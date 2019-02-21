Лучшие фотографии года: World Press Photo представила номинантов
Один из самых престижных международных фотоконкурсов World Press Photo объявил номинантов на премию 2019 года в нескольких категориях, среди которых "Фотография года".
Победителей объявят в Амстердаме 11 апреля.
На звание лучшей фотографии года претендуют шесть снимков.
Фото Мохаммеда Бадри называется "Жертвы возможной атаки в Восточной Гуте лечатся". Фотография сделана в феврале 2018 года. Во время решающего штурма пригорода Дамаска жители Восточной Гуты подверглись массовому обстрелу и, вероятно, по меньшей мере одной газовой атаке.
Фотография Марко Гуалаззини "Мальчик из Алмаджири" изображает ребенка в городе Бол в Чаде под стеной, разрисованной изображениями гранатометов. Из-за значительного высыхания озера Чад - некогда крупнейшего в Африке - на его берегах воцарились голод и постоянные конфликты фермеров и скотоводов. В этом районе активна группировка "Боко Харам", которая пополняет здесь ряды своих бойцов.
На фотографии Каталины Мартин-Чико изображена беременная женщина - бывший боец колумбийской группировки ФАРК. Повстанцы охотно брали женщин в свои ряды, но рожать им не разрешали. Эта женщина пять раз была беременна, но каждый раз ей приходилось делать аборты.
Снимок Криса МакГрата называется "Исчезновение Джамала Хашогги". На нем мужчина (возможно, охранник) пытается сдержать репортеров у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда в этот момент входят саудовские следователи, приехавшие в Турцию.
"Девочка, плачущая на границе" Джона Мура изображает маленькую девочку из Гондураса, мать которой обыскивают американские пограничники в Техасе. Наплыв иммигрантов в США в прошлом году привел к тому, что генеральный прокурор Джефф Сешнс объявил об уголовном преследовании нелегально пересекающих границу.
Вскоре появилась информация, что маленьких детей насильно отбирают у задержанных на границе родителей. Отец этой девочки, оставшейся в Гондурасе, позже рассказал, что ее разлучили с матерью, но это решение генпрокурора под давлением общественности отменил Дональд Трамп.
На фотографии Брента Стиртона изображена 30-летняя Петронелла Чигумбура - член группы "Акашинга" ("Храбрые"), состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве. Группу набирают из местных жителей, что идет на пользу и им, и окружающей среде. Женщины регулярно тренируются, в том числе и в искусстве маскировки - этот момент как раз и отражен на снимке.
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Фотографии предоставлены World Press Photo.