"Лучи Достоинства" в Киеве - фотогалерея

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В Киеве почтили память погибших во время расстрелов на Майдане. На местах гибели "Небесной сотни" зажгли световую инсталляцию "Лучи Достоинства".

По замыслу организаторов, лучи света символизировали души умерших людей.

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18-21 февраля 2014 года в Киеве шли жесткие противостояния между силовиками и участниками Евромайдана, которые называют завершающим этапом "революции достоинства". Результатом стало бегство из страны Виктора Януковича и части его окружения.

По официальным данным во время противостояния, а также после - от ранений, погибло более 103 человек.

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Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности - с тех мест, где погибли герои Небесной сотни.

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В День достоинства и свободы в 2017 году лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.

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В течение дня люди приходили на Майдан Независимости и улицу Институтскую, чтобы возложить цветы и зажечь лампадки.

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