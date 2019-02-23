Мое фото с Майдана. Истории наших читателей

Копірайт зображення Getty Images

В пятую годовщину Евромайдана мы попросили читателей BBC News Украина выбрать одну фотографию времен Революции достоинства и рассказать о связанном с ней мгновении. Вот их истории.

Копірайт зображення Zurab Kobuladze

"Утро первого дня Революции. Самое начало событий. Увидев это, я пробормотал про себе под нос: "Жалкое убожество" и пошел на работу с опозданием", - рассказал Зураб Кобуладзе.

"После этого я почти ежедневно ходил и наблюдал за тем, насколько я был неправ", - добавляет участник акций протеста, который на Майдане стоял в обороне, а также фотографировал происходящее.

Копірайт зображення Boris Hmelevsky

"Это фото отлично демонстрирует "народность протеста": лицо закрыто шарфом из-за угроз в учебном заведении, каска, которая, собственно, защитить не может, и флаг на фоне", - описал эту фотографию Борис Хмелевский.

На момент протестов ему было 18 лет. "Сейчас, спустя столько лет, в относительно мирной жизни поражает с каким спокойствием и уверенностью в победе мы бегали между пуль, на горящих баррикадах, совершенно не боясь смерти", - вспоминает парень, который оказывал медицинскую помощь протестующим.

Копірайт зображення Yaroslava Hryhorchuk

"Это было 18-го февраля на Институтской где-то в обед. Я пошла туда утром с товарищами из Студенческой Ассамблеи, а когда силовики пошли в атаку, потеряла друзей и просто фотографировала то, что видела", - рассказывает историю своего фото Ярослава Григорчук.

"Женщины постарше разбирали мостовую и передавали камни по цепочке вперед. Сбоку горел грузовик, перекрывший боковую улицу, и именно тогда я заметила старичка, который без оружия, без маски, без каски, только с картиной в руках шел вперед. С одной стороны на его картине были изображены глаза с надписью "Вижу дела твои, человек!", а сзади "Вы прекрасны! Я вас люблю!" - вспоминает очевидец тех событий.

"Эти слова очень согревали и уменьшали панику. Потом в объективе я заметила "коктейль", и мне показалось, что эти два символа - хорошее сочетание", - говорит Григорчук.

Копірайт зображення Viktor Zhynzher

Виктору Жинжеру врезался в память этот момент протестов в Киеве. Свою фотографию он назвал "Линия фронта на Грушевского".

"Украинцы становятся на колени только перед родителями", - отметил фотограф.

Копірайт зображення Susanna Kozyar

Сюзанна Козяр также вспоминает эпизод на улице Грушевского. "Поразил этот мужчина: степенный, в хорошем пальто. Потом узнала, что это Яков Зайко, скончавшийся от инфаркта на ул. Институтской, светлая память ...", - вспомнила очевидец тех событий одного из Героев Небесной сотни.

Яков Зайко из Житомира умер от инфаркта 18 февраля 2014 года, убегая от атаки "Беркута" на баррикады на Институтской, как сообщали житомирские СМИ.

Копірайт зображення Sergey Karas/Denis Polskoy

"Мой евромайдан длился чуть больше часа, однако был в России", - рассказал Сергей Карась.

Этнический украинец провел свой "одиночный пикет" в середине декабря в своем родном городе Гусь-Хрустальный Владимирской области (Россия).

Он рассказал, что выбрал такую ​​форму, поскольку это не требовало согласования в соответствии с российским законодательством. "Тот же пикет, если в нем участвует более одного человека, требует согласования минимум за три дня", - отметил активист.

С плакатом "Украина - это Европа! Мирные демонстрации нельзя разгонять силой!" Карась простоял около часа.

Копірайт зображення Анатолій Мазуренко

Анатолий Мазуренко вспоминает ночь перед попыткой разгона Майдана 18 февраля.

"Людей на Институтской было много, поэтому хотелось верить, что "беркутовцы" не пойдут в наступление. Все друг друга подбадривали и пускали слухи о том, что к Майдану идет большая подмога", - рассказывает Мазуренко.

Он добавляет: "Это был момент неопределенности, затишье перед бурей. Справа, возле стеллы стояли сожженные палатки".

Копірайт зображення Artem Panochek

Артем Паночек вспоминает пасмурный день после пожара в Доме профсоюзов.

Копірайт зображення Виктор Островной

"Это фото уже после расстрелов, и я не знаю, кто этот парень", - отметил очевидец тех событий Виктор Островной.

Копірайт зображення Andriy Yayichko

"После расстрелов. Даже не знаю, что комментировать", - вспоминает Андрей Яичко.

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