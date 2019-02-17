Нежность львов. Короли джунглей победили в фотоконкурсе
Фотография двух львов-самцов под названием "Связь братьев" стала победителем приза зрительских симпатий конкурса "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year).
Фотография, сделанная профессиональным фотографом Дэвидом Ллойдом, стала лучшей среди более 45 тысяч других фото, представленных на конкурс.
Музей естествознания в Лондоне выбрал короткий список из 25 фотографий, который открыли для публичного голосования.
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"Мне очень приятно, что это фото завоевало успех, поскольку оно изображает эмоции и чувства животных и подчеркивает, что они присущи не только людям", - говорит Ллойд из Новой Зеландии, который живет в Лондоне.
"По моему мнению, это то, о чем должны знать люди ради всех животных", - добавляет фотограф.
Фотографию можно увидеть в Музее естествознания рядом с другими фотографиями, которые получили высокую оценку. Взгляните еще на несколько из них.
Все фотографии предоставлены конкурсом "Фотограф-натуралист года" (Wildlife Photographer of the Year)