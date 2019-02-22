Конец льгот для евроблях: сколько растаможили и когда будут протесты

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22 февраля - последний день действия льготного режима растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией - так называемых евроблях.

Украинские власти отчиталась о более двухсот тысячах растаможенных автомобилей и более 12 миллиардах гривен налогов, уплаченных в бюджет. Они пойдут в Пенсионный фонд.

Однако сами "евробляхеры" недовольны. Несмотря на льготы, растаможка для многих оказалось слишком дорогостоящей, а потому на украинские номера поставили всего пятую часть всех завезенных в Украину автомобилей.

Представители фискальной службы утверждают, что продления льготного режима не будет, в то же время в общественной организации "АвтоЕвроСила", которая защищает права "евробляхеров", уже обещают новые акции протеста, если их требования не выполнят.

ВВС News Украина подробно описывала, сколько времени и средств требуется, чтобы растаможить "евробляху".

Сколько и чего растаможили

Копірайт зображення АвтоЕвроСила Image caption АвтоЕвроСила обещает новые протесты

Льготный период растаможивания автомобилей начался 25 ноября 2018 года и действует до конца суток 22 февраля 2019.

В ГФС обещают, что все, кто подаст заявки на растаможивание до 24:00, смогут сделать это с использованием льготы.

В фискальной службе официально сообщили, что по состоянию на ноябрь 2018 года в Украине автомобилей с иностранной регистрацией - так называемых евроблях - было около 640 тысяч.

По состоянию же на 19 февраля украинцы растаможили 200 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, а в бюджет уплатили более 12 миллиардов гривен.

Кількість розмитнених авто за час дії пільги 200 тисяч 12 млрд гривень - сплачені податки UNIAN

Однако есть один немаловажный нюанс - из этого количества растаможенных авто только 123 тысячи находились в Украине на момент принятия закона, запустившего процесс. Другие - это те авто, которые дополнительно завезли в последние несколько месяцев из расчета на льготу.

Получается, что из 640 тысяч "евроблях", которые были в Украине до того, растаможили всего 123 тысячи - около 20%.

Больше всего автомобилей растаможили на Киевской таможне - свыше 20 тысяч, на Волынской - 15 тысяч, на Закарпатской, Львовской и Черновицкой - примерно по 10 тысяч авто.

Растаможивали как дешевые автомобили, произведенные 20 лет назад, так и дорогие авто.

Наиболее дорогостоящей растаможенной машиной стал Porsсhe 911 Turbo S 2013 с заявленной стоимостью 83 тысячи долларов, за которую владелец заплатил 766 тысяч гривен налогов.

Найдорожче розмитнення Porsсhe 911 Turbo S 2013 року 766 тис.грн Вартість розмитнення www.porsche.com

В тройке лидеров также Porsсhe Cayenne S, за который заплатили 705 тысяч гривен налогов и MERCEDES-BENZ G CLASSE с уплаченными 593 тысячами гривен.

Однако большая часть владельцев "евроблях" покупали эти автомобили из-за их дешевизны.

Львиная доля автомобилей возрастом 10-25 лет и стоила около 1,5-2 тысяч долларов. Растаможка таких автомобилей также обошлась в несколько тысяч долларов.

Почему так мало растаможили?

Вместе с тем большая часть пользователей "евроблях" не захотела растамаживать автомобили.

Дело в том, что для этого нужно уплатить несколько крупных платежей: акцизный налог, НДС и пошлины.

Наибольшим по сумме является акцизный налог, который рассчитывали по специальной формуле. Объем двигателя умножается на специальную сумму акциза и возраст автомобиля в годах.

Именно на акцизный налог до 22 февраля действовала скидка в 50%.

Копірайт зображення UKRINFORM

Стоимость растаможки зависела от нескольких ключевых характеристик - чем больше объем двигателя, тем дороже. Значительно увеличивал стоимость растаможки возраст авто.

Поэтому пользователи "евроблях" с большим объемом двигателя и значительным возрастом авто могли решить не растаможивать "евробляхы". Ведь это могло обойтись им в несколько раз больше, чем покупка авто.

Что дальше?

Принятые в ноябре 2018 года изменения в законодательство предусматривали, что украинцы смогут в течение полугода растаможить свои автомобили, не соответствующие экологическому стандарту Евро-5 (введенному с 2009 года).

Первые три месяца - по льготному тарифу, а потом еще три месяца по общему.

Предполагается, что с 24 мая те, кто не растаможил, но продолжает ездить на авто с иностранной регистрацией, нарушая тем самым таможенные правила, будет вынужден платить большие штрафы.

В случае выявления такого автомобиля на таможне, штраф составит 170 тысяч гривен, а в случае остановки автомобиля полицией на территории Украины - от 8,5 до 17 тысяч гривен.

В ГФС указывают, что для владельцев "евроблях", которые не воспользуются возможностью растаможить автомобиль, есть два варианта.

Первый - вывезти автомобиль за пределы Украины и оставить там. Чиновники говорят, что очень многие люди так и поступают.

С другой стороны, представители фискальной службы прогнозируют, что многие "евробляхи" просто разберут на запасные части.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Для растаможивания не нужно было вывозить автомобиль за пределы Украины

Однако в организации "АвтоЕвроСила" не согласны с таким сценарием.

В разговоре с ВВС News Украина соучредитель движения Александр Чернявский рассказал, что очень много автомобилей не были растаможены - от полумиллиона до миллиона.

И люди, которые ими пользуются, совсем не настроены поступать так, как советуют представители властей.

По его словам, на недавней встрече с президентом они просили, чтобы льготное растаможивание автомобилей продлили, но обязательно из формулы расчета акцизного налога убрали коэффициент возраста.

Это должно существенно удешевить растаможку.

Новые протесты

Чернявский говорит, что участники движения ждут ответа властей и в случае несогласия обещают массовые акции протеста.

"Впереди двое выборов. Уступки властей зависят от того, как люди выйдут на улицу и будут отстаивать свои права", - заявил Чернявский.

Он настаивает, что такие уступки принесут в бюджет еще больше денег.

"У людей есть свои запасные планы, как выйти из ситуации и что делать с нерастаможенными авто. Озвучивать их не будем, но есть уже решения и стратегия, как бороться", - рассказал представитель "АвтоЕвроСилы".

Принятию поправок к законам о растаможивании предшествовали ряд акций протеста в столице, которые в прошлом году парализовали движение в центре Киева.

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