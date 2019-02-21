"Лучи Достоинства" в Киеве - фотогалерея
В Киеве почтили память погибших во время расстрелов на Майдане. На местах гибели "Небесной сотни" зажгли световую инсталляцию "Лучи Достоинства".
По замыслу организаторов, лучи света символизировали души умерших людей.
18-21 февраля 2014 года в Киеве шли жесткие противостояния между силовиками и участниками Евромайдана, которые называют завершающим этапом "революции достоинства". Результатом стало бегство из страны Виктора Януковича и части его окружения.
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По официальным данным во время противостояния, а также после - от ранений, погибло более 103 человек.
Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности - с тех мест, где погибли герои Небесной сотни.
В День достоинства и свободы в 2017 году лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.
В течение дня люди приходили на Майдан Независимости и улицу Институтскую, чтобы возложить цветы и зажечь лампадки.
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