Венецианский карнавал-2019: Лунное открытие в фото

Копірайт зображення Reuters Image caption Центральная тема нынешней церемонии открытия - высадка людей на Луне

Вечером 16 февраля в Италии начался всемирно известный Венецианский карнавал, которому более 900 лет. Двухнедельное празднования стартовало с тематического мероприятия - парада в честь 50-й годовщины высадки людей на Луне.

По случаю праздника костюмированная процессия прошла по главной фестивальной улице города - Rio di Cannaregio. Хотя вернее будет сказать - проплыла. Потому что Rio di Cannaregio - что традиционно для Венеции - не вымощенная брусчаткой улица, а прекрасный канал на севере города.

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"Через 50 лет после высадки на Луну Венецианский карнавал вдохновлен Луной, смотрит в бездонное небо на звезды и вспоминает волшебные мифы", - говорится на сайте мероприятия.

Тема нынешнего парада - "Вините Луну". По словам организаторов, она исходит из шекспировских строк: "Всему виной луна: сегодня в ночь она к земле склонилась слишком низко. И сводит всех с ума..." (пер. Б.Н. Лейтина).

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Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Луна была участницей многих платформ на параде

Зрители выстроились вдоль канала и разглядывали изысканно декорированные лодки, плывущие мимо в сопровождении музыки.

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Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Но карнавал не был бы настоящим без выступлений жонглеров с огнем

Карнавал продлится около двух недель и завершится 5 марта в Жирный вторник - день, предшествующий началу предпасхального поста.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Удивительная и немного жутковатая платформа-рыба с гимнасткой на "спине"

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Не обошлось и без таких необычных существ

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