Лучшие фотографии года: World Press Photo представила номинантов

Один из самых престижных международных фотоконкурсов World Press Photo объявил номинантов на премию 2019 года в нескольких категориях, среди которых "Фотография года".

Победителей объявят в Амстердаме 11 апреля.

На звание лучшей фотографии года претендуют шесть снимков.

Копірайт зображення Mohammed Badra/European Pressphoto Agency

Фото Мохаммеда Бадри называется "Жертвы возможной атаки в Восточной Гуте лечатся". Фотография сделана в феврале 2018 года. Во время решающего штурма пригорода Дамаска жители Восточной Гуты подверглись массовому обстрелу и, вероятно, по меньшей мере одной газовой атаке.

Копірайт зображення Marco Gualazzini/Contrasto

Фотография Марко Гуалаззини "Мальчик из Алмаджири" изображает ребенка в городе Бол в Чаде под стеной, разрисованной изображениями гранатометов. Из-за значительного высыхания озера Чад - некогда крупнейшего в Африке - на его берегах воцарились голод и постоянные конфликты фермеров и скотоводов. В этом районе активна группировка "Боко Харам", которая пополняет здесь ряды своих бойцов.

Копірайт зображення Catalina Martin-Chico/Panos

На фотографии Каталины Мартин-Чико изображена беременная женщина - бывший боец колумбийской группировки ФАРК. Повстанцы охотно брали женщин в свои ряды, но рожать им не разрешали. Эта женщина пять раз была беременна, но каждый раз ей приходилось делать аборты.

Копірайт зображення Chris McGrath/Getty Images

Снимок Криса МакГрата называется "Исчезновение Джамала Хашогги". На нем мужчина (возможно, охранник) пытается сдержать репортеров у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда в этот момент входят саудовские следователи, приехавшие в Турцию.

Копірайт зображення John Moore/Getty Images

"Девочка, плачущая на границе" Джона Мура изображает маленькую девочку из Гондураса, мать которой обыскивают американские пограничники в Техасе. Наплыв иммигрантов в США в прошлом году привел к тому, что генеральный прокурор Джефф Сешнс объявил об уголовном преследовании нелегально пересекающих границу.

Вскоре появилась информация, что маленьких детей насильно отбирают у задержанных на границе родителей. Отец этой девочки, оставшейся в Гондурасе, позже рассказал, что ее разлучили с матерью, но это решение генпрокурора под давлением общественности отменил Дональд Трамп.

Копірайт зображення Brent Stirton/Getty Images

На фотографии Брента Стиртона изображена 30-летняя Петронелла Чигумбура - член группы "Акашинга" ("Храбрые"), состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве. Группу набирают из местных жителей, что идет на пользу и им, и окружающей среде. Женщины регулярно тренируются, в том числе и в искусстве маскировки - этот момент как раз и отражен на снимке.

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Фотографии предоставлены World Press Photo.