Победы и предательства после Майдана

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Пять лет назад в Украине победили протесты, получившие название Евромайдан. Своей жизнью за это заплатили более ста людей. Формальным поводом для восстаний стал отказ тогдашнего президента Виктора Януковича от сближения Украины с ЕС. Однако фактические причины, вывевшие украинцев на площади, были гораздо шире - засилье коррупции, стремление к свободе и лучшей жизни.

Что считать победами украинского общества и политиков пять лет назад, а что - изменами?

Инвестор, предприниматель, активистка, журналист и поэт по просьбе BBC News Украина поделились своими мыслями по этому поводу.

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

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Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, крупнейшей инвестиционной компании Украины.

Победы

Борьба с коррупцией. Этот вопрос можно отнести и к изменам, и к победам. Что касается побед, то это создание НАБУ и его работа. НАПК, хоть его работа отнюдь не радует. САПУ, работа которого оставляет разные ощущения.

Рост экономики. После падения экономики в 2014-2015 годах, причинами которого была и российская агрессия, а также плохая экономическая политика "предшественников" из команды Януковича, новой власти удалось "оживить" экономику и достичь стабильного роста в пределах 2,5-3% за последние три года. Этого, конечно, недостаточно, но сдвиги есть.

К "плюсам" можно отнести и консервативную фискальную и монетарную политику, реформу Национального банка, "Нафтогаза", установление рыночных цен на газ.

Инвестиции. За последние три года мы вместе с партнерами из США и Европы инвестировали в Украину более 500 млн долларов, и это больше, чем в прежние времена, а мы работаем в Украине 20 лет.

Подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, идет четкий тренд на сближение с Европейским Союзом. Это то, что привлекает инвесторов, так как именно из-за этого они ранее инвестировали в страны Центральной Европы, ставшие достаточно успешными. В общем, стакан сейчас наполовину полон.

Предательства

Борьба с коррупцией. Что касается той части коррупции, которую можно отнести к изменам, то это торможение в создании Антикоррупционного суда.

Верховенство права. Очень слабый прогресс в судебной реформе. Главная проблема, почему Украина отстает в привлечении инвестиций, по сравнению с западными соседями, - это слишком малый прогресс в установлении верховенства права. Это видно и из рейтинга Transparency International, где мы улучшили позиции на 10 пунктов - с 130 на 120 место. Но это глубокая вторая половина списка.

Реформа силовых и налоговых органов. В этом блоке я бы к изменам также записал и абсолютную нереформированность СБУ, Генеральной прокуратуры, налоговой милиции и Национальной полиции. В Нацполиции вся реформа завершилась созданием патрульной полиции, и это хорошо. Но таким же образом должна быть изменена вся полиция, остальные правоохранительные органы.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

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Олег Михайлов, Woolkrafts. Компания, созданная в 2014, производит "крафтовые" пледы и продает их как в Украине, так и за рубежом.

Победы

Люди перестали бояться, начали создавать свой бизнес, свое дело. Это, с моей точки зрения, является крупнейшей победой. Лично нас в малом бизнесе сдерживает только отсутствие опыта или знаний. Поэтому мы каждый день ищем возможности чему-то научиться, что-то сделать по-новому.

Либерализация банковского сектора. Эти реформы помогли, в частности малому бизнесу, проще осуществлять международные переводы. Мы начали с закрытой системы переходить в открытую. Все свои продажи на международные рынки мы осуществляем открыто и "вбелую", открыто конкурируем.

Безвизовый режим. В сентябре ездили в Париж представлять Украину на Paris Design Week. Раньше это было бы сложнее сделать. И гораздо дороже. Кроме того, мы можем свободно поехать, посмотреть, как там, вернуться и сделать так же или даже лучше. Есть желание построить в Украине международный бизнес, можно было бы гордиться. Для нас пример - локальные бренды, ставшие международными. Это Ikea из Швеции, Zara из Испании, Lego из Дании.

Коррупция и налоги. За четыре с половиной года мы ни разу не сталкивались с проблемой взяток. Что касается налоговой системы, то мы имеем единый налог, который позволяет за 5% от своего оборота честно вести бизнес. В Европе гораздо более высокие налоги на бизнес. Кроме того, был мораторий на проверки малого бизнеса, что позволило создать некий простой, в котором можно было что-то предпринять.

Об "изменах" Михайлов говорить отказался. Говорит, что все трудности рассматривает как вызовы, а не как проблемы. "Мы не мыслим изменами, мы мыслим победами", - сказал он.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

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Александра Дворецкая, правозащитница, исполнительная директор благотворительного фонда "Восток-SOS"

Победы

Свобода мирных собраний. Преследований по этому вопросу стало значительно меньше. Почти нет информации о разгонах или составлении протоколов, судебных запретах. Я считаю это достижением Майдана. Нынешняя власть говорит, что пришла именно из-за протестов, это якобы "священная корова". Не без исключений, конечно, все равно существуют конфликты с полицией, в частности под Верховной Радой или во время антистроительных кампаний, но значительно меньше, чем до Майдана.

Развитие волонтерства. Много новых организаций и людей пришли в общественный сектор. Это подкормили его и создает конкуренцию для организаций, давно работают. Кто-то пришел туда после Майдана, кто-то - с волонтерской деятельности: они помогали армии, а затем начали заниматься вопросами социальной защиты, психологической поддержки, работы с детьми. Люди чувствуют, что помогать надо.

Новыми направлениями стала работа с военными, в частности с демобилизованными. Значительно позитивнее начали восприниматься организации, оказывающие психологическую помощь.

Расследование. Через публичные закупки и соответствующие законы больше организаций стали заниматься расследованиями. Через ProZorro стало значительно легче анализировать тендеры, закупки, в том числе на местном уровне. Увеличение количества журналистских расследований и организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, - положительное изменение. Наконец, не надо быть супергероем, чтобы узнать, на что тратились средства в этом году.

Предательства

Наступление на гражданское общество со стороны власти. Например, это произошло в вопросе декларирования, когда антикоррупционных активистов приравняли к государственным служащим, обязав их отчитываться.

Нападения на активистов и журналистов. Есть давление, в том числе убийства, как в ситуации с Екатериной Гандзюк. Это - самый большой вызов для гражданского общества. Как можно говорить о каких-то улучшения, если люди могут убить за их позицию.

Если люди будут убивать, и эти вещи не будут расследованы, собственно, как и убийства Шеремета, и избиение экологических активистов в Харькове, и дело Ноздровськои, по которой до сих пор нет нормального решения, они очень негативно воспринимаются, учитывая, что существует большое количество претензий именно в органы следствия и судов.

Нерасследованными остаются и дела по Майдану, хотя якобы это должна была быть принципиальное дело для нынешней власти.

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

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Сергей Жадан, поэт, общественный активист

Победы

Изменения (медленные, не слишком очевидные на первый взгляд) происходят чуть ли не во всех сферах общественной жизни. Я в своей, "гуманитарной" сфере, могу вспомнить следующее:

Изменилось отношение к языку. Ее не стало намного больше, но она наконец перестала быть экзотикой, не воспринимается как чужая. Это действительно чувствуется. И это действительно интересно и важно, поскольку за этим стоят, по моему мнению, многие моменты, связанные с самоидентичностью, с чувством страны, с определением своей политической позиции в конце концов. Это интересный процесс, надеюсь, он будет иметь логическое продолжение.

Появилось то, что, пожалуй, можно назвать государственной культурной политикой. С определенными натяжками, но все же. Появление Украинского института и Института книги, деятельность культурного фонда, финансовая поддержка кинопроизводства, поддержка библиотек, форматирование теле- и радиоэфира учитывая собственные интересы - это может дать свой результат. Ну и это то, что должно делаться уже 28 лет.

Сохраняется (вот уже шестой год!) ощущение взаимоподдержки, готовность помочь, включиться в ситуацию, выручить. Несмотря на определенные усталость и разочарование, несмотря на откровенные залеты новой власти, несмотря на непростую ситуацию, связанную с войной, общество не сдается, наоборот, создается впечатление, что оно формируется под этим прессом, становится крепче и вместе с тем - человечнее. Не знаю, возможно, это слишком субъективное впечатление, но оно у меня действительно есть.

О поражениях Сергей Жадан говорить отказался. "Пусть об этом скажет кто-то другой", - сказал он.

МЕДИА

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Отар Довженко, журналист, эксперт организации "Детектор медиа"

Победы

Реукраинизация. Возросла роль украинского языка в жизни и ее доли в публичном пространстве. Я не надеялся на это, вообще никогда. Не мог об этом даже мечтать.

Информационное и медийное пространство Украины отошло от России. Речь идет и о прекращении трансляции российских телеканалов, и об ограничении на показ российского контента. Плюсом является и осложнение въезда в Украину для представителей российских СМИ.

Уменьшилось влияние власти на СМИ, в том числе благодаря общественному телевидению. Оно, хотя и не стало еще таким, каким его запланировали, однако уже является примером независимого медиа.

Измены

Большая зависимость СМИ от владельцев. Количество денег на медиарынке после евромайдан уменьшилась. Результатом стало то, что экономическая зависимость частных СМИ от владельцев только возросла.

Финансирование общественного телевидения недостаточно. Государство мага бы выполнять положения закона по этому поводу, хотя, вероятно, напрямую с последствиями Майдана это связать и нельзя.

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