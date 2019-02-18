Небесная сотня. Карта расстрелов на Майдане

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Пять лет назад, 18 - 21 февраля 2014 года, в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и силовиков. Следствием этих событий стало бегство из страны президента Украины Виктора Януковича, аннексия Крыма и затяжной конфликт на юго-востоке Украины. Би-би-си вспоминает хронику событий тех дней.

Массовая акция протеста против приостановки украинским правительством подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом стояла в центре Киева с ноября 2013 года. За несколько месяцев были предприняты попытки разгона, приняты законы ужесточающие наказание за нарушение правил проведения митингов, Виктор Янукович провел переговоры с оппозицией и даже пообещал формирование коалиционного правительства. Однако с 18 февраля ситуация резко обострилась.

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Карта создана с помощью Carto. Источники: Генпрокуратура Украины, "Историческая правда", Nebesnasotnya.com. Фото: Getty Images, УНИАН

Утром протестующие начали движение от Майдана к Верховной Раде - тогда его назвали "Мирное наступление". Оно переросло в бои между "майдановцами", силовиками и так называемыми "титушками" - провластными митингующими.

Тысячи митингующих прошли по Институтской улице, затем смогли преодолеть кордоны правоохранителей и выйти на улицу Грушевского, где находится здание правительства Украины и Верховная Рада.

Когда на ближайших улицах - Шелковичной, Липской, Крепостном переулке - начались столкновения, силовики и "титушки" оттеснили протестующих, а затем захватили баррикады в начале Грушевского, которые "майдановцы" удерживали еще с "Огнекрещения" 19 января.

Противостояние было и в Мариинском парке, где против "майдановцев" также действовали силовики с "титушками".

Во время столкновений в тот день "титушки" в масках и с битами смогли отбросить "майдановцев". Есть данные, что они применяли огнестрельное оружие.

Тогда протестующие бросили бутылки с зажигательной смесью в офис Партии регионов на Липской улице, где начался пожар.

Уже вечером силовики смогли вытеснить протестующих из правительственного квартала вглубь Майдана, прорвав баррикады на Институтской. Начался штурм, который власть назвала антитеррористической операцией.

Горели баррикады, пожар начался в лагере Майдана и в Доме профсоюзов, в котором в то время протестующие разместили свой госпиталь.

В результате столкновений на Майдане и вокруг него 18 февраля погибли 18 активистов, еще 500 были ранены.

Всю ночь 19 февраля на Майдане продолжалось противостояние. Утром к протестующим прибыло подкрепление из регионов, им удалось вернуть позиции по периметру площади.

После штурма лидеры оппозиции в очередной раз ходили на переговоры к тогда еще действующему президенту Виктору Януковичу. А по итогам встречи сообщили, что штурма Майдана больше не будет, так как стороны договорились о перемирии.

По официальным данным в ночь с 18 на 19 февраля погибли 17 "майдановцев", более 200 - ранены. Активисты сообщества "ЕвромайданSOS" заявили о десятках пропавших, с которыми родные или знакомые потеряли связь 18-19 февраля после столкновений с силовиками.

В ночь на 20 февраля ситуация на Майдане в целом была спокойной, но утром возобновились столкновения со стороны Институтской улицы.

Позже "Беркут" и Внутренние войска начали отступать с Майдана. Протестующие восприняли это как возможность продвижения по Институтской улице дальше.

Активисты стали подниматься по улице и попали под перекрестный обстрел. Погибло несколько десятков человек.

Тем временем на Майдане удалось потушить пожар в Доме профсоюзов. Из регионов продолжали прибывать автобусы с новыми протестующими. Со сцены Майдана объявили, что на Институтской улице у многих активистов огнестрельные ранения. "Евромайдан" объявил мобилизацию.

В тот же день в Киев прибыла делегация из ЕС, чтобы наладить переговоры и прекратить противостояние. Весь день и всю следующую ночь министры иностранных дел Германии, Франции и Польши общались с лидерами оппозиции и Виктором Януковичем.

Пока шли переговоры, на Институтской уже были зафиксированы десятки смертей. По официальным данным, в этот день погибли 48 активистов.

Утром появилась информация, что Виктор Янукович готов объявить досрочные президентские выборы.

В этот день значительная часть силовиков и спецтехники оставили правительственный квартал. В полдень президент и лидеры оппозиции в присутствии делегации ЕС подписали соглашение для урегулирования кризиса, которое предусматривало возвращение к Конституции 2004 года, досрочные выборы президента и расследование событий на Майдане.

Вечером Майдан прощался с погибшими, которых назвали "Небесной сотней".

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Выступления политиков люди встретили недовольными возгласами. Речь Виталия Кличко прервал лидер одной из групп протестующих Владимир Парасюк, который заявил, что без отставки Януковича активисты пойдут на вооруженное наступление. Тысячи собравшихся это поддержали. "Правый сектор" заявил, что не сложит оружие и готов взять на себя ответственность за дальнейшее развитие событий.

На фоне протестов вечером Виктор Янукович в сопровождении охраны вылетел в Харьков, а оттуда через Крым бежал в Россию.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 на Майдане и около него погибло от 78 до 83 активистов. Самому младшему из них - Назару Войтовичу было 17, старшему - Ивану Наконечному - 83 года.

После 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Так "Небесная сотня" стала сотней буквально.

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