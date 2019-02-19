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Спустя пять лет после гибели "Небесной сотни" за решеткой оказались лишь несколько "титушок" (так в Украине называют молодых людей, нанятых властями для акций против оппозиции).

Дела против силовиков, в том числе тех, которые стреляли на Институтской, все еще расследуются или слушаются в судах.

Почти два десятка родственников погибших "майдановцев" за эти пять лет умерли, не дождавшись приговоров за смерть своих родных.

Подозреваемые

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В убийствах на Майдане официально подозревают 66 человек. 46 из них сейчас - в розыске.

Среди них - экс-президент Виктор Янукович, прежнее руководство киевской милиции и СБУ.

Еще часть подозреваемых все-таки находится под стражей и ожидает приговора.

Приговоры

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Однако приговоры и даже осужденные по делам "майдановцев" есть. Реальные тюремные сроки получили 11 человек.

"Это все "титушки", - рассказал глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк "Українському радіо".

В остальных приговорах - а их более 40 - речь шла либо об условных сроках, либо о других видах наказаний.

"Реально отбывают наказание двое "титушек" из Харькова. Они сидели на Петровке и случайно схватили непричастного к сложившейся ситуации человека, их осудили за захват и пытки", - рассказал BBC News Украина адвокат нескольких семей "Небесной сотни" Виталий Тытыч.

"Могу показать на видео, кто стрелял"

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Ни один страж порядка за убийство осужден не был.

Хотя, как настаивает Виталий Тытыч, некоторые дела об убийствах - простые, поскольку подкреплены множеством доказательств.

"20 февраля (в день расстрелов на Институтской, - Ред.) было много камер: стационарных и персональных. Преступление зафиксировано с самого начала утром и до его окончания, все видно", - говорит адвокат.

"Такого простого преступления еще не было в истории криминалистики - когда преступники, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, давали в этот момент интервью. Это задокументировано, здесь нечего расследовать", - считает он.

Сын Сергея Бондарчука, погибшего 20 февраля 2014 года при выносе раненых с Институтской, Владимир Бондарчук утверждает, что знает подразделение, где служил убийца отца.

"Ответственные лица - спецподразделение киевского "Беркута", которым руководил Дмитрий Садовник (был задержан, но позже суд отпустил его под домашний арест. Садовник сбежал в Россию. - Ред.). Могу даже ориентировочно показать на видео трех сотрудников "Беркута", которые были в тот момент на снежной баррикаде, один из них стрелял", - рассказывает мужчина.

Однако, добавляет он, полностью доказать вину будет трудно, ведь пуля прошла навылет.

Почему так долго?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В феврале 2014 года на Майдане Незалежности и близлежащих улицах погибло около сотни человек, которых стали называть "Небесной сотней"

Активисты и юристы семей "Небесной сотни" считают, что медленное расследование преступлений силовиков на Майдане имеет сразу несколько причин.

Это и ситуация в Генпрокуратуре, в частности, не лучшие отношения между Сергеем Горбатюком и генпрокурором Юрием Луценко и его заместителями.

На одного из них, Юрия Столярчука, Горбатюк официально пожаловался за препятствование расследованию.

Другая причина, как говорит председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, - отсутствие сотрудничества между МВД и СБУ. А именно там служили и продолжают служить некоторые фигуранты дел о расстрелах.

Есть также некоторые законы (например, "поправка Лозового"), которые затрудняют следственные действия.

Ориентировочно через год "майдановские дела" должны передать из управления спецрасследований Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

"С ужасом ожидаем передачу, ведь фактически это означает, что все может начаться заново. Эти пять лет обнулятся. Поэтому важно обеспечить непрерывность расследования", - отмечает Александра Матвийчук.

Однако, как отмечает Владимир Бондарчук, небольшой прогресс есть.

"В этом году передали в суд дело по снайперу "Омега", который обвиняется в убийстве Александра Храпаченко (погиб 20 февраля в результате огнестрельного ранения в ключицу, пуля пробила легкие и застряла в печени. - Ред.)".

"В прошлом году был небольшой прогресс и по первым убийствам - Нигояна, Жизневского, Сеника. Якобы установили подразделение, подозреваемое в преступлении. Но дело стоит на месте", - сетует Владимир Бондарчук.

Генпрокурор Луценко настаивает, что процесс продвигается, а досудебное расследование по делу о виновных в расстрелах на Майдане завершено.

Горбатюк окончание досудебного расследования отрицает.

А Виталий Тытыч говорит, что, если все и дальше будет затягиваться, то родственники "Небесной сотни" подадут коллективный иск в Европейский суд по правам человека из-за препятствования расследованию.

Не дождались приговоров

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За пять последних лет умерли 17 родителей погибших "майдановцев".

"Только за последние два месяца было четверо похорон. Три матери и один отец героев "Небесной сотни" не дождались справедливости", - говорит Владимир Бондарчук, возглавляющий объединение "Родина героев Небесной сотни".

По его словам, перенос и затягивание судов - "настоящие пытки" для родственников погибших и пострадавших по делам о кровопролитии на Майдане зимой 2014 года.

"Люди просто морально устали. Они умирают, так и не увидев наказания виновных в смерти своих детей", - говорит Владимир.