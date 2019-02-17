Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Бюст Льва Ландау рядом с Харьковским национальным университетом им. В.Н. Каразина, профессором которого он был в 1935 году

Фильм "Дау" - один из самых массовых кинопроектов современности. Сейчас во Франции как раз проходит его премьера.

С Украиной картина о великом ученом Льве Ландау связана самым непосредственным образом. Во-первых, украинский минкульт, среди прочих, выделял деньги на съемки, а, во-вторых, почти три года в Харькове снимали часть киноленты.

С 2008 по 2011 год ради нужных кадров в Харькове декорировали целые улицы города под старину и создали настоящий научный городок - самую масштабную декорацию на территории бывшего СССР.

ВВС News Украина собрала воспоминания о съемках нескольких участников экспериментального кино.

"Я не дам свою машину запереть на крышу"

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Александр Осетров и велосипед немецкой марки "Мифа" 30-х годов

"Вот наши закрома", - двери ангара открывает глава харьковского клуба раритетной техники "Самоходъ", а во время съемок - ассистент режиссера по игровому транспорту Александр Осетров. Железные герои кинематографа "живут" на территории одного из заводов.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Автобус ЗИС-8, который планировали снимать в сцене аварии с участием Ландау

Автобус "ЗИС-8", полевая военная кухня и броневик 1938 года производства - все это стояло в планах съемок фильма "Дау".

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Полевая кухня, которую планировали снимать в эпизоде на территории "Института физических проблем АН СССР" во время войны

И настоящей трудолюбивой железной лошадкой стал грузовик "ЗИС-5".

"На него надевали тент с надписью "Мука" - перевозил муку, а потом он с этой же надписью перевозил трупы расстрелянных НКВД", - рассказывает Александр Осетров.

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption Грузовик "ЗИС-5" активно участвовал в съемках благодаря своей аутентичности

Эта машина оказалась настоящей находкой для киношников. Рычание его оригинального двигателя звукооператоры даже отдельно записывали для использования в фильме.

Аутентичность была основным условием участия в проекте. От клуба в съемках участвовали 18 автомобилей, 3 мотоцикла и 1 велосипед. Самым старым был мотоцикл 1914 года, самой молодой - "Волга-21" 58-60 года.

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption В перерывах между съемками

Режиссер фильма Илья Хржановский был очень чувствителен к мелочам, говорит Александр Осетров:

"Если у них сидели люди, которые брали табак, то крутили самокрутки, и эти самокрутки выдавали людям, которые курили. Также выдавали и сигареты, не такие, как мы привыкли видеть - большая квадратная коробка, она появилась уже в 53-м году, а она была узенькая, на 10-15 сигарет, вот они делали такую ​​коробочку. Склеивали, и если брался кадр, то сигареты выходили именно того времени. Хотя дымили они иначе".

К технике требования были еще жестче. Она не просто должна была быть похожей, она должна была быть выпущена ​​в те годы. Например, мастера восемь месяцев выискивали специфическое плоское стекло на фары и довоенную резину "Голиаф" для колес: "На армейских складах еще были старые прицепы, которые почти не передвигались, стояли на колодках, так резина (колесная) как-то сохранилась. Гонять на них нельзя, а вот проехать километр - можно. В то время начинали распродавать. Полевые кухни, прицепы шли на металлолом, вот там нам и удалось заполучить резину старого образца".

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption Грузовик ЗИС-5 на съемочной площадке

Крылья для грузовиков довоенных времен пришлось изготавливать самим. Найти их было нереально.

Съемки в Харькове начались осенью 2008 года. Съемочная площадка в тот день растянулась на 6 километров. Вдоль всей улицы декорациями закрыли рекламу, в ретро были одеты уличные фонари. Массовое движение создавали более полутысячи человек, транспорт благодаря специальному помосту, двигался по кругу.

Каждая сцена, рассказывает Александр Осетров, могла сниматься по 10-15 раз и в конце концов ее переносили на следующий день, потому что результат не устраивал режиссера. Бывали дни, признается Осетров, когда очень хотелось выругаться и все бросить. Снимали при любых условиях. Иногда из-за режиссера страдала и раритетная техника. В грязи, которую развели киношники на харьковском аэродроме, чтобы снять прибытие Льва Ландау в Харьков, у "Мерседеса" сломали задний мост.

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption На аэродроме во время съемок прилета Ландау в Харьков

"Специально было завезено где-то самосвалов пятнадцать чернозема. Его полили сверху соляркой и потом поливали водой. Получилась вот такая грязь (где-то на уровне колен). И вот в этой грязи должны были идти люди с самолета и ехать машины. Нам пришлось в этой грязи надевать цепи на колеса, чтобы машина смогла проехать хоть как-то. Но режиссер видел это. Хотя летчики говорили: в такой грязи самолет не может взлететь", - говорит руководитель ретро-клуба.

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption Во время съемок прилета Ландау в Харьков

Были и совсем жуткие эпизоды. В одном из эпизодов по киношному замыслу автомобиль "Эмка" должен был в повороте как можно выше подняться по велотреку и выскочить дальше за периметр.

"Это уже сложно, и когда к тому же выпал снег и все покрылось льдом, это было еще сложнее. Впоследствии снег убрали. Набросали листья, полили водой и сказали: так надо ехать. Я сказал: кто за это будет отвечать? Мы сейчас разобьем машину. Когда мы договорились делать все максимум безопасно, запустили людей (на трек). И люди проскальзывали между машиной. Как мы их не убили, я не знаю".

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, на крыше которого должны были снимать сцену "Город с высоты"

Одному из режиссерских замыслов Александр все же сказал "нет". Сцена называлась "Город с высоты". Снимать ее планировали на крыше Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Здание расположено рядом с центральной площадью и оттуда виден почти весь город.

"Мне предложили доставить машины на крышу, где они должны были ездить, - вспоминает Осетров. - Это было серьезно - мы крышу застелим помостом, закатаем, будто это проезжая часть, и так будем снимать, как будто город на ладони, и там ездят машины. Давай думать, вертолетами поднимать машины на крышу, краны там строить. Я сказал: я не дам свою машину запереть на крышу".

Эту сцену так и не сняли.

Массовка, но не какв"Гэтсби"

Готовиться к съемкам "Дау" в Харькове на проекте начали за полтора года до начала работы в городе. В поисках нужных лиц обошли все учебные заведения и заводы, сделали более 180 тысяч снимков. Искали типажи, наиболее похожие на людей 30-40-х годов ХХ века. Актеры массовых сцен проходили несколько фотопроб и отбирались комиссией.

Татьяна Ландесман, сейчас управляющий партнер PR-агентства, тогда работала в одном из харьковских СМИ и вспоминает, как при ней обсуждали съемки:

"Должна была сниматься какая-то сцена то ли бани, то ли Крещения. Их интересовали женщины с естественной растительностью на теле, включая ноги и подмышки. Им нужно было найти женщин, которые согласились бы прийти к ним в таком виде".

Копірайт зображення Из личного архива Харьковского технического клуба Image caption На съемочной площадке

Татьяне досталась ключевая сцена, которую снимали в декорациях, построенных в открытом бассейне "Динамо".

Но съемки ее разочаровали: "Я шла "сниматься в кино", думала - сделают меня красивой. Прическа, макияж, ведь я точно помню, как было в 20-е. Но то, что получилось из примерочной, было ужасным, бесформенным, отвратительным. Как я сейчас понимаю, они нашли настоящую одежду, белье. Было колоссальное количество всего, включая перчатки. Какие-то детали, которые завершали образ. В них очень много было изображений, как выглядели люди того времени. В фильмах мы видели более отшлифованные образы этих людей, все это еще было приукрашено моим воображением. А здесь никакого "Великого Гэтсби".

Женщина признается: "Потом мне не раз звонили, и я уже ни на что не соглашалась".

Жизнь в прошедшем времени

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption На территории спорткомплекса "Динамо" расположен открытый бассейн, где находились декорации Института физических проблем АН СССР

На улице Новгородской до сих пор стоит дом, раскрашенный в яркие цвета. Когда-то это был открытый бассейн спорткомплекса "Динамо". Сейчас здание закрыто, на высоком заборе предупреждение о видеонаблюдении, на воротах - замок. И из-под снега все еще видны остатки киношного оборудования и разбитых декораций.

Копірайт зображення Антон Авіжас Image caption Вид на переулок Воробьева, декорации остались здесь после съемок эпизода к фильму "Дау"

Именно здесь находилась самая масштабная в бывшем СССР съемочная площадка. Площадь павильона занимала 6000 кв.м. Здесь были построены декорации "Института", прототипом которого был Институт физических проблем АН СССР.

В его стенах работал доцент кафедры физики твердого тела физического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина Роман Шуринов.

Копірайт зображення Из личного архива Романа Шуринова Image caption Роман Шуринов во время съемок фильма "Дау"

В кино ученый попал случайно. Его увидели помощники режиссера, когда искали актеров для массовых сцен. Но потом Шуринов понадобился именно как физик-экспериментатор.

Он был одним из первых, кто оказался в экспериментальной лаборатории "Института". Такие, говорит ученый, и сейчас есть в каждом научно-исследовательском институте. В них проверяют на практике теоретические расчеты, проводят эксперименты и пытаются объяснить физические явления. Лаборатория декорационного "Института" также действовала, но там работали по графику прошлого. Воспроизводили то, что их коллеги изучали и открывали во второй половине ХХ века. Все аппараты, с которыми экспериментировали, должны были быть сделаны учеными в лаборатории.

"Строго придерживались также выпуска приборов по времени, - объясняет физик. - Если какая-то электрическая лампа, то она должна была быть выпущена четко в 61 или 51 годах. И нам нужно было из этих деталей создать действующие установки, позволяющие получить результат".

Копірайт зображення Из личного архива Романа Шуринова Image caption Роман Шуринов со своим научным руководителем по фильму

Каждый эксперимент тщательно готовился и документировался. Целью всех исследований была энергия - поиск ее альтернативных источников. Наиболее впечатляющим для ученого стал эксперимент с башней "Ворденклиф". В начале ХХ века Никола Тесла задался целью с ее помощью без проводов передавать энергию на расстояние.

Из-за непредсказуемости последствий ученые начали с небольшого макета, который впоследствии достиг пяти метров. Такими же были и молнии, которые "ходили" в тот день по лаборатории, вспоминает Шуринов:

"Он давал напряжение на выходе около 15 млн Вольт. Этот трансформатор нам удалось запустить полностью в соответствии с теорией, как это проводил сам Тесла. Включили, и тут разряды двухметровые, затем - трехметровые и все больше и больше... Когда добавляли мощность, гас свет во всем институте. Нам звонили и спрашивали, что мы делаем в лаборатории. А мы испытываем трансформатор Теслы, где у нас горят все розетки, вырубается электричество. После ждем, пока все это восстановят, специально выведут выделенную линию по электроэнергии, чтобы это не было связано с работой института".

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption Бывший открытый бассейн "Динамо", который в период съемок "Дау" в Харькове превратился в Институт физических проблем АН СССР

После таких громких экспериментов башню Теслы решили строить уже за городом, но идею так и не реализовали из-за непредсказуемых последствий.

На территории декорационного научного центра строго запрещалась современность.

Копірайт зображення Антон Авижас Image caption В газете "Ведомости университета", выпускавшейся в "Институте", публиковались статьи и интервью физика-экспериментатора Романа Шуринова и других ученых, задействованных в проекте

"Мы полностью заменяли все элементы одежды в соответствии со временем и только потом могли подойти к "Институту", - объясняет ученый. - Не было возможности даже пронести мобильный телефон".

В созданном декораторами научном городке можно было жить. Здесь курсировали свои деньги, своя пресса и идеология строительства коммунизма. Впоследствии, говорит физик, кино для него стало более реальным, чем привычная жизнь.

За два реальных года съемок Роман Шуринов прожил более 20-ти кинематографических лет. Посмотреть, что же вышло-таки из его актерской карьеры, планирует на этой неделе. Ученого пригласили на премьеру в Париж.

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