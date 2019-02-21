Копірайт зображення Olga Bohomolec press-office / Wikimedia

Дом в 350-700 квадратов под Киевом, земля вокруг него, наличные вместо банковских вкладов, валюта вместо гривны, имущество, зарегистрированное на жен, Mercedes как средство передвижения и часы Breguet.

Такой портрет "среднего" кандидата в президенты складывается после просмотра 44 деклараций претендентов на президентский пост, поданных в ЦИК.

В этом смысле декларацию нынешнего лидера соцопросов шоумена Владимира Зеленского можно назвать типичной для нынешних кандидатов.

Дом площадью более 350 кв.м и земля под Киевом, квартира площадью 132 кв. м в самой столице, а также несколько кватир в "общей собственности", и еще несколько квартир, зарегистрированных на кипрскую фирму Aldorante Limited, которые декларирует жена кандидата, а сам он является конечным бенефициарием. Супруги также арендует квартиру в Великобритании.

Из авто - Land Rover и Mercedes, из часов - Breguet и Rolex. Из ценных бумаг - акции предприятий, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре, и украинские государственные облигации.

Владимир Зеленский и его жена владеют как средствами, размещенными на банковских счетах с наибольшим вкладом в 1 млн грн в "ОТП банка", так и наличными - 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

Конечно, как и "средняя температура по палате", это не характеризует каждого из 44 кандидатов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Mercedes - самое популярное авто среди кандидатов в президенты

В общей сложности в декларациях указно 11 Mercedes (в дополнение к Lexus, Toyota и Land Rover), хотя есть кандидаты, имеющие ВАЗ-21 1978 и ГАЗ 1983 и 1996 годов выпуска.

44 кандидата в президенты также декларируют 18 часов Breguet (в дополнение к Cartier, Ulysse Nardin и Vacheron Constantine).

Однако есть и те, кто декларирует часы "Ракета" из желтого золота с кожаным ремешком.

Кроме того, следует учитывать, что поскольку выборы официально начались 31 декабря 2018 года, то декларации, поданные кандидатами, относятся к предыдущему 2017 году.

ВВС News Украина собрала несколько типичных и впечатляющих фактов, указанных в декларациях претендентов на пост президента Украины, обнародованным на сайте ЦИК.

Жилая площадь

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Так выглядит въезд в имение Петра Порошенко под Киевом, которое время от времени пикетируют общественные активисты

Владельцем крупнейшего дома среди кандидатов в президенты является действующий президент Петр Порошенко. Площадь его дома в Козине в Киевской области превышает 1300 кв м. Конечно, вокруг дома есть и земля - несколько десятков гектаров.

Лидером по площади жилья мог бы стать депутат и кандидат от партии "Основа" Сергей Тарута. Кандидат задекларировал жилой дом в 1700 квадратов, но в Донецке, который в данный момент расположен на временно оккупированной территории. Кандидат также имеет несколько домов в Киеве и в Крыму.

Еще одним лидером в категории "жилая площадь" мог бы стать и самовыдвиженец Виталий Скоцик, в декларации которого фигурирует жилой дом в 1419,2 квадратов под Киевом. Однако домом владеет его жена, которая в то же время не декларирует никаких доходов.

Имущество на жену/мужа

Ситуация, когда движимое и недвижимое имущество жен/мужей кандидатов в президенты значительно превышает их личное состояние, также не редкость.

Экс-регионал, депутат и один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявляет, что до сих пор проживает в городе Рубежное Луганской области, расположенном почти на границе с временно оккупированными территориями. Там же кандидату принадлежит квартира площадью 37 квадратов.

Что же касается столицы, где долгое время известный политик и кандидат в президенты живет и работает, то имущество принадлежит его жене, которая имеет и дом в Киевской области в более чем 400 квадратов, и две квартиры в Киеве площадью свыше 200 квадратов.

Все это вместе с большими участками земли в Бориспольском районе и квартирой в России.

Также в России жена кандидата Бойко имеет рублевый и долларовый счета в банке. Как 100% владелица ООО "Столичная недвижимость" жена кандидата приносит в семью и наибольший доход - более 3 млн грн зарплаты по основному месту работы и 1,7 млн гривен дивидендов против чуть более полумиллиона гривен депутатской зарплаты мужа.

Кроме того, Юрий Бойко получает 26 971 грн пенсии.

Практически все перечисленное в декларации лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко недвижимое имущество принадлежит его жене. В частности, это касается земли под Киевом, дачного дома почти 350 квадратов, четырех квартир в Киеве. Самому кандидату принадлежат авто Volvo 2013 года и катер Yamaha.

В декларации общественного активиста Александра Данилюка имущество жены также фигурирует чаще, чем его собственное. Это касается земли, квартиры, жилого дома. Однако все это - в Крыму. В Киеве, где родился кандидат в президенты, супруги не имеют никакой собственности.

В семье лидера "Самопомощи" и мэра Львова Андрея Садового практически все имущество - дом площадью более 600 квадратов в Львовской области, земля и авто - принадлежат жене. Из своего собственного имущества кандидат задекларировал лишь 3 957 грн в ПриватБанке.

Квартиры, гаражи, офисы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киевская недвижимость является активами и источниками доходов значительной части кандидатов в президенты

8 квартир и 10 гаражей в Киеве имеет предприниматель и кандидат от партии "5.10" Геннадий Балашов. При этом одна из квартир по площади больше его жилого дома - 480 квадратов против 467. Впрочем, это и неудивительно, ведь кандидат является 100% владельцем "Агентства недвижимости Липки".

У депутата парламента и основателя частной клиники Ольги Богомолец есть более десятка квартир и нежилых помещений в Киеве. Очевидно, поэтому доходы от предоставления имущества в аренду в декларации кандидата значительно превышают депутатскую зарплату.

Экс-министр экологии и президент "Успешной Украины" Игорь Шевченко кроме трех квартир в Киеве является владельцем 12 офисных помещений и 20 гаражей. Поэтому львиную долю доходов кандидата составляют доходы от сдачи имущества в аренду. Более 2 млн гривен, 1,7 млн гривен и 1,77 млн долларов и 850 тыс. евро кандидат держит в наличных деньгах.

Кандидаты "без жилья"

Юрист и глава ГО "Вече" Инна Богословская не имеет собственного жилья - лишь пользуется квартирами в Киеве и Харькове.

Экс-регионал и один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул также не имеет собственного жилья, он арендует или временно пользуется, зато имеет подборку часов - 9 штук.

Не имеет собственного жилья и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - дом и землю вокруг него в Козине в Киевской области она только арендует.

Очень простая декларация у депутата и лидера "Социал-демократической партии" Сергея Каплина, который не имеет собственного жилья и денежных активов, а живет на депутатскую зарплату и компенсацию за аренду жилья и стоимости проезда по территории Украины. Единственным задекларированным материальным активом кандидата в президенты является авто KIA, нематериальным - изображение бренда "Движение простых людей".

Согласно декларации, депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Тимошенко - единственный кандидат в президенты, который не имеет никаких денежных активов. Он живет на депутатскую зарплату, арендует жилье в Киеве и владеет земельным участком в Коломые Ивано-Франковской области.

Один из основателей "Буковеля", депутат и член "Укропа" Александр Шевченко имеет только арендованное имущество или то, что принадлежит жене.

Искусство, часы, украшения

Едва ли не единственная из кандидатов в президенты, Ольга Богомолец владеет настоящим замком, или Историко-культурным комплексом на 1950 квадратов в Радомышле Житомирской области, где расположен собранный ею же "Музей домашней иконы".

В декларации кандидата - одна из крупнейших коллекций картин и икон всех претендентов на президентский пост. В коллекции Ольги Богомолец также родовые гербовые печати рода Богомольцев герба Полян, семейные драгоценности XVIII-XIX веков, а также семейное переписки.

Большой и подробно описанной в декларации художественной коллекцией владеет Сергей Тарута. В ее состав входит антиквариат, в том числе более 20 предметов японского искусства, иконы, старинная керамика, коллекция древностей "Платар" (более 9 тыс. предметов), коллекция картин, включая работы Айвазовского, Шишкина, Верещагина, Васнецова, Яблонской, Яна ван Брейгеля, Рубенса, Каналетто, Гварди и Шиле, скульптуры Родена.

Петр Порошенко также декларирует коллекцию из 65 картин украинских и российских мастеров XIX-XX века, а также 15 картин "старых мастеров" и четыре современные картины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Часы фирмы Breguet пользуются наибольшей популярностью среди кандидатов на пост президента Украины

Антикварные, и не только, ювелирные изделия декларирует Инна Богословская. В ее декларации также несколько норковых шуб, вечерних платьев, рояль и итальянские люстры.

Декларация депутата и кандидата от партии "Возрождение" Виктора Бондаря поражает не столько наличием дома в Киевской области площадью более 600 квадратов, сколько количеством картин, антиквариата и часов - настенных, настольных, каминных, напольных и наручных. Только наручных - семь пар фирмы Breguet.

Роман Бессмертный декларирует коллекцию старинных книг. Еще одним библиофилом является Александр Вилкул. Он задекларировал 217 книг и коллекцию антикварных документов в количестве 151 шт. Впрочем, в собственности кандидата также есть достаточно серьезная среди кандидатов в президенты коллекция наручных часов - 9 штук.

Наличные и счета

Практически все кандидаты в президенты предпочитают банковским счетам наличные, национальной денежной единице валюту.

Только в банке хранит свои денежные средства - 24 тыс. долларов - экс-спикер и лидер "Социалистической партии Александра Мороза" Александр Мороз. Вместе с женой он живет на пенсию в почти 45 тыс. грн и "другие социальные выплаты" на общую сумму 150 тыс. грн.

А вот лидер Социалистической партии Илья Кива владеет 1 млн грн в наличных деньгах.

Юлия Тимошенко - одна из немногих кандидатов в президенты, которая декларирует больше средств на счете в банке, чем в наличной форме. В отличие от своего мужа, не имеющего никаких активов в валюте, на счете в "Ощадбанке" кандидат хранит более 600 тыс. грн, а наличными - 290 тыс. грн, в отличие от

Доходы по процентам в "Международном инвестиционном банке" на сумму в 15,8 млн грн почти в 50 раз превышают президентскую зарплату Петра Порошенко. В том же банке он хранит почти 25,5 млн долларов, около 100 тыс. грн и 4 279 евро. Конечно, у кандидата есть и другие банковские счета, так же, как и у его жены.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кандидаты в президенты Украины отдают предпочтение наличной иностранной валюте

По количеству денежной наличности на руках лидирует Сергей Тарута. Хоть львиная доля доходов кандидата - свыше 1,8 млн грн - поступила от процентов на сумму банковского вклада, свои денежные средства Сергей Тарута держит преимущественно в виде наличности - свыше 4,5 млн долларов, 560 млн евро, 20 тыс. фунтов.

В то же время наличных средств у Шимкива задекларировано 255 ...

УЮрия Деревянко задекларировано наличных средств почти 3 млн долларов, 1,4 млн евро и 177 тыс. грн и меньше 11,5 тыс. грн у него размещены на счете в банке.

Эту классическую для кандидатов в президенты комбинацию продолжает дом площадью 637 квадратов, участок земли в Козине Обуховского района Киевской области, три квартиры в Киеве в более чем 150 квадратов. Типичным является также и набор авто: три Land Rover, Toyota Land Cruiser, Mercedes и Lexus.

Евгений Мураев имеет в своем распоряжении более 10 млн грн, 2 млн долларов и 1 млн евро наличными.

Пенсия и зарплата за преподавательскую работу Анатолия Гриценко меньше, чем проценты, полученные в "Ощадбанке", где на счетах у него хранится более 120 тыс. долларов.

Лидер "Патриотической партии" Николай Габер при зарплате на двух работах в менее, чем 80 тыс. грн., задекларировал два подарка от родственников в денежной форме на сумму в почти 4 млн грн.

Вилы, песни, автомат, биткоины, коучинг и другие неожиданности

Копірайт зображення UNIAN Image caption Историко-культурный комплекс "Замок Радомышль" - в декларации кандидата в президенты Ольги Богомолец

Кроме привычной валютной наличности Геннадий Балашов является одним из двух кандидатов в президенты, задекларировавшим криптовалюту биткоин.

Вторым кандидатом, задекларировавшим криптовалюту, является Инна Богословская.

В своей декларации Ольга Богомолец указывает не только авторские права на изобретения и торговые марки, но и на слова и музыку к песням, а также на книги.

Илья Кива декларирует гараж в Полтавской области в почти 400 квадратов и такой же площади жомовую яму.

Крупнейшим землевладельцем среди кандидатов в президенты является бизнесмен и депутат Аркадий Корнацкий. К сотням гектаров земли в Николаевской области прилагаются отель площадью более 5 тыс. квадратов, молочный цех, овощехранилище, конюшня и несколько нежилых комплексов. При этом у кандидата есть лишь один Mercedes 2011 года, а львиную долю денежных средств он хранит в денежной наличности: это более 30 млн грн, 750 тыс. долларов и 155 тыс. евро.

Руслан Кошулинский - единственный из кандидатов, в декларации которого фигурирует электрокар. Nissan Leaf задекларировала его жена.

Временно не работающая журналист и телеведущая Юлия Литвиненко, которая до недавнего времени работала на телеканале "Прямой", задекларировала за год 41 567 грн доходов от зарплаты по основному месту работы, гонорары и зарплаты по совместительству.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Возможно, в декларации Олега Ляшко задекларированы именно эти "крестьянские вилы"

В декларации "народного президента" Олега Ляшко поражают не столько дом и земля в Козине Киевской области и несколько часов, конечно же Breguet, сколько крестьянские вилы, тренажер, выигрыш в лотерею, который превысил 500 тыс. грн., и коллекция монет Нацбанка.

Декларация Евгения Мураева отличается наличием у кандидата телекоммуникационного комплекса, а также оружия - карабина Blaser Attache.

Еще одним кандидатом, задекларировшим оружие, является Роман Насиров. У него - автомат Steyr AUG. А вот у супруги кандидата есть настоящая коллекция украшений и часов от таких брендов, как Cartier, Chopard, De Beers, Van Cleef, Damiani, а также четыре сумки от Нermes.

Кроме того, Роман Насиров - единственный кандидат, который задекларировал коллекцию вин. Кроме обычных Toyota, Lexus и Land Rover, в декларации кандидата мотоцикл Harley Davidson, зарегистрированный на жену.

Копірайт зображення AFP Image caption Такое оружие задекларировал кандидат в президенты Роман Насиров

Временно неработающий экономист Андрей Новак владеет землей и недостроенным домом в Киевской области, он также задекларировал авторские права на книгу "Как поднять украинскую экономику" и почти 1 млн грн наличными.

В распоряжении беспартийного продюсера Владимир Петров есть картина Олеся Подеревянского "Мусаси". Кандидат в президенты также является 100% владельцем ООО "Люмпен Продакшн" и "Няшные киски".

Петр Порошенко - единственный кандидат, который указывает в декларации свои расходы на коммунальные услуги, сумма которых составляет более 800 тыс. грн. Он также один из немногих депутатов, упоминающих расходы на обучение - почти 4 млн грн и туристические услуги. Петр Порошенко также единственный кандидат, в декларации которого есть машина для химчистки.

А вот Андрей Садовый - единственный кандидат, задекларировавший оплату коучинга. Эти услуги кандидат получил в Великобритании и потратил на это более 250 тыс. грн.

Лидер "Умной силы" Александр Соловьев кроме 300-метровой квартиры в Киеве, записанной на жену, декларирует также городскую баню в Покровске Донецкой области в более чем 520 квадратов.

Александр Шевченко задекларировал два платежа за обучение в Швейцарии на общую сумму свыше 1 млн грн.

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