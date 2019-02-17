Венецианский карнавал-2019: Лунное открытие в фото
Вечером 16 февраля в Италии начался всемирно известный Венецианский карнавал, которому более 900 лет. Двухнедельное празднования стартовало с тематического мероприятия - парада в честь 50-й годовщины высадки людей на Луне.
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По случаю праздника костюмированная процессия прошла по главной фестивальной улице города - Rio di Cannaregio. Хотя вернее будет сказать - проплыла. Потому что Rio di Cannaregio - что традиционно для Венеции - не вымощенная брусчаткой улица, а прекрасный канал на севере города.
"Через 50 лет после высадки на Луну Венецианский карнавал вдохновлен Луной, смотрит в бездонное небо на звезды и вспоминает волшебные мифы", - говорится на сайте мероприятия.
Тема нынешнего парада - "Вините Луну". По словам организаторов, она исходит из шекспировских строк: "Всему виной луна: сегодня в ночь она к земле склонилась слишком низко. И сводит всех с ума..." (пер. Б.Н. Лейтина).
Зрители выстроились вдоль канала и разглядывали изысканно декорированные лодки, плывущие мимо в сопровождении музыки.
Карнавал продлится около двух недель и завершится 5 марта в Жирный вторник - день, предшествующий началу предпасхального поста.
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