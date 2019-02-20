100 тысяч на ребенка, 5 тысяч на корову. Что кандидаты обещают в экономике

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Самые рейтинговые кандидаты в президенты большую часть своих программ посвящают вопросам экономики и социальной политики.

Экономический рост и снижение коммунальных тарифов обещают все претенденты на президентский пост, несмотря на то, что изменение тарифов является прерогативой правительства и парламента.

Так же все кандидаты обещают справедливые пенсии и реформу пенсионной системы, а Юрий Бойко еще и планирует существенно уменьшить страховой стаж, хоть новации в пенсионных выплатах также не входят в рамки полномочий президента.

Юлия Тимошенко и Юрий Бойко соревнуются в размере выплат при рождении ребенка; рост выплат, но без цифр, также обещает Петр Порошенко.

Юрий Бойко и Анатолий Гриценко поднимают планку темпов роста экономики: лидер "Оппозиционного блока - За жизнь" обещает 5-7% ежегодно, лидер "Гражданской позиции" - 10%.

Чуть ли не наиболее радикальные обещания в экономике - у Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" планирует ликвидировать 37 налогов, Владимир Зеленский - легализовать доходы с помощью одноразовой "нулевой декларации" для бизнеса, когда каждый бизнесмен заплатит 5% задекларированных средств.

Больше узнать и сравнить планы кандидатов, которых социологи называют самыми популярными, можно из таблицы (фамилии представлены в алфавитном порядке).

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЧТО ОБЕЩАЮТ В ПРОГРАММЕ Юрий Бойко ● рост экономики до 5-7% в год● увеличение собственной добычи угля, газа● льготное налогообложение аграриям● открытие рынка с/х земли по результатам референдума● пересмотр коммунальных тарифов● пересмотр пенсионной реформы, в частности, минимальный страховой стаж для выхода на пенсию уменьшить до 15 лет● повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка - 100 тыс гривен, за второго - 200 тыс, за третьего и последующих - 400 тыс гривен Анатолий Гриценко ● экономический рост - 10% в год● прекращение зависимости от импортного газа, развитие возобновляемых источников энергии● снижение коммунальных тарифов● повышение пенсий до экономически обоснованного уровня с учетом трудового вклада и квалификации● средняя зарплата в Украине составит более 700 евро, соответственно будут расти пенсии● рынок земли после 100% формирования земельного кадастра, укрепление финансовой состоятельности фермеров, прекращение теневого оборота земель Владимир Зеленский ● внедрение экономического паспорта украинца, чтобы каждый ребенок накапливал на своем счете долю от реализации государством природных благ● переход к страховой медицине● переход к накопительной пенсионной системе● монетизация льгот и субсидий● одноразовая "нулевая декларация" для бизнеса, каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы● прозрачный рынок земли Олег Ляшко ● коммунальные услуги в размере не больше 15% доходов● снижение цен на газ вдвое за счет увеличения добычи собственного газа, отказ от импортного● дотации крестьянам, как минимум 5 тыс. гривен на корову● достойные зарплаты учителям, врачам Петр Порошенко ● дальнейшее повышение пенсий, зарплат медикам, учителям и работникам культуры● увеличение помощи при рождении и уходе за ребенком● в течение пяти лет Украина должна стать лидером аграрного сектора в Европе ● снижение налоговой нагрузки, в частности, за счет замены налогообложения прибыли предприятий на налогообложение вывода капитала из страны● усиление безопасности владельцев и защиты прав собственности и инвестиций● превращение Украины в транспортно-логистический хаб Европы Юлия Тимошенко ● в первый месяц работы цены на газ будут уменьшены в два раза, будут снижены тарифы на тепло и горячую воду● введение персонифицированной пенсионной реформы● обязательное медицинское страхование, через 5 лет повышение зарплаты врачам до уровня Польши● увеличение выплат при рождении детей: 50 тыс гривен - первому ребенку, 100 тыс гривен - второму, 150 тыс гривен - третьему и последующим детям● ликвидация налоговой милиции● ликвидация 37 коррупциогенных налогов

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