Вера Холодная: "королева экрана" дореволюционного кино

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Жизнь Веры Холодной сопровождалась слухами о любовных похождениях, а версий смерти хватило бы на десяток шпионских триллеров.

Ей посвящали песни и стихи, о ней снимали фильмы.

Вера Холодная пришла в кинематограф, когда он был черно-белым, немым и безликим, и подарила ему свое лицо и взгляд, полный печали.

Проживала, а не играла

Девичья фамилия Веры - Левченко. Она родилась в Полтаве в 1893 году, однако вскоре с семьей переехала в Москву, где получила образование, вышла замуж за юриста Владимира Холодного и решила стать актрисой.

С началом Первой мировой войны ее муж отправился на фронт, а Вера начала актерскую карьеру. После небольшой роли в постановке "Анны Карениной" Холодная обратилась в киноателье одного из ключевых деятелей дореволюционного кино - Александра Ханжонкова, где быстро стала ведущей актрисой.

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Не имея театрального опыта, Вера "проживала, а не играла" роли своих героинь. Некоторые утверждают, что играть она просто не умела и была лишь "красивой натурщицей". Так или иначе, ее роли нашли особый отклик у зрителей. Каждый следующий фильм с ней завоевывал все большую популярность, в кинотеатры выстраивались очереди и за четыре года Вера сыграла в около полусотни картин.

Снималась Вера преимущественно в так называемых "салонных драмах", которые были особенно популярны в те годы. Хотя и они не утратили актуальности и сегодня - лучший британский фильм 2018 года "Фаворитка" можно отнести именно к этому жанру.

Это были драмы из жизни аристократии или тех, кто хотел ворваться в "высший свет". Персонажи Холодной часто оказывались в любовных многоугольниках, где, кроме мужчин и женщин, были деньги, слава, азартные игры и алкоголь.

Страстная женщина и икона стиля

Чаще всего Вера становилась жертвой мужской страсти. И если "золушки" европейского и американского кино, пройдя все испытания, все же получали заслуженные любовь и богатство, то героинь Холодной ожидали страдания и смерть.

Экранная страсть была такой убедительной, что каждого следующего партнера из фильма записывали в любовники Веры. И постоянно росло количество историй о мужчинах, которые сократили кому-то или себе свой век из-за неудачной любви к Холодной.

Копірайт зображення Heritage Images/Getty Images Image caption Вера Холодная стала иконой стиля. Поклонники посвящали ей стихи...

Среди горячих поклонников Веры был поэт и артист Александр Вертинский, который посвящал ей свои произведения. А его песня "Ваши пальцы пахнут ладаном" стала гимном преждевременной смерти "королевы экрана".

Однако, как это случается до сих пор, зрители только переносили экранный образ на исполнительницу ролей. Близкие и коллеги Холодной вспоминали ее как преданную сестру, жену и мать.

Для женской аудитории, в свою очередь, Холодная стала образцом для подражания стиля. Женщины пытались копировать ее одежду, прическу и шляпки, которые порой были довольно неожиданными и необычными.

Загадочная смерть?

Популярность фильмов с Верой Холодной не утихала даже в разгар гражданской войны в России. В то же время число деятелей культуры, которые бежали в Украину, увеличивалось. Для многих это было возвращение на родину.

Вера Холодная вернулась в Украину в составе экспедиции московского кинопредпринимателя и харьковчанина Дмитрия Харитонова. От украинского правительства он получил разрешение организовать кинопроизводство в Одессе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2010 году на Одесской киностудии открыли мемориал, посвященный Вере Холодной

Холодная играет в нескольких фильмах, выступает с эстрадными номерами. И вдруг 16 февраля 1919 года, после короткой болезни, умирает в неполных 26 лет. Официальная версия - грипп с осложнениями, так называемая "испанка".

Однако для людей это было слишком простое объяснение. Непристойные выдумки о ее любовниках трансформировались в выдумки о причинах ее преждевременной смерти.

Сплетники упорно спорили, шпионила ли Холодная в пользу большевиков, белых или французов. Расстреляли ли ее моряки, отравили ли белыми лилиями или ее задушил ревнивый любовник. На роль любовника, конечно, было достаточно кандидатов из высших политических, военных и художественных кругов.

Символ буржуазного кинематографа

Со становлением коммунистического режима титул "королевы экрана" оборачивается для Веры бесстыдным осквернением ее памяти. Холодная стала символом буржуазного кинематографа, и ее имя упоминалось преимущественно в негативном контексте.

Ленты с ней все еще можно было увидеть, но теперь сеансы начинались с объяснения типа: "Это изображение жалкого и тщеславного буржуазного образа жизни, где продается все: женщины, красота, любовь". С подобными "предупреждениями" в советские кинотеатры попадали и американские фильмы.

Одесское кладбище с могилой Веры Холодной уничтожили в начале 1930-х годов. Однако слава актрисы не давала покоя стойким строителям коммунизма.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Раскопки на месте уничтоженного кладбища в Одессе начались в 2009 году

В довольно аморальном свете о Вере Холодной говорится в пьесе "На рассвете" Григория Плоткина, где рядом с ней упоминается другой персонаж тогдашней Одессы - бандит Мишка Япончик, а также в "Рассвете над морем" Юрия Смолича, известного своими художественными доносами в НКВД , которые он писал на режиссера Александра Довженко.

Определенная реабилитация светлого образа, хотя опять же далекого от реальности, произошла в любовно-революционной "Рабе любви" Никиты Михалкова, вышедшей на экраны в 1975 году. Вера Холодная стала прототипом главной героини, далекой от политики популярной актрисы, которая влюбляется в подпольного революционера и начинает разделять его взгляды.

Следовало бы говорить и об участии Холодной в освободительной борьбе Украины. Так, писатель Константин Паустовский рассказывает, что в революционное время в Киеве ходили слухи, что Вера Холодная собрала свою армию и, как Жанна д'Арк, возглавляя войско на белом коне, вошла в город Прилуки, где объявила себя украинской императрицей.

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