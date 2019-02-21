УкраинаЗе: как это может быть при президенте Зеленском

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Лидер рейтинга кандидатов Владимир Зеленский редко рассказывает, какой именно он видит Украину при своем возможном президентстве.

Как зарегистрированный кандидат в президенты он пока не дал ни одного большого интервью о своем видении развития Украины.

Избирательную кампанию Зеленский преимущественно проводит в шутливой форме в сети, а своеобразное избирательное турне - в гастролях студии "95 квартал".

Из тройки лидеров гонки Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство, Петр Порошенко пять лет руководил всей страной, а какая может быть Украина Зеленского?

Ответ мы попытались найти в программе кандидата и его немногочисленных предвыборных интервью.

По Конституции полномочия президента Украины достаточно ограничены и в основном касаются безопасности, обороны и внешней политики. Зеленский комментировал и другие сферы.

Об олигархах

Больше всего дискуссий вокруг фигуры Владимира Зеленского идет из-за его связей с Игорем Коломойским.

На телеканале бизнесмена "1+1" уже много лет выходят программы студии "95 квартал".

"У нас бизнес-отношения, мы телевизионные партнеры... Я абсолютно независимый человек, еще не родился тот, кто будет мной руководить", - утверждал Зеленский в интервью Дмитрию Гордону в конце прошлого года.

Позднее в интервью ВВС Владимир Зеленский заверил, что он "не игрушка в руках Коломойского".

Тогда еще не кандидат в президенты пообещал, что все будут равны перед законом, а при его президентстве уголовные производства ни по одному из олигархов закрывать не будут.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Коломойский позитивно отзывается о Владимире Зеленском. Его канал тщательно освещает кампанию кандидата

В интервью "Українській правді" Зеленский даже заявил, что возвращать "Приватбанк" Коломойскому не собирается.

С другой стороны, он пообещал бизнесменам и олигархам амнистию для их нелегально заработанных капиталов.

Зеленский рассказал, что на второй день президентства соберет олигархов и скажет им "хватит", предложив подписать специальное соглашение.

Первый пункт - легализация капиталов и нулевая декларация. Позже в своей программе он назвал сумму, за которую бизнесу "простят" незаконно заработанные средства - 5% от легализованного.

Второй шаг - отстранить олигархов от редакционной политики телеканалов.

"Олигархи не имеют права влиять на политику новостей... Никто не имеет права отбирать у них телеканалы и газеты, но влиять на новости они не должны", - считает Зеленский.

Но это обещание уже на период после выборов. Сейчас же, как свидетельствуют данные мониторинга телеканалов, Владимир Зеленский - абсолютный лидер позитивных новостей относительно кандидатов на канале Игоря Коломойского "1+1".

Мир на Донбассе

В конце прошлого года в интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский очертил свой план прекращения войны в Донбассе.

"Наша цель - сохранить людей. Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отвергаю сразу", - рассказал Зеленский.

Он считает, что придется договариваться.

"Я хоть с чертом лысым готов договариваться, чтобы только не умер ни один человек. Надо сделать первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну", - считает Зеленский.

О мире необходимо договариваться с Россией, чтобы "группа людей из Украины встречалась с группой из Кремля". Вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР" он не намерен.

Разговор надо начинать так: "Чего вы хотите? Почему вы пришли к нам? Напишите пункты".

Зеленский прочел бы эти пункты и ответил: "А вот наши требования". И "где-то посередине сошлись бы", говорит он.

На уточняющий вопрос, что что-то надо будет отдать, политик ответил - "Только надо решить - что".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский хочет мира путем переговоров с Россией и больших Минских соглашений

Решать, что именно Украина может уступить России, Зеленский предлагает на референдуме либо через онлайн опрос или телевидение.

В предвыборной программе достижения мира отражены проще: поставить перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС вопрос поддержки Украины, завершения войны, возвращения временного оккупированных территорий и принуждения агрессора возместить убытки.

"Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров", - записано в программе.

В интервью ВВС он добавил, что надо садиться за круглый стол - "должны быть большие Минские соглашения", к которым необходимо привлечь как можно больше западных стран.

НАТО и ЕС

"Движение Украины в НАТО и другие объединения безопасности - залог нашей безопасности", - говорится в программе Зеленского.

Это движение еще должен подтвердить референдум.

Ни слова о вступлении в ЕС в программе кандидата нет.

В интервью журналистам Зеленский рассказывал, что в ЕС и НАТО Украину сейчас не ждут.

Копірайт зображення Getty Images, UNIAN Image caption Владимир Зеленский пока лидирует в рейтингах, за ним следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

По его мнению, туда вступить - "круто, но он никогда не ходит в гости, если не приглашают".

Относительно безопасности у Зеленского было такое оригинальное предложение: в Канаде много украинцев, так что можно с ними подписать договор о военной поддержке. С Польшей тоже можно о безопасности договориться, ведь "сколько там украинцев работает".

Несколько лет Украина тесно сотрудничает в военной сфере с Канадой, которая поставляет оборудование и некоторые виды оружия.

С Польшей и Литвой с 2014 года Украина имеет общую военную бригаду имени князя Острожского.

Систему безопасности в самой Украине Зеленский хотел строить по примеру Израиля.

Власть, выборы и постоянные референдумы

Владимир Зеленский обещает, что будет президентом только один срок.

Он шутит, что даже на посту президента не будет отказываться выходить на сцену со студией "95 квартал", если будут предлагать.

Для развития регионов Зеленский хочет перенести органы власти из Киева. Какие и куда - не уточняет.

"Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов", - считает Зеленский.

У некоторых стран есть подобный опыт. К примеру, Грузия переносила парламент из столицы в Кутаиси, но с 2019 года он вернулся в Тбилиси.

Владимир Зеленский хочет, чтобы выборы в парламент и местные советы проходили по открытым спискам.

Верховная Рада в первом чтении одобрила проект избирательной реформы с открытыми списками, а второе чтение отложила на неопределенный срок.

Image caption Предвыборная реклама Владимира Зеленского

Местные выборы еще с 2015 года проходят по одной из разновидностей пропорциональной системы с открытыми списками.

При президенте Зеленском Украине следует готовиться к референдумам - частым и разным.

В одном из первых законопроектов он хочет определить, чтобы основные задачи для власти формировали граждане путем референдумов.

Зеленский жалеет, что с 1991 года в стране не было референдумов, на которых "народ бы что-то решал". Возможно, референдум по изменениям в Конституцию 2000 года кандидат в президенты таковым не считает.

Голосование на выборах и референдумах Зеленский обещает организовывать в интернете.

"Я помешан на референдумах, это мой пунктик, это очень нравится", - объяснял Зеленский.

Ему нравится, как это работает в Швейцарии и то, как часто их там проводят.

Премьер и команда

В интервью СМИ Владимир Зеленский повторял, что считает правильным сохранение должности президента и не хочет перехода к парламентской модели.

На вопрос, согласился бы он на премьера Юлию Тимошенко, Зеленский ответил отрицательно. Он считает, что после победы на президентских выборах его команда выиграет и парламентские.

В интервью Гордону кандидат не ответил прямо на вопрос о руководителе правительства, а услышав фамилию коллеги по студии Евгения Кошевого, сказал, что он не будет премьер-министром.

Владимир Зеленский говорил, что только формирует свою команду для высших должностей в государстве и представит их во время избирательной кампании.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский обещает, что Евгений Кошевой не возглавит правительство

Один из критериев отбора, озвученный Зеленским: на руководящих должностях должны быть граждане Украины. Иностранцы могут быть только советниками.

Владимир Зеленский говорит, что очень доверяет жене и советуется с ней для принятия важнейших решений. Так же будет делать и на посту президента.

Экономика, деньги МВФ и приватизация

"Я так считаю: дают транш - надо брать. Все в копилку", - ответил Зеленский на вопрос о сотрудничестве с МВФ.

Он признает, что условия получения денег жесткие, но можно попросить меньшие проценты.

А тот, кто договаривался о нынешних процентах, должен компенсировать разницу, чтобы не сесть в тюрьму.

В недавних интервью журналистам Зеленский говорил об экономике без деталей. А вот в его программе появилась инициатива заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Копірайт зображення СТУДИЯ "КВАРТАЛ 95" Image caption В сентябре 2016 года Зеленский шутил, что получение Украиной международных кредитов похоже на поведение проститутки. Это вызвало настоящий скандал

Также Зеленский выступает за формирование рынка земли и обещает, что СБУ не будет больше заниматься экономическими преступлениями.

В сфере ЖКХ кандидат обещает монетизацию льгот и субсидий, а на транспорте его задачей будет восстановление аэропортов и устранение монополизма.

Игоря Коломойского и его компанию МАУ эксперты часто называли одним из монополистов на авиационном рынке Украины.

В целом же Зеленский поддерживает большую приватизацию.

"У нас много земли, куча заводов недобитых, которые в ужасном состоянии, давайте людям дадим, пусть работают. Кто нас захватит, если здесь будут представители арабского мира, Китая, Америки?", - рассказывал Зеленский.

Язык и томос

"В 10-й статье Конституции сказано: государственный язык - украинский. Все знают украинский, на востоке не знают - выучат. Там на суржике разговаривают, но не будем же его узаконивать", - прокомментировал Зеленский отношение к языковому вопросу.

Его позиция - украинский является государственным, а разговаривать можно, как хочешь.

Копірайт зображення UKRINFORM

А что касается томоса и автокефалии украинской церкви, он высказывался так: "Все, что мы получаем свое в Украине, - уже хорошо. Не отдаем - и прекрасно".

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