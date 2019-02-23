25 лет работы и тысячи пациентов. История гинеколога в инвалидном кресле

Она ежедневно принимает десятки пациентов и терпеть не может, когда ее жалеют. Валентина Пугач работает гинекологом в военном санатории Хмельника. Она - врач в инвалидном кресле.

ВВС News Украина рассказывает истории успеха людей с инвалидностью, тех, кто, несмотря на свое состояние, не сдается, преодолевает препятствия и ломает стереотипы.

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС Image caption Каждое утро Валентина Пугач, как и остальные врачи, приезжает на работу в военный санаторий "Хмельник"

Под ее кабинетом с самого утра собирается очередь. Внутри - белая ширма для переодевания, автоклав для стерилизации инструментов и кресло.

Это обычный кабинет гинеколога. Здесь работает Валентина Пугач. Ей 56, и она - гинеколог в инвалидном кресле.

Когда-то давно она упала с дерева - перелом позвоночника, операции и лечение. Спустя годы она научилась вспоминать об этом спокойно.

"Год была прикована к постели, каждые два часа меня переворачивали. Родные старались, чтобы я все время тренировалась. Позже я смогла сесть".

Стать врачом была ее мечта, почти все в ее семье - медики. После травмы ей часто снилось, как ведет прием пациентов, но думала, что к работе уже никогда не вернется.

Однажды Пугач даже спросили, если санаторий специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, то почему ее саму не вылечат

"Для гинеколога, кажется, ноги не так уж важны - такие слова мне сказал один очень мудрый человек, Николай Подрезан. Он тоже колясочник. Он поинтересовался, почему я не работаю? Я ответила - а кто меня такую возьмет на работу, и получила ответ - а вы спрашивали?"

После этого разговора Валентина Пугач спросила, и ее взяли. Сначала несколько лет работала в районной больнице города Хмельник, а последние 20 лет - гинекологом в военном санатории.

"Больше всего пугало, как меня будут воспринимать пациенты, будут ли доверять врачу в инвалидном кресле. Я переживала. Сначала вышла на полставки, чтобы попробовать. Мой руководитель в меня поверил больше, чем я сама. Спрашивал, ну что, сдала экзамен самой себе? И я вышла на полный рабочий день".

Иногда пациенты удивляются, говорит врач. Их предупреждают, что врач будет на коляске. Однажды Пугач даже спросили, если санаторий специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, то почему ее саму не вылечат.

На работу врача привозит и забирает муж, по больнице она передвигается самостоятельно.

Копірайт зображення ВВС Image caption Первый этаж санатория доступен для врача-колясочника. На второй ее могут только занести

"В прошлом году в санаторий купили кресло, которое меняет свое положение. Мы сделали, что могли - специальное кресло и пандусы. Что еще мы можем сделать?" - говорит Елена Сивак, заведующая лечебным отделением санатория.

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС Image caption Валентина Пугач говорит, что по работе со всем справляется самостоятельно

"По работе - мне все доступно, могу делать все", - говорит Валентина, маневрируя между столом, где лежат медкарты пациентов, и гинекологическим креслом.

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Единственной проблемой называет поездки на курсы повышения квалификации, как, впрочем, любые поездки. В украинских городах мало доступных для колясочников мест, отмечает женщина.

"Да, поехать не могу. Но сейчас есть интернет, поэтому учиться - не проблема".

Пациентов она принимает самостоятельно. Время от времени заходит медсестра, убирает, забирает анализы.

За день Валентина успевает принять несколько десятков человек, за год - более тысячи. Пока идет запись нашего интервью, под кабинетом собрались люди. Они нервничают и спрашивают, почему так долго.

Высокая женщина в черном берете просит пропустить ее без очереди, она приехала из Житомира и должна успеть на автобус обратно. Мы пропускаем всех.

Несмотря на сильный снег, в санатории много людей, он работает круглый год. Возле кабинета гинеколога - помещение, где отдыхающие принимают радоновые ванны, проходят физиотерапию, пьют лечебные чаи, от которых в помещении пахнет травами.

"Люди приезжают к ней издалека, звонят и спрашивают, есть ли она, и специально к ней едут", - хвалит коллегу врач-терапевт Оксана Шмель.

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС Image caption "Дома я все делаю сама, как обычные люди"

"Она - боец, образец настойчивости и трудоголик. Постоянно занимается, восстанавливается. Она - молодец", - продолжает Шмель.

Чтобы восстановиться, разрабатывать тело, которое все время находится в одном положении, Пугач нужно регулярно ездить на реабилитацию в специализированные санатории - когда-то это были крымские Саки, сейчас - Куяльник в Одессе, но желающих много, и Минсоцполитики выделяет путевки раз в три-четыре года.

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Но жаловаться она не любит. Говорит, что для нее неприемлема жалость, и свою жизнь называет полноценной.

"Дома я все делаю сама, как обычные люди, - и убираю, и готовлю. Есть много общения в соцсетях, пациенты пишут, звонят. В санатории одна врач любит шутить, что для пациентов, которые больше всего жалуются на жизнь, она - "удар ниже пояса" и отправляет их ко мне".

За 20 лет работы сотни ее пациенток родили детей. Была даже женщина, которая пришла, чтобы показать своего ребенка. "Это мы после вас", - радостно сообщила она.

"Мне нравится моя профессия. У меня есть силы, и я хочу работать, хочу этим делиться", - говорит Валентина.

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