно такие женщины, органичные и самобытные, стояли и стоят у истоков свободной и сильной современной Украины", - утверждают авторы.

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Некоторые образы создают для праздников - например, для Пасхи или Рождества.

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

Копірайт зображення Ethno fashion by Potlova

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