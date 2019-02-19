Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Во время операции "Скорпион" на востоке ДР Конго украинские вертолеты Ми-24 ("крокодилы") 124 раза наносили удары по позициям боевиков, которые убивают и калечат местное население

Несколько вертолетов Ми-24 появляются в небе над джунглями в сердце Африки. На них надписи UN и украинские флаги - это вылетают на боевое задание украинские миротворцы из 18-го отдельного вертолетного отряда ВСУ.

Такую картину все чаще в последние месяцы можно увидеть на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Северное Киву, где различные группировки боевиков совершают насилие против местного населения, грабят недра и уничтожают природу этого живописного уголка Африки.

При слабой центральной власти единственным гарантом хоть какой-то безопасности для местных жителей является присутствие миротворцев ООН миссии MONUSCO.

В ее составе пока находится самый большой на планете украинский миротворческий контингент из 250 военных 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ.

Украинские миротворцы рассказали BBC News Украина, как украинские вертолеты стали главной ударной силой операции против джихадистов, которых считают чуть ли не самыми жестокими на континенте.

Украинский "крокодилы" против джихадистов

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Украинские солдаты обстреливают исламистов, которых считают одними из самых жестоких в Африке?

Восток Конго - земля, на которой уже давно нет покоя. В 1994 году в соседней Руанде произошел геноцид, погибли несколько сотен тысяч человек. Когда вооруженных виновников геноцида вытеснили из страны, они убежали в восточные провинции Конго, сея смерть и насилие. Очень быстро этот регион стал пристанищем уголовных и экстремистских организаций из соседних стран.

Уже четверть века здесь льется кровь, а количество жертв боевых действий за это время достигло нескольких миллионов. Только в провинциях Северное и Южное Киву, где дислоцируются миротворцы, действуют около 150 группировок боевиков.

Они часто утверждают, что отстаивают определенные идеологические принципы, в названии группировок встречается слово демократия, но на практике они занимаются обычным грабежом местного населения и недр страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В таких шахтах в ДР Конго добывают каситерит и колтан. Условия в нелегальных шахтах могут быть еще хуже

Боевики контролируют нелегальные шахты-копальни по добыче колтана, золота, бриллиантов, вольфрама. Количество таких копален достигает нескольких сотен тысяч, по данным миссии ООН. На шахтах часто в рабских условиях работают дети, которые приносят огромную прибыль лидерам группировок.

Проклятие Конго

Копірайт зображення Thierry Falise Image caption Живописные пейзажи и богатейшие недра восточных регионов ДР Конго могли бы сделать страну одной из самых богатых в Африке. Однако внешнее вмешательство и трагическая история помешали этому

Минерал колтан называют "проклятием Конго".

На него на мировом рынке большой спрос как на сырьевой источник элемента ниобия, необходимый для производства компьютеров, смартфонов, ракетных двигателей, ракет, газовых турбин.

Не исключено, что ваш смартфон также может быть изготовлен благодаря элементам, полученным из конголезских минералов.

Контроль над залежами колтана со стороны боевиков удешевляет стоимость минерала для его покупателей, отсюда заинтересованность в нестабильности в стране.

В 2009 году журнал Africa Business magazine оценил богатства недр ДР Конго в 24 трлн долларов. Огромные запасы меди и кобальта, важного для индустрии электрокаров и производства аккумуляторов, также объясняет повышенный интерес к республике.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Огромные запасы кобальта привлекают к ДР Конго внимание многих государств и корпораций

Грабеж недр - не единственное занятие боевиков. Они нападают на деревни, убивают жителей мачете или топорами, насилуют женщин и детей, похищают и их, а затем требуют выкуп.

В результате боевых действий и таких нападений, по данным миротворческой миссии MONUSCO, в 2017-2018 годах в ДРК из 80 млн жителей было 4,5 млн внутренних переселенцев, а более 600 тыс граждан Конго бежали в другие государства.

В ноябре 2018 года командование миротворцев MONUSCO решило провести операцию "Скорпион" против не самой многочисленной, но очень жестокой группировки "Альянс демократических сил" (ADF) - боевиков-джихадистов, перешедших на территорию Конго из соседней Уганды в 1990-х годах.

"Альянс демократических сил" (ADF) - коалиция выходцев из исламистской секты "Салаф Таблиг" и боевиков, воевавших против президента Уганды Йовери Мусевени.

"Салаф Таблиг" во главе с шейхом Джамилем Макулу хотела создать правительство исламистов, но угандийская армия вытеснила их из страны", - рассказывает о группировке соучредитель Центра исследования Африки, преподаватель ИМО КНУ им. Т. Шевченко Александр Мишин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пейзажи восточного Конго не везде такие прекрасные, как на этом фото, - некоторые районы стали жертвами боевиков, которые создают копальни, загрязняют реки и вырубают лес

По его словам, по крайней мере какон-то время финансировали и снабжали оружием ADF джихадисты "Аш-Шабаб" из Сомали, убившие сотни людей в терактах в Кении, и "Армия сопротивления Господа" Джозефа Кони, ранее воевавшая в Уганде и имеющая дурную репутацию из-за похищения детей и ампутации конечностей людей за использование транспортных средств, даже велосипедов.

В то же время корреспондент ВВС в Киншасе Гаюс Ковене отмечает, что среди его коллег в ДР Конго бытует мнение, что группировка ADF могла сильно измениться в последние годы.

"Мы думаем, что это та самая угандийская группа исламистов, но мы не до конца уверены", - объясняет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В последние несколько лет сотни людей стали жертвами боевиков ADF

Джихадисты ADF похищают детей, девушек превращают в рабынь и солдат, ребят - в солдат и разведчиков. В прошлом году журналисты издания Vice записали показания некоторых бывших боевиков группировки, в частности, девушки, которую похитили и сделали солдатом.

"Мне было 5 лет, когда они схватили меня. Я стала солдатом. И я также была bibi abo - секс-рабыней. Я была вынуждена начать воевать, когда мне было 10 лет, и мне было 11 лет, когда мне дали мужчину. Они заставляли нас не отступать, бороться жестко и никогда не отступать. Вы должны просто двигаться вперед и молиться Богу, чтобы вас сохранил. Нельзя думать о будущем или настоящем, нельзя даже сказать, что ты боишься. Вы просто не имеете выбора. Никуда бежать, вы просто делаете то, что вам говорят. Нас много - около 200 детей", - рассказала 20-летняя девушка, которой удалось сбежать от боевиков после 15 лет пребывания в составе группировки. Один из трех ее детей, рожденных от боевика ADF, до сих пор остается в группировке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины в городе Бени (Конго) оплакивают родственников, убитых во время нападения боевиков ADF. В начале ноября 2018 года шесть человек убили, еще пять были похищены, преимущественно дети

А так описывают группировки ADF в International Crisis Group, занимающейся мониторингом конфликтов в Африке: "Группа угандийского происхождения, укоренилась в восточном Конго, особенно в отдаленных горных приграничных районах. Интегрировалась в местные общины, участвовала в трансграничной торговле и установила связи с различными вооруженными группами в восточном Конго, а также с гражданской и военной властью Конго и Уганды. То, как ADF-NALU вписалась в эту серую зону, позволило группе выжить, не виграв ни одной битвы более чем за пятнадцати лет, и противостоять нескольким попыткам нейтрализовать ее".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В декабря 2017 года жертвами боевиков ADF стали 15 танзанийских миротворцев

В последние годы нападения ADF становятся все более жестокими.

Они нападали на военных армии ДР Конго, миротворцев и сотрудников гуманитарных миссий, которые пытались остановить распространение Эболы в регионе.

В декабре 2017 года джихадисты убили 15 танзанийских миротворцев, в августе 2018-го боевики убили 14 крестьян и 17 военных армии ДР Конго в городе Бени. В начале ноября они атаковали окрестности города Бени, где находились миротворцы, и убили нескольких жителей.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Во время первого этапа операции "Скорпион" Украинские вертолеты Ми-8 перевозили пехотинцев и спецназовцев из других стран в места, где шли бои

13 ноября миротворцы вместе с армией Конго начали операцию "Скорпион" против джихадистов, чтобы очистить от них городок Кидидиве и окрестности города Бени. На первом этапе операции четыре украинских вертолета Ми-8 перебрасывали в район операции спецназ из Гватемалы и Танзании, пехотинцев из ЮАР и Малави.

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption На втором этапе "Скорпиона" экипажи украинских вертолетов Ми-24 занялись уничтожением укрепленных позиций боевиков ADF

"Второй этап операции предусматривал уничтожение укрепленных позиций боевиков, и эта задача полностью легла на плечи экипажей Ми-24 (Военные называют их "крокодилами". - Ред.) украинского миротворческого контингента. После этого наземные силы провели зачистку района проведения операции под прикрытием наших вертолетов, а также вертолетов "Oryx" ЮАР ", - рассказывает полковник Максим Самиленко, начальник штаба и первый заместитель командира 18-го вертолетного отряда.

"Всего за время операции наши Ми-24 отработали 124 задачи по огневому поражению противника", - резюмирует он.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Полковник Максим Самиленко рассказывает, что боевики обстреливали украинские вертолеты, но мастерство украинских пилотов стало им помехой

Во время операции боевики ADF обстреливали украинские вертолеты из стрелкового оружия, но украинские пилоты избежали потерь и серьезных повреждений техники.

На третьем этапе операции наземные силы зачистили район под прикрытием вертолетов Украины и ЮАР.

Боевики отомстили за поражение - однажды ночью напали на временный лагерь миротворцев и убили шестерых военных из Малави.

Украинские миротворцы, которые ранее служили в Либерии и Кот-д'Ивуаре, отмечают, что в предыдущих миссиях редко применяли авиационное вооружение, больше занимались транспортировкой и разведкой, очень редко демонстрировали силу. В ДР Конго реалии другие.

"За время одной только операции "Скорпион" для уничтожения позиций ADF огневых ударов нанесли больше, чем за всю предыдущую ротацию", - отмечает помощник командира отряда, старший лейтенант Андрей Остапюк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боевики часто прячутся в зарослях национальных парков, таких как Вирунга, они убивают горных горилл и рейнджеров, которые пытаются защитить животных

Усложняет задачу то, что боевики скрываются в необитаемых джунглях, которые входят в состав всемирно известных национальных парков, таких как Вирунґа, а также условия конголезских гор.

"Здесь очень быстро меняется погода, за считанные минуты может нагрянуть гроза, о чем особенно важно помнить летному составу. Джунгли, под прикрытием которых обычно действуют боевики, очень ограничивают возможности визуального наблюдения, а гористая местность несколько усложняет полеты. Средняя высота гор в демократической Республике Конго достигает 5 тысяч метров над уровнем моря, что увеличивает нагрузку на авиационную технику", - объясняет летчик-оператор вертолетов Ми-24 капитан Максим Гамов.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Летчик-оператор вертолетов Ми-24 капитан Максим Гамов

Обычно звено из четырех украинских боевых вертолетов Ми-24 в Конго должно прикрывать вертолеты гражданской авиации, на которых перевозят сотрудников гуманитарных организаций, врачей, грузы. Но военная операция с их участием может еще не раз повториться - слишком много в регионе боевиков, которые убивают гражданских.

Как становятся миротворцами, и какие трудности перед ними возникают

В Африке служат опытные украинские военные. Чтобы попасть в миротворческую миссию, нужно иметь опыт участия в АТО/ООС. Кандидатов, не отвещающим этому требованию, отсеивают еще на этапе подачи документов.

Существует конкурс - не менее двух кандидатов на одну должность, которых отбирают во время боевого слаживания. Во время отбора военные проходят тесты на психологическую устойчивость, физическую и огневую подготовку.

"В моем случае во время слаживания сначала кандидаты и подразделение в целом инспектировали комиссия Сухопутных войск, затем одновременно Комиссия Генштаба и Главная инспекция Минобороны Украины", - рассказывает Андрей Остапюк.

Кроме того, для каждой должности есть свой специфический перечень требований: переводчики и бортовые инженеры должны знать иностранный язык, пилоты - иметь определенный летный минимум, выполнить программу прыжков.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption В августе 2018 года командующий миротворческой миссии генерал-лейтенант Элиас Родригес Мартинс Филхо наградил украинских миротворцев медалями "За службу миру"

Украинских миротворцев разместили на регулярной основе в городе Гома и на временных - в городах Бени, Кананга и их окрестностях.

Миротворцы, ранее служившие в Либерии, где украинский контингент находился 15 лет (с 2003 по 2018 годы), рассказывают, что условия в двух странах отличаются. За счет высокогорья в ДР Конго температура воздуха не такая высокая, и меньше влажность воздуха, акклиматизация проходит легче и меньше досаждают местные насекомые.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Украинские вертолеты Ми-8, как правило, перевозят миротворцев из других стран, грузы, транспортируют раненых

Но все равно нужно остерегаться малярии, избегать укусов комаров. Чтобы не подхватить дизентерию, нужно мыть руки после контакта с любыми предметами и всегда держать в кармане антисептик.

Жестокая война в Конго накладывает свой отпечаток и отношение местных к миротворцам сдержаннее, чем в Либерии.

В то же время миротворцы говорят, что на бытовые условия в ДР Конго им "грех жаловаться", с этим все замечательно.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption В декабре украинский вертолет обнаружил и эвакуировал миротворца из Малави, который после боя с боевиками потерял связь с подразделением и бродил по джунглям 16 дней

Долго ли продлится миротворческая миссия?

Историю ДР Конго можно коротко описать, связав ее с судьбой лидеров страны.

Ее первого премьера, лидера движения за независимость Патриса Лумумбу после нескольких месяцев правления убили и растворили в кислоте в 1961 году, подозревая его в стремлении наладить связи с просоветским лагерем и в нелояльности к бывшей метрополии - Бельгии, заинтересованной в природных ресурсах страны.

Вскоре к власти пришел диктатор Мобуту, правивший страной в течение 30 лет, создавший культ личности и способствовавший распространению коррупции. Он построил в родной деревне взлетно-посадочную полосу для "Конкорда", на котором летал на шопинг в Париж, пытался даже создать собственную ракетную программу, но в итоге довел экономику Конго до коллапса и оставил с долгом в 14 млрд долларов. В 1997 году он бежал из страны после того, как вспыхнуло восстание во главе с его давним оппонентом, соратником Че Гевары, Лораном-Дезире Кабилой. Вскоре он умер от рака в изгнании.

За время короткого правления Лорана-Дезире Кабилы (1997-2001), который, несмотря на марксистское прошлое, проводил прозападную внешнюю политику, началась так называемая "Африканская мировая война", за время которой в конфликте на востоке ДР Конго приняли участие более 10 стран Африки, поддерживающие Кабилу или его противников. В 2001 году президента убил охранник, и власть досталась его сыну Жозефу Кабиле (2001-2019).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трое политиков, которые определивших историю ДР Конго: Патрис Лумумба, Мобуту Сесе Секо и Лоран-Дезире Кабила (слева направо)

Несмотря на то, что в 2003 году под давлением Запада страны региона договорились о мире, на востоке ДР Конго его до сих пор нет. В январе 2019 года в стране произошла первая за почти 60 лет мирная передача власти Жозефа Кабилы новоизбранному президенту Феликсу Чисекеди.

Корреспондент ВВС в Киншасе Гаюс Ковене отмечает, что Феликс Чисекеди пообещал принести мир на восток Конго, но есть сомнения в том, есть ли у него возможность изменить сложившуюся в регионе систему.

"Он обещал, что переместит штаб армии в провинцию Северное Киву, чтобы быть уверенным, что мир все-таки наступит. Но трудно поверить, что это произойдет, это не может произойти быстро", - говорит он.

К тому же, по словам корреспондента ВВС, новый президент не объявил меры по перекрытию каналов финансирования боевиков, наживающихся на добыче и контрабанде в соседние страны минералов и ценной древесины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 2019 года в Конго впервые за 59 лет состоялась мирная передача власти - от президента Жозефа Кабилы новоизбранному президенту Феликсу Чисекеди (справа)

Гаюс Ковене объясняет, что у противостояния на востоке ДР Конго есть несколько факторов. Важнейший из них - прошлые конфликты с соседями, Угандой, Руандой и Бурунди, откуда на территорию Конго переместилось немало группировок боевиков.

Это - геостратегическая проблема. В этих странах-соседях есть влиятельные люди, получающие выгоду от природных ресурсов Конго. У них есть сети влияния, позволяющие им это делать. Они не смогли бы функционировать в условиях стабильности. Если будет стабильность, местное населения будет требовать прозрачности в вопросах недр и земель. В условиях хаоса люди обеспокоены спасением своей жизни, а не требованием прозрачности", - отмечает он.

Второй фактор - нерешенный земельный вопрос. "Есть земельное законодательство, которое не соблюдается. Есть также конфликты, когда одна этническая группа говорит об определенном поле - это наша земля, а другая - нет, мы здесь были раньше, это наша земля", - объясняет Гаюс Ковене.

"И наконец, есть политики, пользующиеся комбинацией факторов - этническим многообразием, земельной проблемой и влиянием стран-соседей, чтобы сеять вражду", - резюмирует корреспондент ВВС в Киншасе.

Украинские африканисты высказывают осторожный оптимизм относительно будущего Конго после выборов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно на востоке ДР Конго много лет работает "доктор, который ставит женщин на ноги" - единственный конголезский лауреат Нобелевской премии мира Дени Муквеге, который спас тысячи женщин и девушек, изнасилованных боевиками. Его несколько раз пытались убить, поэтому его охраняют миротворцы ООН

"То, что выборы закончились без кровопролития - это огромный успех. Не только конголезы, но все соседние страны вздохнули с облегчением. Развитие страны будет зависеть от правящей элиты: если они дальше будут позволять иностранцам и местным дельцам разворовывать богатства страны в обмен на свое обогащение, ничего не изменится", - прогнозирует украинский бизнесмен Артем Гудков, директор компании Global Ukrainian Distribution Investment and Trading (GUDIT), который сам два года работал в Конго и сейчас занимается развитием бизнеса в Африке.

Он считает, что развитие ДР Конго возможно, если преодолеть такие проблемы страны как тотальная зависимость от импорта, контроль над торговлей со стороны иностранцев и отсутствие нормального сухопутного сообщения внутри страны.

"Сложно контролировать все процессы в государстве, где области отдалены - фактически государства в государстве, а губернатор - маленький президентик", - объясняет Гудков.

Александр Мишин считает возможным обострение конфликта из-за сильной оппозиции к новому президенту Чисекеди.

"Это будет зависеть от внешних игроков, представляющих интересы в добыче сырья в ДРК. На востоке страны ситуация и дальше будет оставаться сложной", - считает африканист.

Так что, похоже, у миротворцев будет еще много работы в этой стране.

Копірайт зображення МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ Image caption Помощник командира 18-го вертолетного отряда Андрей Остапюк отмечает, что присутствие украинских миротворцев в ДР Конго очень важно на фоне обсуждения введения миротворцев на Донбасс

А стоит ли быть в ДР Конго?

Корреспондент ВВС в Киншасе Гаюс Ковене отмечает, что в ДР Конго отношение к миротворческой миссии MONUSCO является скептическим, многие конголезцы считают, что миротворцы находятся в стране, не для того, чтобы решить проблемы. Ведь с момента размещения миссии прошло почти 20 лет, но кровопролитие продолжается.

"Некоторое время назад я беседовал с одним из высших чинов MONUSCO и спросил: Почему вы так долго не можете справиться с проблемой боевиков, ведь у вас есть и люди, и ресурсы? Он ответил, что MONUSCO не может планировать и осуществлять операции, атаки на боевиков без инициативы правительства Конго, за исключением форс-мажоров. Этот офицер сказал, что некоторые руководители в конголезской армии сотрудничают с боевиками, преследуя личный интерес. А как вы победите боевиков, когда у них есть союзники в армии?" - отмечает корреспондент ВВС .

По его мнению, без улучшения армии Конго миротворцы не смогут решить свои задачи, потому что они могут лишь помогать властям, но не являются властью.

Копірайт зображення МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ Image caption В ДР Конго находится крупнейший украинский миротворческий контингент

В то же время пребывание в одной из горячих точек Африки и участие в боях с боевиками - это риск. Нужно ли Украине держать опытных военных в Африке, рисковать их жизнью, когда есть немало проблем дома?

На самом деле именно ситуация на Донбассе является аргументом в пользу присутствия украинских миротворцев.

"Руководство нашего государства всерьез рассматривает возможность введения в Украину миротворцев ООН, и сейчас очень важно продолжать выполнять обязательства, взятые перед международным сообществом, оставаться верными принципам государства-миротворца. Это дает козыри в игре, которая решит по чьему сценарию будет разворачиваться такая миссия - по российскому или по нашему", - отмечает Андрей Остапюк.

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption В миротворческих операциях Украина бесплатно осуществляет дорогостоящую подготовку военных пилотов, и это не единственная выгода от участия

"Наконец, участие в миротворческих миссиях выгодно для страны - за каждую единицу техники, патрон и военнослужащего ООН предоставляет финансовую компенсацию. Аренда звена Ми-24 (четырех вертолетов. - Ред.), участвующего в Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, ежемесячно приносит бюджету Украины 1 млн долларов, а каждый час налета каждого Ми-8 возмещается в размере 3 900 долларов в час. Украина в таких местах фактически бесплатно осуществляет дорогостоящую подготовку военных пилотов", - резюмирует помощник командующего отряда.

"Среди миротворцев нашим ребятам удалось заработать хорошую репутацию квалифицированных и толковых профессионалов", - отмечает Артем Гудков, но подчеркивает, что присутствия миротворцев мало для развития положительного имиджа Украины в Конго, поскольку некоторые местные считают присутствие миротворцев вмешательством во внутренние дела страны.

Соучредитель Центра исследований Африки Александр Мишин обращает внимание, что сейчас количество украинских миротворцев наименьшее за время независимости и составляет лишь 0,2% количества украинских военных.

Он считает, что участие Украины в миротворческих операциях сформировало положительный имидж Украины в Африке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Студентки-первокурсницы делают селфи в университете города Бени, Северное Киву. Миротворческая операция полностью не решила проблему безопасности ДР Конго, но жизнь сейчас здесь точно спокойнее, чем 20 лет назад

"Украина не пользуется в этом регионе плохой репутацией, а также не славится деструктивной вовлеченностью во внутренние дела Африки. Украину считают незаинтересованной стороной, которая может принести мир и стабильность африканским нациям", - отмечает африканист.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***