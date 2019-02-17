Нежность львов. Короли джунглей победили в фотоконкурсе

Копірайт зображення David Lloyd

Фотография двух львов-самцов под названием "Связь братьев" стала победителем приза зрительских симпатий конкурса "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year).

Фотография, сделанная профессиональным фотографом Дэвидом Ллойдом, стала лучшей среди более 45 тысяч других фото, представленных на конкурс.

Музей естествознания в Лондоне выбрал короткий список из 25 фотографий, который открыли для публичного голосования.

"Мне очень приятно, что это фото завоевало успех, поскольку оно изображает эмоции и чувства животных и подчеркивает, что они присущи не только людям", - говорит Ллойд из Новой Зеландии, который живет в Лондоне.

"По моему мнению, это то, о чем должны знать люди ради всех животных", - добавляет фотограф.

Фотографию можно увидеть в Музее естествознания рядом с другими фотографиями, которые получили высокую оценку. Взгляните еще на несколько из них.

Копірайт зображення Wim van den Heever Image caption Три королевских пингвина на пляже Фолклендских островов, которых снял фотограф Вим Ван Ден Хивер

Копірайт зображення Matthew Maran Image caption На фото Мэтью Марана лиса бежит мимо "лисьего" граффити в Лондоне

Копірайт зображення Justin Hofman Image caption Исхудавший белый медведь в канадской Арктике, которого увидел и снял Джастин Хофман

Копірайт зображення Bence Mate Image caption Венгерский фотограф Бенс Мате также попал в список лучших с фотографией трех пестрых волков или африканских диких собак, которые вгрызлись в ногу антилопы импалы

Все фотографии предоставлены конкурсом "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year)

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