Венки из цветов и яркие наряды: как украинские фотографы популяризируют народные костюмы
Украинский фотопроект "Ethno Fashion" задался целью популяризировать традиционный костюм.
За три года в рамках проекта создано 230 уникальных образов.
"Основная цель проекта - популяризация этно-костюма как выражение патриотизма и самобытности, отражение этнических корней, исторических истоков и неповторимых традиций различных народностей, населяющих современную Украину", - рассказывают авторы "Ethno Fashion".
Фотопроект использует одежду современных дизайнеров, аксессуары и венки, созданные на основе этнического наряда.
"Это более современный взгляд на традиционный украинский костюм", - рассказывает дизайнер Екатерина Потлова.
В съемках принимают участие не модели, а женщины разных профессий и возрастов. Каждый образ подбирают индивидуально.
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Венки из цветов часто создают прямо на месте съемок, подбирая их под образ участницы и локацию.
"Каждая фоторабота превозносит красоту и гармонию женского начала, духовность, чистоту, бесконечную и непостижимую мудрость украинских женщин. Именно такие женщины, органичные и самобытные, стояли и стоят у истоков свободной и сильной современной Украины", - утверждают авторы.
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Некоторые образы создают для праздников - например, для Пасхи или Рождества.
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