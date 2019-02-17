Как в Харькове снимали "Дау": воспоминания участников
Фильм "Дау" - один из самых массовых кинопроектов современности. Сейчас во Франции как раз проходит его премьера.
С Украиной картина о великом ученом Льве Ландау связана самым непосредственным образом. Во-первых, украинский минкульт, среди прочих, выделял деньги на съемки, а, во-вторых, почти три года в Харькове снимали часть киноленты.
С 2008 по 2011 год ради нужных кадров в Харькове декорировали целые улицы города под старину и создали настоящий научный городок - самую масштабную декорацию на территории бывшего СССР.
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ВВС News Украина собрала воспоминания о съемках нескольких участников экспериментального кино.
"Я не дам свою машину запереть на крышу"
"Вот наши закрома", - двери ангара открывает глава харьковского клуба раритетной техники "Самоходъ", а во время съемок - ассистент режиссера по игровому транспорту Александр Осетров. Железные герои кинематографа "живут" на территории одного из заводов.
Автобус "ЗИС-8", полевая военная кухня и броневик 1938 года производства - все это стояло в планах съемок фильма "Дау".
И настоящей трудолюбивой железной лошадкой стал грузовик "ЗИС-5".
"На него надевали тент с надписью "Мука" - перевозил муку, а потом он с этой же надписью перевозил трупы расстрелянных НКВД", - рассказывает Александр Осетров.
Эта машина оказалась настоящей находкой для киношников. Рычание его оригинального двигателя звукооператоры даже отдельно записывали для использования в фильме.
Аутентичность была основным условием участия в проекте. От клуба в съемках участвовали 18 автомобилей, 3 мотоцикла и 1 велосипед. Самым старым был мотоцикл 1914 года, самой молодой - "Волга-21" 58-60 года.
Режиссер фильма Илья Хржановский был очень чувствителен к мелочам, говорит Александр Осетров:
"Если у них сидели люди, которые брали табак, то крутили самокрутки, и эти самокрутки выдавали людям, которые курили. Также выдавали и сигареты, не такие, как мы привыкли видеть - большая квадратная коробка, она появилась уже в 53-м году, а она была узенькая, на 10-15 сигарет, вот они делали такую коробочку. Склеивали, и если брался кадр, то сигареты выходили именно того времени. Хотя дымили они иначе".
К технике требования были еще жестче. Она не просто должна была быть похожей, она должна была быть выпущена в те годы. Например, мастера восемь месяцев выискивали специфическое плоское стекло на фары и довоенную резину "Голиаф" для колес: "На армейских складах еще были старые прицепы, которые почти не передвигались, стояли на колодках, так резина (колесная) как-то сохранилась. Гонять на них нельзя, а вот проехать километр - можно. В то время начинали распродавать. Полевые кухни, прицепы шли на металлолом, вот там нам и удалось заполучить резину старого образца".
Крылья для грузовиков довоенных времен пришлось изготавливать самим. Найти их было нереально.
Съемки в Харькове начались осенью 2008 года. Съемочная площадка в тот день растянулась на 6 километров. Вдоль всей улицы декорациями закрыли рекламу, в ретро были одеты уличные фонари. Массовое движение создавали более полутысячи человек, транспорт благодаря специальному помосту, двигался по кругу.
Каждая сцена, рассказывает Александр Осетров, могла сниматься по 10-15 раз и в конце концов ее переносили на следующий день, потому что результат не устраивал режиссера. Бывали дни, признается Осетров, когда очень хотелось выругаться и все бросить. Снимали при любых условиях. Иногда из-за режиссера страдала и раритетная техника. В грязи, которую развели киношники на харьковском аэродроме, чтобы снять прибытие Льва Ландау в Харьков, у "Мерседеса" сломали задний мост.
"Специально было завезено где-то самосвалов пятнадцать чернозема. Его полили сверху соляркой и потом поливали водой. Получилась вот такая грязь (где-то на уровне колен). И вот в этой грязи должны были идти люди с самолета и ехать машины. Нам пришлось в этой грязи надевать цепи на колеса, чтобы машина смогла проехать хоть как-то. Но режиссер видел это. Хотя летчики говорили: в такой грязи самолет не может взлететь", - говорит руководитель ретро-клуба.
Были и совсем жуткие эпизоды. В одном из эпизодов по киношному замыслу автомобиль "Эмка" должен был в повороте как можно выше подняться по велотреку и выскочить дальше за периметр.
"Это уже сложно, и когда к тому же выпал снег и все покрылось льдом, это было еще сложнее. Впоследствии снег убрали. Набросали листья, полили водой и сказали: так надо ехать. Я сказал: кто за это будет отвечать? Мы сейчас разобьем машину. Когда мы договорились делать все максимум безопасно, запустили людей (на трек). И люди проскальзывали между машиной. Как мы их не убили, я не знаю".
Одному из режиссерских замыслов Александр все же сказал "нет". Сцена называлась "Город с высоты". Снимать ее планировали на крыше Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Здание расположено рядом с центральной площадью и оттуда виден почти весь город.
"Мне предложили доставить машины на крышу, где они должны были ездить, - вспоминает Осетров. - Это было серьезно - мы крышу застелим помостом, закатаем, будто это проезжая часть, и так будем снимать, как будто город на ладони, и там ездят машины. Давай думать, вертолетами поднимать машины на крышу, краны там строить. Я сказал: я не дам свою машину запереть на крышу".
Эту сцену так и не сняли.
Массовка, но не какв"Гэтсби"
Готовиться к съемкам "Дау" в Харькове на проекте начали за полтора года до начала работы в городе. В поисках нужных лиц обошли все учебные заведения и заводы, сделали более 180 тысяч снимков. Искали типажи, наиболее похожие на людей 30-40-х годов ХХ века. Актеры массовых сцен проходили несколько фотопроб и отбирались комиссией.
Татьяна Ландесман, сейчас управляющий партнер PR-агентства, тогда работала в одном из харьковских СМИ и вспоминает, как при ней обсуждали съемки:
"Должна была сниматься какая-то сцена то ли бани, то ли Крещения. Их интересовали женщины с естественной растительностью на теле, включая ноги и подмышки. Им нужно было найти женщин, которые согласились бы прийти к ним в таком виде".
Татьяне досталась ключевая сцена, которую снимали в декорациях, построенных в открытом бассейне "Динамо".
Но съемки ее разочаровали: "Я шла "сниматься в кино", думала - сделают меня красивой. Прическа, макияж, ведь я точно помню, как было в 20-е. Но то, что получилось из примерочной, было ужасным, бесформенным, отвратительным. Как я сейчас понимаю, они нашли настоящую одежду, белье. Было колоссальное количество всего, включая перчатки. Какие-то детали, которые завершали образ. В них очень много было изображений, как выглядели люди того времени. В фильмах мы видели более отшлифованные образы этих людей, все это еще было приукрашено моим воображением. А здесь никакого "Великого Гэтсби".
Женщина признается: "Потом мне не раз звонили, и я уже ни на что не соглашалась".
Жизнь в прошедшем времени
На улице Новгородской до сих пор стоит дом, раскрашенный в яркие цвета. Когда-то это был открытый бассейн спорткомплекса "Динамо". Сейчас здание закрыто, на высоком заборе предупреждение о видеонаблюдении, на воротах - замок. И из-под снега все еще видны остатки киношного оборудования и разбитых декораций.
Именно здесь находилась самая масштабная в бывшем СССР съемочная площадка. Площадь павильона занимала 6000 кв.м. Здесь были построены декорации "Института", прототипом которого был Институт физических проблем АН СССР.
В его стенах работал доцент кафедры физики твердого тела физического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина Роман Шуринов.
В кино ученый попал случайно. Его увидели помощники режиссера, когда искали актеров для массовых сцен. Но потом Шуринов понадобился именно как физик-экспериментатор.
Он был одним из первых, кто оказался в экспериментальной лаборатории "Института". Такие, говорит ученый, и сейчас есть в каждом научно-исследовательском институте. В них проверяют на практике теоретические расчеты, проводят эксперименты и пытаются объяснить физические явления. Лаборатория декорационного "Института" также действовала, но там работали по графику прошлого. Воспроизводили то, что их коллеги изучали и открывали во второй половине ХХ века. Все аппараты, с которыми экспериментировали, должны были быть сделаны учеными в лаборатории.
"Строго придерживались также выпуска приборов по времени, - объясняет физик. - Если какая-то электрическая лампа, то она должна была быть выпущена четко в 61 или 51 годах. И нам нужно было из этих деталей создать действующие установки, позволяющие получить результат".
Каждый эксперимент тщательно готовился и документировался. Целью всех исследований была энергия - поиск ее альтернативных источников. Наиболее впечатляющим для ученого стал эксперимент с башней "Ворденклиф". В начале ХХ века Никола Тесла задался целью с ее помощью без проводов передавать энергию на расстояние.
Из-за непредсказуемости последствий ученые начали с небольшого макета, который впоследствии достиг пяти метров. Такими же были и молнии, которые "ходили" в тот день по лаборатории, вспоминает Шуринов:
"Он давал напряжение на выходе около 15 млн Вольт. Этот трансформатор нам удалось запустить полностью в соответствии с теорией, как это проводил сам Тесла. Включили, и тут разряды двухметровые, затем - трехметровые и все больше и больше... Когда добавляли мощность, гас свет во всем институте. Нам звонили и спрашивали, что мы делаем в лаборатории. А мы испытываем трансформатор Теслы, где у нас горят все розетки, вырубается электричество. После ждем, пока все это восстановят, специально выведут выделенную линию по электроэнергии, чтобы это не было связано с работой института".
После таких громких экспериментов башню Теслы решили строить уже за городом, но идею так и не реализовали из-за непредсказуемых последствий.
На территории декорационного научного центра строго запрещалась современность.
"Мы полностью заменяли все элементы одежды в соответствии со временем и только потом могли подойти к "Институту", - объясняет ученый. - Не было возможности даже пронести мобильный телефон".
В созданном декораторами научном городке можно было жить. Здесь курсировали свои деньги, своя пресса и идеология строительства коммунизма. Впоследствии, говорит физик, кино для него стало более реальным, чем привычная жизнь.
За два реальных года съемок Роман Шуринов прожил более 20-ти кинематографических лет. Посмотреть, что же вышло-таки из его актерской карьеры, планирует на этой неделе. Ученого пригласили на премьеру в Париж.